«Масштабное переориентирование» — Die Welt раскрыл тайный план ЕС по сдерживанию России и Китая

В СМИ попал секретный документ из служебной переписки европейских чиновников, в котором излагается новый внешнеполитический план ЕС, сообщает Die Welt. Для сдерживания влияния России и Китая Брюссель собирается заручиться поддержкой ряда стран в ключевых регионах. А именно Бразилии и Чили — в Южной Америке, Нигерии — в Западной Африке и Казахстана — в Центральной Азии. При этом при первом взгляде на стратегию становится очевидным, что Европа собирается делать ставку на пряник, а не на кнут, рассказывает немецкое издание.

На фоне боевых действий на Украине и попыток Китая завладеть Тайванем, Запад «отчаянно пытается стабилизировать пошатнувшийся мировой порядок», пишет Die Welt. И в плане поддержки Киева Брюссель и Вашингтон выступают единым фронтом, но по другим темам, например, как выстраивать отношения с Пекином, есть разногласия. Поэтому возникает вопрос: «Какую стратегию нужно выбрать ЕС на фоне обострения борьбы мировых держав за ценности и сферы влияния?» И, похоже, ответ на него появился, отмечает немецкое издание.

На этой неделе в СМИ попал секретный документ из служебной переписки европейских чиновников. В нём изложен внешнеполитический план Европы и перечислены главные страны, на которых необходимо сосредоточить внимания для его реализации. Это Бразилия, Чили, Нигерия и Казахстан. В бумаге перечисляются способы, какими Брюссель собирается добиться прогресса в отношениях с этими государствами, в частности с помощью торговых соглашений, энергетических и миграционных предложений, а также помощи в развитии экономики и обеспечении безопасности. «В стратегии — что сразу становится очевидным — ставка делается на пряник, а не на кнут», — подчёркивает Die Welt.

Главная цель Брюсселя — завести друзей и построить экономику будущего, не вступая при этом в союзы с автократами. Россия и Китай часто упоминаются на страницах этого документа. В нём говорится о том, что они дестабилизируют ситуацию в мире и наращивают влияние. Каждая же из стран, попавших в список приоритетных, это потенциальная опора ЕС в ряде ключевых регионов, где западные союзники соревнуются с Москвой и Пекином за влияние и ресурсы. Бразилия и Чили — в богатой ресурсами Южной Америке. Нигерия — это экономический центр Западной Африки. А Казахстан с его нефтью и газом играет важную роль в Центральной Азии.

При этом список возглавляют именно латиноамериканские страны, продолжает издание. Во внешнеполитическом плане говорится, что эти государства в целом разделяют демократические принципы Европы и верят в необходимость сохранить многополярную систему. В Бразилии Брюссель делает ставку на нового президента Лула да Силву. Но недавняя встреча с ним канцлера Германии Олафа Шольца показала, что заручиться его поддержкой будет тяжело. Ведь он отказался поставлять оружие и боеприпасы Киеву. К тому же в ЕС — о чём свидетельствует информация из документа — очень сильно обеспокоены позицией Бразилии по климатическим вопросам и допуску товаров из ЕС. А ведь Брюссель хочет возродить экономический союз с южноамериканским странами — Меркосур. И в реализации этой задачи Бразилия играет ключевую роль.

Также интерес для ЕС в регионе представляют Чили. При этом в документе говорится, что с точки зрения поддержки Украины, а также в вопросах защиты климата на правительство этой страны можно рассчитывать в большей степени. К тому же оно проявляет интерес к европейской модели создания государства всеобщего благосостояния. Но чилийские левые власти всё же могут не согласиться с возрождением экономического союза Меркосур.

В Азии Брюссель собирается сделать ставку на Казахстан главным образом с целью остановить параллельный импорт западных товаров через эту страну в Россию. В документе говорится, что Астана, в свою очередь, заинтересована в увеличении поставок нефти в ЕС, а также углублении сотрудничества с союзом в дипломатической сфере и проведении реформ. В бумаге написано, что Казахстан хочет остаться «надёжной платформой-посредником между Востоком и Западом». К тому же страна стремится к введению безвизового режима с ЕС. Снятия миграционных ограничений хочет и Нигерия. Но в документе говорится, что в сотрудничестве с ней лучше сосредоточиться на расширении экономических контактов в сфере энергетических инвестиций.

В эпоху геоэкономики Европе нельзя быть наивной, и ей нужно беспокоиться о своей экономической безопасности. Для её обеспечения понадобится задействовать все доступные инструменты, переосмыслить внешнюю политику и наладить сотрудничество с другими странами. Получится ли у ЕС это сделать? Время покажет, заключает Die Welt.