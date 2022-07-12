Hill: «мы не тако» — жену Байдена раскритиковали за сравнение латиноамериканцев с мексиканской лепёшкой

Первая леди США Джилл Байден подверглась критике «за неуместное с культурной точки зрения» заявление о латиноамериканцах, в котором она, среди прочего, сравнила их с тако, сообщает Hill. Национальная ассоциация испаноговорящих журналистов, комментируя это заявление, призвала жену американского лидера и её команду спичрайтеров лучше разобраться в непростом вопросе латиноамериканского разнообразия.
«Мы не тако» — именно так отреагировала Национальная ассоциация испаноговорящих журналистов (NAHJ) на «неуместное с культурной точки зрения» заявление первой леди США Джилл Байден, пишет The Hill.
Супруга главы Белого дома ранее в понедельник во время своего выступления в Техасе, говоря о латиноамериканцах, заявила: «Разнообразие этого сообщества, которое столь же разнопланово, как винные лавки Бронкса, столь же прекрасно, как цветы Майами, и столь же уникально, как тако на завтрак здесь, в Сан-Антонио, — это ваша сила».
По мнению NAHJ, подобное сравнение демонстрирует отсутствие культурных знаний и чувствительности к разнообразию латиноамериканцев в регионе.
«Мы не тако, — говорится в заявлении организации. — NAHJ призывает доктора Байден и команду, занимающуюся написанием её речей, в будущем найти время, чтобы лучше понять сложности наших людей и общин».
В заявлении также подчёркивается: «Наше наследие как латиноамериканцев формируется множеством диаспор, культур и кулинарных традиций, и его не следует сводить к стереотипу».
Ряд консервативных деятелей отреагировали на комментарии Байден, раскритиковав её речь и заявив, что реакция на её слова была бы сильнее, если бы она была на правой стороне политического спектра.
«Неудивительно, что латиноамериканцы бегут от Демократической партии!» — написал при этом республиканец Энди Биггс.
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