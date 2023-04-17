Der Tagesspiegel: Ангела Меркель получит высшую награду для немецких политиков

Экс-канцлер ФРГ Ангела Меркель будет награждена большим крестом в особом исполнении, сообщает Der Tagesspiegel: это высшая награда для немецких политиков. До Меркель её получали лишь два человека: Конрад Аденауэр и Гельмут Коль. Издание отмечает, что экс-канцлер получит награду несмотря на активную критику её курса в отношении России.

В грядущий понедельник президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер наградит экс-канцлера Ангелу Меркель высшей государственной наградой для немецких политиков — большим крестом первого класса в особом исполнении, пишет Der Tagesspiegel. Ранее такая награда вручалась лишь дважды в немецкой истории.

Первым большой крест в особом исполнении в 1954 году получил Конрад Аденауэр, напоминает Der Tagesspiegel. Вторым политиком, получившим эту награду, стал Гельмут Коль: большой крест был вручён ему в 1998 году, в самом конце его 16-летнего пребывания на посту канцлера ФРГ.

Теперь же президент Штайнмайер решил наградить той же наградой Ангелу Меркель, пишет Der Tagesspiegel: таким образом, она станет в один ряд с Аденауэром и Колем. При этом даже в рядах партии ХДС есть те, кто сомневается в правильности такой награды. В частности, депутат Андреас Рёддер назвал вручение креста Меркель «ошибкой», а Вольфганг Шойбле, на протяжении многих лет работавший министром в правительстве Меркель, заявил о том, что пока преждевременно ставить Меркель в один ряд с Аденауэром и Колем.

После начала украинского кризиса Меркель подверглась активной критике за её политику в отношении России, пишет Der Tagesspiegel. При этом сама экс-канцлер не считает свой курс ошибочным. Что же касается награждающего её Франк-Вальтера Штайнмайера, дважды занимавшего пост главы МИД в правительствах Меркель, то нынешний президент ФРГ самокритично высказывался о своей позиции по России. В частности, Штайнмайер говорил, что неверно оценил Владимира Путина, а также не был прав, выступая за строительство «Северного потока — 2». Как отмечает Der Tagesspiegel, в связи с грядущим награждением возникает вопрос, не отошёл ли Штайнмайер от самокритики и в чём он видит главные заслуги Меркель?