Меркель: не надо освистывать всех, кто призывает к переговорам с Россией

Бывший канцлер Германии Ангела Меркель призвала провести открытую дискуссию по урегулированию украинского конфликта, сообщает Die Zeit. По её словам, нельзя мыслить узко и освистывать всех, кто выступает за переговоры с Москвой. С такими заявлениями выступают не только люди, которые во всё вторят главе Кремля, подчеркнула она. Экс-глава ФРГ также отметила, что в прошлом сама пыталась наладить отношения с Россией и это не было ошибкой.

Бывший канцлер Германии Ангела Меркель выступила в защиту той политики, которую она проводила в отношении России, а также тех решений, которые принимала в энергетической сфере, сообщает Die Zeit. «Я бы предпочла импортировать газ из Великобритании и Норвегии, как мы делали это раньше, а также Нидерландов. Но такой возможности не было. Перед нами стоял вопрос: более дорогой СПГ — который был на треть дороже — или более дешёвый российский газ», — пояснила она.

Экс-глава ФРГ также пожаловалась на то обстоятельство, что финансовый и миграционный кризисы помешали ей уделить больше внимания другим темам: «Я считаю, что нынешняя ситуация, в которой мы вынужденно оказались из-за действий Путина, — это не хорошая для нас всех ситуация. И, наверное, все с этим согласны. Поэтому в своё время я пыталась избежать такой ситуации с помощью всех доступных мне средств. То, что это не удалось, не доказывает, что попытка была ошибкой».

Для того чтобы урегулировать украинский конфликт, Меркель считает необходимым создать условия для открытой дискуссии: «Для меня важно — и я всегда пыталась этого добиться, — чтобы мы мыслили не слишком узко». Когда, к примеру, бывший председатель Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер говорит о том, что рано или поздно нужно будет вести переговоры с Москвой, это не означает, что его нужно «сразу же освистать». По её словам, с такими заявлениями выступают не только те люди, которые во всём вторят Путину.

Меркель также рассказала, что во время её канцлерства ей не раз приходилось иметь дело с ситуациями, которые приводили к расколу общественного мнения в Германии. Но она всегда с непониманием относилась к тем, кто нарушает демократические принципы. Основное же внимание она уделяла тем, кто их поддерживал, а других пыталась вернуть. «Но вернуть некоторых было тяжело», — признаёт она. Экс-канцлер также ответила на вопрос: «Почему ей так тяжело признавать свои прошлые ошибки?» «Если честно, я считаю, что, если я просто скажу то, что я не думаю, и исключительно ради того, чтобы признать свою ошибку, это не приведёт к какому-то умиротворению», — сказала она.