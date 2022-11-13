Die Welt: «мы давно друг друга знаем» — Шольц регулярно спрашивает совета у Меркель

04:03
Мирошник: в Северодонецке остаются около четверти жителей
Бывший посол ЛНР в Москве Родион Мирошник заявил, что около четверти жителей Северодонецка остаются в городе.
03:46
В ДНР заявили об обстреле Горловки из HIMARS со стороны ВСУ
Украинские военные обстреляли Горловку Донецкой Народной Республики из РСЗО HIMARS, заявили в представительстве ДНР в СЦКК.
03:33
РИА Новости: Киев испытывал в Рубежном наркосодержащие анальгетики
В обнаруженных в Рубежном Луганской Народной Республики лабораториях Киев испытывал наркосодержащие назальные анальгетики, разработанные на Западе, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.
03:21
Глава МИД Франции: Европа должна иметь больше автономии от США
Глава МИД Франции Катрин Колонна заявила, что Европа должна стремиться к большей автономии от США.
03:03
Протестующие в столице Албании требуют отставки премьер-министра страны
В столице Албании Тиране тысячи протестующих требуют отставки премьер-министра страны Эди Рамы.
02:53
Депутат Арахамия: переговоры Москвы и Киева могут пройти во второй половине 2023 года
Депутат Верховной рады Давид Арахамия заявил, что новые переговоры Украины и России могут пройти во второй половине 2023 года, сообщает издание «СТРАНА.ua».
02:29
WP: разведка США заявила о попытке ОАЭ вмешаться в политику Вашингтона
Разведка США выяснила, что ОАЭ предпринимали попытки вмешательства во внешнюю политику Вашингтона, сообщает газета The Washington Post.
02:19
Во Франции спасли более 140 пытавшихся переплыть Ла-Манш мигрантов
Морские службы Франции спасли в проливе Ла-Манш более 140 мигрантов, которые пытались попасть в Британию на лодках.
02:01
Бензема рассказал о готовности сыграть за сборную Франции в первом матче на ЧМ-2022
Нападающий сборной Франции Карим Бензема сообщил, что рассчитывает принять участие в первом матче команды на чемпионате мира по футболу в Катаре.
01:52
Месси высказался о работе с Гвардиолой в «Барселоне»
Нападающий ПСЖ Лионель Месси высказался о совместной работе с Хосепом Гвардиолой в «Барселоне».
01:50
На юго-западе Москвы обнаружено тело мужчины с колото-резаными ранами
Тело мужчины со множеством колото-резаных ран обнаружено в мусорном баке на юго-западе Москвы, подозреваемый задержан.
01:39
Конте считает, что Кейн внёс большой вклад в успехи «Тоттенхэма» в текущем сезоне
Главный тренер «Тоттенхэма» Антонио Конте оценил игру нападающего команды Гарри Кейна в текущем сезоне.
01:33
Плановые отключения электроэнергии объявлены в Киеве и семи областях Украины
Плановые отключения электроэнергии 13 ноября пройдут в Киеве и семи областях Украины, сообщает энергетическая компания «Укрэнерго».
01:19
Умер основатель группы The Clash Кит Левен
Один из основателей музыкальной группы The Clash Кит Левен умер в возрасте 65 лет, сообщает газета The Guardian.
01:19
Мостовой считает, что «Спартак» и «Локомотив» находятся на разных полюсах
Бывший футболист сборной России по футболу Александр Мостовой высказал мнение, что «Спартак» и «Локомотив» в настоящий момент находятся на разных полюсах, поэтому победа красно-белых в матче 17-го тура чемпионата России стала закономерной.
01:06
Изидор опроверг слухи о том, что планирует приостановить контракт с «Локомотивом»
Нападающий «Локомотива» Вильсон Изидор прокомментировал информацию, что он хочет приостановить контракт с железнодорожниками.
01:01
В ряде регионов Украины объявлена воздушная тревога
В ряде украинских регионов объявлена воздушная тревога, в том числе в Киеве и Киевской области.
00:55
Салихова: Абаскаль — лучший тренер в РПЛ
Зарема Салихова, жена бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна, высказалась о победе красно-белых над «Локомотивом» в матче 17-го тура чемпионата России.
00:48
Дубль Эдегора принёс «Арсеналу» победу над «Вулверхэмптоном» в матче АПЛ
Лондонский «Арсенал» победил «Вулверхэмптон» в гостях в матче 16-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ).
00:42
Лапорта: цель «Барселоны» в этом сезоне — победа в Примере
Президент «Барселоны» Жоан Лапорта подвёл итоги первой части сезона для каталонского клуба.
00:33
В Ленобласти произошёл пожар в храме
Пожар произошёл в храме в Ленинградской области, на данный момент он локализован, сообщает ГУ МЧС по региону.
00:27
Хаджи — об игре с «Локомотивом»: в какой-то момент показалось, что «Спартак» подменили
Бывший администратор «Спартака» Александр Хаджи высказался об игре красно-белых в матче с «Локомотивом» в 17-м туре чемпионата России.
00:19
На авиашоу в Далласе бомбардировщик B-17 столкнулся с другим самолётом
Американский бомбардировщик B-17 столкнулся с другим самолётом в ходе авиашоу в Далласе, сообщает The Dallas Morning News.
00:14
Махачев проведёт бой с Волкановски на UFC 284
Чемпион UFC в лёгком весе Ислам Махачев и обладатель титула в полулёгком весе австралиец Александр Волкановски проведут поединок.
00:05
Поттер — о поражении от «Ньюкасла»: всё сразу пошло не так
Главный тренер «Челси» Грэм Поттер высказался о поражении от «Ньюкасла» в матче 16-го тура чемпионата Англии.
