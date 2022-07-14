«Мстительная тупица» — Fox News проверил слова Хантера Байдена о первой леди США

Выложенная в сеть электронная переписка Хантера Байдена проливает свет на грязные тайны и напряжённые отношения членов президентской семьи, передаёт Fox News. В частности, Хантер нелестно отзывается об интеллектуальных способностях первой леди и отмечает её мстительность. Безграмотная диссертация Джилл Байден и незавидная судьба её критиков подтверждают это мнение, сообщает телеканал.

Текстовые сообщения, электронные письма и видеозаписи Хантера Байдена выставлены в интернете напоказ всему миру. Надо признать, это весьма существенное вторжение в частную жизнь: как бы вам понравилось, если бы ваши текстовые сообщения сделали достоянием общественности? С другой стороны, вряд ли они были бы такими же интересными, как у Хантера Байдена. Подводя итог, мы рады их видеть, потому что мы узнали многое о деловых отношениях семьи Байденов с Китаем, о весьма развитых отношениях.



Но мы также узнаём, что из себя представляет семья Байденов. Как же они отвратительны! Помимо прочего, нам стало известно, что думает Хантер Байден о матриархе семейства — речь идёт, конечно же, о докторе Америки, о докторе Джилл. The Sun пишет, что в одном сообщении Хантер Байден назвал свою мачеху, первую леди США, цитирую, «мстительной тупицей». Он также назвал её плохим словом, которое мы не можем произнести в телеэфире. Это очень плохое слово, его нельзя говорить даже у себя дома! Но он использовал это слово.



Но как насчёт «мстительной тупицы»? Правда ли это? Мы провели небольшое исследование, и оказалось, что да, это правда. Она — мстительная тупица. И мы знаем, что она тупица, потому что мы читали её докторскую диссертацию. Из которой, кроме всего прочего, ясно, что она не может проводить простые подсчёты.



Если не верите, вот вам один отрывок. Цитирую: «Три четверти класса будут белыми, одна четверть — афроамериканцы, одно сидение займёт латиноамериканец, а оставшиеся сидения займут учащиеся азиатского происхождения или иностранцы, не проживающие в стране на постоянной основе». Сколько это всего процентов?



Далее в диссертации — докторской диссертации, поэтому её и зовут «доктор Джилл»! — она ошибается в подсчётах учеников государственных и частных школ больше чем на 200 процентов!



Возможно, вам захочется отмахнуться от всего этого: мало ли, вдруг она написала свою диссертацию за десять минут в метро, зная, что никто в Делавэрском университете не посмеет её исправлять? Конечно же, не посмели. Этим можно объяснить сотни опечаток в её диссертации.



Но необязательно верить её диссертации, чтобы знать, что доктор Джилл действительно тупица, как выразился её сын Хантер Байден. Потому что у нас есть видеозаписи её выступлений. Вот доктор Джилл на вчерашнем мероприятии под названием Latinx* IncluXion Luncheon в Сан-Антонио, штат Техас.



ДЖИЛЛ БАЙДЕН, первая леди США: Рауль помог создать эту организацию, понимая, что разнообразие этого сообщества, такое же узнаваемое, как винные лавки Бронкса, такое же прекрасное, как цветы Майами, и такое же уникальное, как тако на завтрак здесь, в Сан-Антонио, — это ваша сила.



Да… «Я не говорю с вами свысока, представители Latinx-сообщества, но вы все — тако!» — вот что сказала первая леди. Национальная ассоциация испаноговорящих журналистов, которая, надо полагать, поддерживает администрацию Байдена, решила, что надо кое-что объяснить доктору Джилл — медленно, с расстановкой. В том числе они заявили, цитирую: «Использование «тако на завтрак» в качестве иллюстрации уникальности латиноамериканцев демонстрирует нехватку знаний о культуре… Мы не тако». (Смех.) «Мы не тако». Ясно.



Джилл Байден поняла, что, может быть, не следует называть их тако. И её пресс-секретарь, её пиарщик опубликовал заявление, чтобы минимизировать ущерб: «Первая леди просит прощения: она не хотела выразить ничего, кроме чистого восхищения и любви к латиноамериканскому сообществу».



Секундочку, Джилл Байден, доктор Джилл! «Латиноамериканскому сообществу»? А как же Latinx-сообщество? Разве вся цель этого обеда не заключалась в том, чтобы сказать латиноамериканцам, что на самом деле они Latinx? «Освободите свой язык от гендерных маркеров, сексисты-латиноамериканцы!»



Правда в том, что долгое поддержание связи с Latinx-сообществом заставляло Джилл Байден напрягать весь свой интеллект — а его, как мы уже отметили, немного. Посмотрите, как Джилл Байден год назад выступала перед членами профсоюзов в Калифорнии. Это один из величайших моментов, когда-либо попадавших в объектив камеры. Поэтому поставьте видео на паузу, увеличьте громкость и наслаждайтесь.



ДЖИЛЛ БАЙДЕН: Всё возможно! Поэтому скажите вместе со мной: «Si, se puadue!»



(Смех.) «Си се падрез!» «Падуэз!» Или что там она сказала… Как говаривал Сесар Чавес***, «Си се падрез!» Не волнуйтесь, он тоже не умел говорить по-испански.



Итак, доктор Джилл — тупица. Хантер Байден был совершенно прав. Но мстительная ли? Вопрос остаётся открытым. Хантер назвал её «мстительной тупицей». Тупица — да. Мстительная? Вердикт ещё не ясен.



Но теперь мы знаем ответ. Несколько дней назад Джилл Байден написала в Twitter, что женщины, цитирую, «имеют право сами принимать решения касательно своего собственного тела». Конечно же, речь шла не о вакцинации, а об абортах. Итак, прочтя это, генерал-лейтенант в отставке, бывший официальный представитель армии, наставлявший наших военнослужащих, написал следующее: «Рад, что вы наконец разобрались, что такое женщина».



Угадайте, что стало с генералом Волески! Его временно отстранили от должности! Теперь в отношении него ведёт расследование Армия США, которую нисколько не беспокоит Китай, зато очень беспокоит любая критика в адрес доктора Джилл.



Итак, Хантер Байден был прав. И мы скажем это вслух. Хантер Байден был прав насчёт доктора Джилл. Мстительная тупица.



Дата выхода в эфир 12 июля 2022 года.



* «Политкорректное» название латиноамериканцев в США, якобы исключающее сексизм и трансфобию (прим. ИноТВ).

** Искажённое «Si, se puede!» («Да, это возможно!») — лозунг профсоюза сельскохозяйственных рабочих США, впоследствии подхваченный различными правозащитными организациями (прим. ИноТВ).

*** Сесар Чавес — американский правозащитник (прим. ИноТВ).



