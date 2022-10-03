Spiegel: в бундесвере опровергли слова немецкого министра о том, что Германия «воюет с Путиным»
Министр обороны Германии Кристина Ламбрехт не согласилась с той ролью, которую приписал Германии в украинском конфликте немецкий министр здравоохранения Карл Лаутербах, сообщает Der Spiegel. У себя в Twitter он отреагировал на сообщение своего соотечественника, философа, публициста и писателя Рихарда Дэвида Прехта, который призвал государства НАТО обеспечить России гарантии, что Украину никогда не возьмут в альянс.
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