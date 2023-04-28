Экономические интересы в приоритете — American Conservative о неверной оценке на Западе арктической стратегии России

Государственная политика России в Арктике совершенно не представляет собой геополитическую угрозу, пишет издание The American Conservative со ссылкой на книгу эксперта по военно-морским исследованиям Элизабет Бьюкенен. В недавно опубликованной работе говорится о том, что Россия наоборот стремится к сотрудничеству с другими странами, которые входят в «арктическую пятёрку», — с США, Канадой, Данией и Норвегией.

Подход Владимира Путина к Арктике долгое время был источником беспокойства и догадок на Западе. Однако в книге «Красная Арктика: российская стратегия при Путине», написанной экспертом в области стратегии и обороны Австралийского военного колледжа Элизабет Бьюкенен, утверждается, что Россия не представляет собой «растущую геополитическую угрозу» на севере, а вместо этого стремится к сотрудничеству с другими членами «арктической пятёрки», — с США, Канадой, Данией и Норвегией, пишет издание The American Conservative.

Львиная доля внимания средств массовой информации, которая уделяется «большой игре» в Арктике, изображает Россию агрессором, и автор книги отмечает, как новостные агентства используют заголовки-приманки, чтобы побудить аудиторию прочитать резкие и неверные анализы о ситуации в Арктике. Бьюкенен убеждена, что неправильное прочтение государственной стратегии России в Арктике во многом связано с «остаточными геополитическими сюжетными линиями времён холодной войны». Действительно, один из самых распространённых мифов о регионе к северу от Полярного круга заключается в том, что страны пытаются милитаризировать регион и управлять им. Бьюкенен опровергает это суждение, поскольку считает, что поддержание бесконфликтных арктических транзитных маршрутов, таких как Северный морской путь (СМП), имеет решающее значение для поставок энергоносителей на азиатские и европейские рынки как для России, так и для остальных членов «арктической пятёрки».

Большинство реконструированных военных форпостов в Арктике служат площадками двойного назначения для локальных поисково-спасательных операций. Россия в этом регионе преследует три основные цели: установление своего суверенитета над континентальным шельфом, защиту экономических интересов и демонстрацию того, что она по-прежнему обладает статусом великой державы, а её военные устремления ограничены, отмечает автор статьи.