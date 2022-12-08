Меркель: Минские соглашения были попыткой дать Украине время — и она его использовала

Минские соглашения были подписаны с целью «дать Украине время», что позволило стране стать сильнее, заявила экс-канцлер Германии Ангела Меркель в интервью Die Zeit. По её словам, в то время всем уже «было ясно, что это замороженный конфликт» и что «проблема не решена». При этом Меркель вновь отказалась назвать решение о строительстве газопровода «Северный поток — 2» ошибкой. Она подчеркнула, что отказ от проекта «ухудшил бы климат в отношениях с Россией до опасного состояния».

«На моей памяти первые два года канцлерства были очень спокойным временем, затем начался мировой финансовый кризис, европейский долговой кризис, и новости о борьбе с изменением климата становились всё хуже, — рассказала экс-канцлер Германии Ангела Меркель в интервью газете Die Zeit. — Но, может быть, кризисы — это норма в жизни человека, а мы пережили несколько лет, которые были особенными».

По словам Меркель, её политика в отношении России и Украины была попыткой предотвратить​​конфликт такого масштаба, какой происходит сейчас. «Тот факт, что это не удалось, не означает, что попытки были ошибочными», — подчеркнула экс-канцлер.

Она объяснила свои действия: «Необходимо сказать, какие именно альтернативы были в то время. Запуск процедуры вступления Украины и Грузии в НАТО, обсуждавшийся в 2008 году, я считала неправильным. Страны не обладали необходимыми для этого предпосылками, не были в полной мере учтены последствия такого решения — как с точки зрения действий России в отношении Грузии и Украины, так и с точки зрения НАТО и правил альянса, касающихся коллективной обороны».

«А Минское соглашение 2014 года было попыткой дать Украине время. Она также использовала это время, чтобы стать сильнее, как можно видеть сегодня. Украина 2014 —2015 годов — это не современная Украина. Как мы могли наблюдать в ходе боёв в районе Дебальцево в 2015 году, Путин мог бы тогда легко победить. И я очень сомневаюсь, что в то время страны НАТО смогли бы сделать столько же, сколько они делают сейчас для помощи Украине», — заявила экс-канцлер.

«Всем нам было ясно, что это замороженный конфликт, что проблема не решена, но именно это дало Украине драгоценное время. Конечно, теперь можно задаться вопросом: почему в такой ситуации строительство газопровода «Северный поток — 2» всё же было одобрено?» — рассуждает Меркель.

Экс-канцлер продолжает: «Можно было прийти к разным мнениям. О чём шла речь? С одной стороны, Украина придавала большое значение тому, чтобы оставаться транзитной страной для российского газа. Она хотела, чтобы газ шёл через её территорию, а не через Балтийское море. Сегодня многие порой делают вид, будто каждая молекула российского газа от дьявола. Это было не так, за газ шла борьба. С другой стороны, дело в том, что не федеральное правительство подало заявку на одобрение «Северного потока — 2», это сделали компании. В конечном счёте, для федерального правительства и для меня вопрос заключался в том, чтобы решить, примем ли мы в качестве политического акта новый закон, чтобы прямо отказаться от одобрения «Северного потока — 2».

«С одной стороны, такой отказ в сочетании с Минскими соглашениями, на мой взгляд, ухудшил бы климат в отношениях с Россией до опасного состояния. С другой стороны, энергетическая зависимость возникла из-за того, что из Нидерландов и Великобритании поставлялось меньше газа, а объёмы добычи в Норвегии были ограничены», — подчёркивает Меркель. Кроме того, в возникновении энергетической зависимости, по её словам, определённую роль сыграл поэтапный отказ от ядерной энергетики, инициированный ей самой, и межпартийное решение сократить добычу газа в Германии.

«Если бы было принято решение покупать более дорогой СПГ из Катара или Саудовской Аравии — вариант с экспортом из США стал доступен только позднее, — это значительно ухудшило бы нашу конкурентоспособность. Сегодня, под давлением конфликта, я поддерживаю такие действия, но в то время это было бы гораздо более масштабным политическим решением», — утверждает Меркель. На вопрос издания о том, следовало ли ей в таком случае принять в тот момент именно такое решение, Меркель ответила отрицательно. По её словам, тогда такой вариант не пользовался никакой поддержкой.

Меркель призналась, что не знает, чем закончится конфликт на Украине: «Честно говоря, не знаю. Однажды он закончится переговорами. Войны заканчиваются за столом переговоров». Вопроса о том, сможет ли она сыграть в этом процессе какую-то роль, у неё даже не возникает.

На вопрос Die Zeit о том, нужно ли оставить время и обстоятельства проведения переговоров на усмотрение Украины, Меркель ответила следующим образом: «Есть разница между навязанным миром, которого я, как и многие другие, не хочу, и дружескими, открытыми переговорами друг с другом. Больше об этом я говорить не хочу».