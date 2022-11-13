Die Welt: «мы давно друг друга знаем» — Шольц регулярно спрашивает совета у Меркель

Канцлер Германии Олаф Шольц продолжает обращаться к экс-главе ФРГ Ангеле Меркель за советами, сообщает Die Welt. «Мы давно друг друга знаем и всегда хорошо сотрудничали, хотя и находимся в разных партиях», пояснил социал-демократ. Но он также подчеркнул, что советуется со многими другими людьми, которые находятся «вдали от правительственных партий».

Канцлер Германии Олаф Шольц продолжает регулярно советоваться со своей предшественницей Ангелой Меркель, сообщает Die Welt. «Во-первых, мы давно друг друга знаем и всегда хорошо сотрудничали, хотя и находимся в разных партиях, — заявил глава ФРГ. — И сотрудничество продолжается». Сам Шольц — член Социал-демократической партии, а Меркель — Христианско-демократического союза, отмечает немецкое издание.

Но канцлер подчеркнул, что он советуется и со многими другими людьми, которые находятся «вдали от правительственных партий». Он также отметил, что настроения в правящей коалиции хорошие: «У нас недавно прошёл коалиционный комитет, на котором у нас не было тем для обсуждения, так что мы просто мило общались друг с другом, и это действительно был приятный вечер».

Шольц также опроверг информацию о том, что у него сложились тяжёлые отношения с президентом Франции Эммануэлем Макроном. «У меня очень хорошие отношения с Макроном», — подчеркнул он, добавив, что «взрослым людям» не обязательно сразу быть единого мнения, а бывает нужно сначала выработать его. За последние недели в СМИ появилось большое количество сообщений о росте напряжённости в отношениях Берлина и Парижа, напоминает издание.