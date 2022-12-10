Der Tagesspiegel: неприятно удивили — слова Меркель об украинском конфликте стали разочарованием для Кремля

Высказывания бывшего канцлера Германии Ангелы Меркель по поводу Украины стали неожиданностью и разочарованием для Владимира Путина, пишет немецкая газета Der Tagesspiegel. По заявлению Меркель, Минские соглашения были заключены с целью дать Украине время вооружиться и подготовиться к конфликту с Россией. Глава Кремля подчеркнул, что неприятно удивлён такой позицией: Москва всегда исходила из того, что Берлин искренне стремится найти устраивающее всех решение.

Президент России Владимир Путин выразил своё разочарование недавними заявлениями бывшего канцлера Ангелы Меркель по Украине, пишет немецкая газета Der Tagesspiegel.

Как отмечает издание, Москва «интерпретировала» заявления Меркель в интервью газете Die Zeit таким образом, что Минские соглашения были заключены только для того, чтобы дать Украине время вооружиться и подготовиться к войне с Россией.

«Честно говоря, для меня это было абсолютно неожиданным. Это разочаровывает. Я, откровенно говоря, не ожидал услышать это от бывшего федерального канцлера», — сказал Владимир Путин журналистам в столице Кыргызстана Бишкеке в пятницу.

Минский мирный план для Восточной Украины, которая находилась под влиянием России после начала боевых действий в 2014 году, предусматривал далекоидущие обязательства для сторон конфликта, которые так и не были выполнены. Россия и Украина обвинили в этом друг друга. В последующие годы Путин неоднократно предупреждал Запад не принимать Украину в НАТО. Одной из причин начала военной спецоперации 24 февраля он назвал желание добиться демилитаризации Украины, напоминает Der Tagesspiegel.

«Я всегда исходил из того, что руководство Федеративной республики ведёт с нами себя искренне», — отметил Путин. По его словам, было ясно, что Германия выступает на стороне Украины и поддерживает её.

«Но мне всё-таки казалось, что руководство Федеративной республики всегда искренне стремилось к урегулированию на принципах, о которых мы договорились и которые были достигнуты, в том числе в рамках минского процесса», — подчеркнул российский президент.

Как сообщается в статье, в интервью, опубликованном в четверг, Меркель сказала: «И Минские соглашения в 2014 году были попыткой дать Украине время. И она использовала это время, чтобы стать сильнее, как можно видеть сегодня».

По мнению Меркель, в начале 2015 года Путин мог легко захватить Украину. «И я очень сомневаюсь, что страны НАТО могли бы сделать тогда столько же, сколько они делают сейчас, чтобы помочь Украине», — цитирует Der Tagesspiegel слова бывшего канцлера Германии, вызвавшие разочарование у главы Кремля.