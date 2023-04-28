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WION: Арктика становится важной ареной для сотрудничества между Россией и Китаем

Материал представлен в переводе ИноТВ
В последнее время Арктика становится важной ареной для сотрудничества между Россией и Китаем, сообщает WION. В частности, Береговая охрана КНР и представители ФСБ на днях подписали в Мурманске меморандум о взаимопонимании по укреплению сотрудничества в сфере морского права. Россия также наращивает своё военное присутствие в этом регионе, особенно после вступления соседней Финляндии в ряды НАТО.

Добро пожаловать! И давайте обратимся к нашей главной новости этого часа: Китай и Россия подписали меморандум о взаимопонимании по укреплению сотрудничества в сфере морского права. Как сообщают государственные СМИ Китая, это соглашение было подписано представителями службы Береговой охраны КНР и Федеральной службы безопасности России.

Интересно, что эта встреча проходила в Мурманске — это город на северо-западе России, который располагается за полярным кругом, неподалёку от границы с Финляндией. Китайская государственная телекомпания CCTV сообщила, что Москва и Пекин договорились «объединить усилия для создания судьбоносного морского сообщества».

Напомним, что Китай и Россия договорились развивать «безграничное партнёрство» в феврале 2022 года. Си Цзиньпин лично встречался с президентом Путиным уже более 39 раз с тех пор, как занял свой пост, причём их последняя встреча состоялась в марте.

В настоящий момент в Арктике наблюдается интенсивное наращивание военного арсенала, поскольку Финляндия в начале этого месяца стала членом НАТО. Швеция также претендует на вступление в этот трансатлантический альянс в сфере безопасности.

Однако речь здесь идёт не только о расширении НАТО: Арктика стала важной ареной для сотрудничества между Россией и Китаем. Стимулирующими факторами для его развития становятся такие сферы, как энергетика, торговля и другие. По словам аналитиков, таяние арктических морских льдов также открывает новые экономические и геостратегические возможности для китайско-российского сотрудничества.

Изменения климата делают Арктику более доступной и для военных. Россия уже создала новое Арктическое командование, а также вновь открыла сотни расположенных там новых и старых военных объектов советских времён. К числу таких объектов также относятся аэродромы и глубоководные порты.

В то время как Китай объявил себя «приарктическим государством» и планирует построить самый большой в мире ледокол, Пекин также тратит десятки миллиардов долларов на развитие энергетики, инфраструктуры и различных исследовательских проектов в северных районах.

Дата выхода в эфир 28 апреля 2023 года. 

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источник
WION Индия Азия
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