00:03
Глава Минфина Британии Хант заявил, что в рецессии в королевстве виновата Россия
Глава Минфина Британии Джереми Хант считает, что Россия виновата в том, что в экономике королевства наступила рецессия.
23:52
«Оттава» победила «Филадельфию» и прервала серию из семи поражений подряд
В матче Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Оттава Сенаторз» одержала победу над «Филадельфией Флайерз».
23:47
В Москве и Петербурге побиты температурные рекорды
В Москве и Санкт-Петербурге 12 ноября были побиты температурные рекорды, воздух прогрелся до +12,3 °С и +11,2 °С, отметил ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус.
23:44
Плющенко заявил, что не считает Ягудина своим конкурентом
Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко высказал мнение, что фигурист Алексей Ягудин сейчас не может составить ему конкуренцию.
23:35
Расселл выиграл спринт-квалификацию Гран-при Сан-Паулу
Пилот Mersedes Джордж Расселл одержал победу в спринт-квалификации Гран-при Бразилии «Формулы-1».
23:32
В нескольких регионах Украины объявлена воздушная тревога
В нескольких регионах Украины объявлена воздушная тревога. Об этом свидетельствуют данные ресурса «Карта воздушных тревог».
23:24
Каррера: «Спартак» однозначно поборется за чемпионство
Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера считает, что красно-белые смогут побороться за чемпионство в текущем сезоне.
23:22
Митрополит Тихон считает, что Путин по своей решительности близок к Петру I
Президент России Владимир Путин не похож ни на кого из прежних государственных лидеров по своему стилю руководства, однако в своей решительности он отчасти близок к Петру I, считает председатель патриаршего совета по культуре, митрополит Псковский и Порховский Тихон (Шевкунов).
23:12
Определены победители финального этапа «Стальной воли»
Финальный этап соревнований среди людей с инвалидностью и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Стальная воля» завершён.
23:05
Глава МИД Франции Колонна пригрозила Италии последствиями за отказ принимать мигрантов
Министр иностранных дел Франции Катрин Колонна пригрозила Италии последствиями, если Рим не изменит свою позицию по приёму судов с мигрантами.
23:02
Тикнизян: есть ощущение, что в каждой игре «Локомотив» будет бороться только за победу
Полузащитник «Локомотива» Наир Тикнизян высказался об ожиданиях от предстоящих встреч железнодорожников в сезоне-2022/23.
22:49
«Челси» в гостях уступил «Ньюкаслу» в матче АПЛ
«Челси» проиграл «Ньюкаслу» в матче 16-го тура чемпионата Англии.
22:48
The Independent: на саммите G20 в Индонезии не будут делать общее фото с мировыми лидерами
На саммите G20 в Индонезии организаторы решили отказаться от традиции делать общую фотографию из-за разногласий между его участниками. Об этом пишет The Independent.
22:39
Тренер «Локомотива» Фёдоров: в первом тайме матча со «Спартаком» мы были очень робкими
Исполняющий обязанности главного тренера «Локомотива» Андрей Фёдоров высказался о поражении от «Спартака» в матче 17-го тура чемпионата России.
22:30
«Бавария» победила «Шальке» в матче Бундеслиги
«Бавария» одержала победу над «Шальке» в матче 15-го тура чемпионата Германии.
22:27
Продовольственная программа ООН зафрахтовала судно для вывоза удобрений России в Африку
Продовольственная программа ООН зафрахтовала первое судно для доставки российских удобрений в страны Африки, сообщил в Twitter директор организации Дэвид Бисли.
22:23
Пруцев: хотел бы посвятить отцу гол в ворота «Локомотива»
Полузащитник «Спартака» Данил Пруцев рассказал, что посвятил гол в ворота «Локомотива» отцу.
22:14
В Подмосковье закрылся поисковый сезон в рамках «Вахты памяти — 2022»
В Московской области состоялось торжественное закрытие поискового сезона в рамках «Вахты памяти — 2022». Мероприятие было приурочено ко Дню поисковика Подмосковья и прошло на территории Ленино-Снегирёвского военно-исторического музея.
22:14
Абаскаль — о победе «Спартака» над «Локомотивом»: в этой игре мы сделали большой шаг
Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль прокомментировал победу красно-белых в матче с «Локомотивом» в 17-м туре чемпионата России.
22:11
Омбудсмен: Украина отдала ЛНР тело погибшего военного с прижизненными следами пыток
Украина отдала ЛНР тело погибшего военного с прижизненными следами пыток, рассказала уполномоченный по правам человека в республике Виктория Сердюкова.
22:06
Кечинов о матче «Спартак» — «Локомотив»: дерби удалось
Бывший футболист «Спартака» Валерий Кечинов прокомментировал победу красно-белых в матче с «Локомотивом» в рамках 17-го тура чемпионата России.
22:04
Фигуристка Михара: я фанатка Туктамышевой, это такая честь, что она за меня болеет
Японка Маи Михара, выступающая на Гран-при Великобритании, отреагировала на пожелания от российской фигуристки Елизаветы Туктамышевой.
21:55
Рогозин ожидает новых поставок современных систем в зону спецоперации
Возглавивший группу военных советников Дмитрий Рогозин ожидает, что в зону спецоперации в ближайшие месяцы будет поставлено современное вооружение, которое позволит достичь целей СВО.
21:55
Федун высказался о победе «Спартака» над «Локомотивом»
Бывший владелец «Спартака» Леонид Федун прокомментировал победу красно-белых в матче 17-го тура чемпионата России с «Локомотивом».
21:55
Пушилин посетил вместе с Соловьёвым Донецкий аэропорт
Врио главы ДНР Денис Пушилин вместе с журналистом Владимиром Соловьёвым посетил территорию Донецкого аэропорта.