Немецкий журналист: Европа должна напомнить Белому дому, что она не 51-й штат США

Невероятно, но факт: Европа не является 51-м штатом США, пишет известный немецкий журналист Габор Штайнгарт в статье для журнала Focus. В отношениях с Россией ЕС должен учитывать своё с ней соседское расположение, в отношениях с Китаем — важность торговых связей, а с Белым домом — не забывать о собственных интересах, чтобы снова стать настоящим партнёром США.

«Это звучит как нечто само собой разумеющееся, но для большинства политиков это возмутительная провокация: Европа не является 51-м штатом США», — пишет известный немецкий журналист Габор Штайнгарт в статье для журнала Focus. По его мнению, председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен должна ясно дать это понять президенту США во время своего визита в Белый дом в эту пятницу.

Пришло время освободить трансатлантические отношения от ностальгии по прошлому и рассматривать их как политическое партнёрство, которое также формируется различиями интересов, призывает автор статьи. С его точки зрения, Урсула фон дер Ляйен во время её сегодняшнего визита в Вашингтон должна продемонстрировать уверенность в себе.

Евросоюз не может избежать географии и соседства с Россией. Для европейцев путинская Россия — не только агрессор, но и всегда сосед. Это означает, что речь идёт о военной поддержке Украины с чёткой целью боевых действий, «о подавлении российских экспансионистских желаний», разъясняет немецкий журналист.

Однако — и это то, что отличает европейские интересы от американских — это не должно превратиться в новую российскую кампанию, подчёркивает он. Цель состоит не в том, чтобы выиграть «великую битву между демократией и автократией», как выразился Джо Байден в начале конфликта, а в том, чтобы предотвратить именно это обострение ситуации. Россияне и европейцы — несмотря на всё происходящее — связаны судьбой в единую общность. Европейский союз не может избежать своей географии.

Также Габор Штайнгарт обращает внимание на то, что Китай является системным соперником для США, но всегда остаётся важным клиентом для европейской экономики. В декабре 2022 года Германия экспортировала в Китай примерно тот же объём, что и США. Однако американская экономика более чем в пять раз больше немецкой.

Для американцев «ослабление связей» — это прежде всего замедление роста китайской экономики, чтобы сохранить власть и богатство в своих собственных руках. С другой стороны, в Германии химическая промышленность, машиностроение и автопроизводители, в частности, не смогут гарантировать свои гордые балансовые показатели и высокие выплаты инвесторам, если бизнес в Китае пойдёт на спад, подчёркивает Штайнгарт.

Google, Facebook* и Netflix — это обогащение для немецких пользователей, но в то же время угроза для местной индустрии СМИ и европейской рекламной индустрии. Бизнес-модель многих технологических компаний основана на сборе как можно большего количества данных о пользователях для воспроизведения персонализированной рекламы.

Alphabet, Meta** и Amazon — это три крупнейших поставщика цифровой рекламы: в США на них приходится около 90% всего рынка онлайн-рекламы в 2020 году. Эти группы также являются мировыми лидерами с совокупной долей рекламного рынка почти в 44%.

Netflix, крупнейшая в мире платформа потокового вещания, обошла Bertelsmann как крупнейшего европейского вещателя бесплатного телевидения и крупнейшего поставщика потокового вещания в Старом Свете. В третьем квартале 2022 года у RTL+ было около 4,8 млн платящих подписчиков. У Netflix, с другой стороны, их более 220 млн. Культурное доминирование американцев — среди левых порой говорят о культурном империализме — не отвечает интересам разнообразной европейской культуры, пишет немецкий журналист.

Для председателя Еврокомиссии процветание Евросоюза должно стоять на первом месте. Когда Джо Байден говорит: «Мы следим за тем, чтобы цепочка поставок для Америки начиналась в Америке», — это объявление войны ЕС, утверждает Штайнгарт.

Закон о снижении инфляции — это прикрытие для самого крупного предложения о промышленном переманивании, когда-либо сделанного государством другому экономическому региону. С помощью поощрительных бонусов в размере $370 млрд европейские промышленные компании должны быть убеждены перенести производство в США.

Например, с 2023 года половина компонентов электромобиля должна производиться или собираться в Северной Америке. К 2029 году эта доля увеличится до 100%. С 2024 года они больше не могут поставляться из России, Китая или любого другого «иностранного субъекта, вызывающего беспокойство». Как поясняет автор статьи, «это явно означает: Америка — первая, Европа — вторая. Китай — последний».

«Другая тема, та же механика», — продолжает автор: Соединённые Штаты используют европейский энергетический кризис для получения экономических преимуществ. По данным Business Insider, по крайней мере, в августе 2022 года каждое американское судно сжиженного природного газа, идущее в Европу, может принести около $200 млн прибыли. В целом, энергетический голод европейцев удовлетворяется только за счёт значительных ценовых надбавок со стороны американцев. В период с февраля по сентябрь 2022 года экспортная цена на СПГ из США выросла почти вдвое.

Репутация американцев была серьёзно подорвана во многих частях мира, утверждает Штайнгарт. Государственный и партийный лидер Китая Си Цзиньпин заявил на этой неделе на съезде народных представителей: «Западные страны, во главе с США, преследуют цель всестороннего сдерживания, окружения и подавления Китая». США, тем временем, могут быть уверены в снижении одобрения со стороны многих стран глобального Юга, а также в скептическом отношении индийцев. В этих условиях многие ждут, что Европа будет играть независимую, посредническую роль на мировой арене.

Поэтому у Урсулы фон дер Ляйен есть веские причины сделать то, что не удалось Олафу Шольцу во время его недавнего визита в США: сформулировать свои собственные европейские интересы, подчёркивает Габор Штайнгарт в статье для журнала Focus. Она не должна прекращать дружбу с США, но ей следует претендовать на то, что Джордж Буш — старший когда-то добровольно предложил Ангеле Меркель: стать настоящим партнёром США.

* Продукт Meta, деятельность признана экстремистской, запрещена на территории России по решению Тверского суда Москвы от 21.03.2022.



** Организация признана экстремистской и запрещена на территории России по решению Тверского суда Москвы от 21.03.2022.

