Не стоит слишком сильно доверять победоносным речам многих западных политиков об Украине, пишет немецкий журналист Габор Штейнгарт в своей статье для Focus Online. Штейнгарт отмечает, что Запад уже не раз не сдерживал свои обещания и терпел внешнеполитические неудачи. Автор подчёркивает, что установление долгосрочного мира в Европе требует соблюдения российских интересов.

Если бы вооружённые конфликты выигрывались обещаниями, то Украина уже давно победила бы, пишет немецкий журналист Габор Штейнгарт в своей статье для Focus Online. Однако реальность выглядит не так, отмечает автор: случается и такое, что за обещаниями следуют провалы.

Штейнгарт подчёркивает, что с 1945 года именно у Запада насчитывается немало проваленных обещаний. К примеру, приведённая Вашингтоном к власти иранская шахская династия была свергнута радикальными мусульманами. На Кубе США не удалось организовать путч, в результате чего в стране установился режим Фиделя Кастро. Вашингтон также не достиг своих целей ни во Вьетнаме, где армия США потеряла 58 220 солдат и была вынуждена покинуть страну, ни в Ираке в 2003 году, когда американским силам удалось свергнуть Саддама Хусейна, но не удалось привнести в Ирак стабильность и демократию западного образца, ни в Афганистане, откуда американцам пришлось уйти в 2021 году.

Опыт провальных западных интервенций и освободительных войн не говорит о том, что Украину ждёт капитуляция, однако заставляет сомневаться в победоносных лозунгах западных политиков, отмечает Штейнгарт. Автор подчёркивает, что мир нельзя купить и для долгосрочного мира нужно нечто большее, чем крупные военные бюджеты и тяжёлые вооружения.

Поэтому сейчас, параллельно с поддержкой Украины, нужно думать об устройстве европейского мира, пишет Штейнгарт. Перспектива растянувшегося на годы вооружённого конфликта не является радужной, подчёркивает автор: новый европейский миропорядок должен также учитывать и российские интересы.

Как отмечает Штейнгарт, для США Россия является экономически более слабым и географически далёким противником. Для Германии же Россия — это выгодный экономический партнёр и близкий сосед. Именно это и отличает американские интересы от немецких: географию нельзя игнорировать.