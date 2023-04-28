Экономические интересы в приоритете — American Conservative о неверной оценке на Западе арктической стратегии России

Государственная политика России в Арктике совершенно не представляет собой геополитическую угрозу, пишет издание The American Conservative со ссылкой на книгу эксперта по военно-морским исследованиям Элизабет Бьюкенен. В недавно опубликованной работе говорится о том, что Россия наоборот стремится к сотрудничеству с другими странами, которые входят в «арктическую пятёрку», — с США, Канадой, Данией и Норвегией.
Подход Владимира Путина к Арктике долгое время был источником беспокойства и догадок на Западе. Однако в книге «Красная Арктика: российская стратегия при Путине», написанной экспертом в области стратегии и обороны Австралийского военного колледжа Элизабет Бьюкенен, утверждается, что Россия не представляет собой «растущую геополитическую угрозу» на севере, а вместо этого стремится к сотрудничеству с другими членами «арктической пятёрки», — с США, Канадой, Данией и Норвегией, пишет издание The American Conservative.
Львиная доля внимания средств массовой информации, которая уделяется «большой игре» в Арктике, изображает Россию агрессором, и автор книги отмечает, как новостные агентства используют заголовки-приманки, чтобы побудить аудиторию прочитать резкие и неверные анализы о ситуации в Арктике. Бьюкенен убеждена, что неправильное прочтение государственной стратегии России в Арктике во многом связано с «остаточными геополитическими сюжетными линиями времён холодной войны». Действительно, один из самых распространённых мифов о регионе к северу от Полярного круга заключается в том, что страны пытаются милитаризировать регион и управлять им. Бьюкенен опровергает это суждение, поскольку считает, что поддержание бесконфликтных арктических транзитных маршрутов, таких как Северный морской путь (СМП), имеет решающее значение для поставок энергоносителей на азиатские и европейские рынки как для России, так и для остальных членов «арктической пятёрки».
Большинство реконструированных военных форпостов в Арктике служат площадками двойного назначения для локальных поисково-спасательных операций. Россия в этом регионе преследует три основные цели: установление своего суверенитета над континентальным шельфом, защиту экономических интересов и демонстрацию того, что она по-прежнему обладает статусом великой державы, а её военные устремления ограничены, отмечает автор статьи.
Арктическую стратегию России зачастую неправильно понимают, потому что Арктика часто рассматривается как такой же регион, как и любой другой. Бьюкенен утверждает, что это не соответствует действительности, поскольку, по её словам, подход Москвы к сотрудничеству в Арктике и, более того, отсутствие конфликтов в самой российской арктической повестке расходятся с тем, как Россия смотрит на энергоносители и их использование в качестве оружия в других местах. В прошлом Россия также сотрудничала с другими странами в Арктике. Горбачёв, среди прочего, выступал за создание Северного морского пути (СМП), безъядерной зоны, ограничение военно-морских операций, совместную разработку ресурсов, научные исследования и сотрудничество в области экологии. Любая попытка применить внешнюю политику Москвы на Ближнем Востоке или в Восточной Европе к Арктическому региону, скорее всего, вызовет «стратегический туман», подчёркивает The American Conservative.
Вместо этого крайне важно признать, что большая часть деятельности России в Арктике ничего не нарушает. Арктическая стратегия России определяется не стремлением к геополитическому доминированию, а экономическими соображениями. Считается, что в Арктическом регионе находится 20% мировых неиспользованных запасов нефти и газа, а Россия является крупнейшим в мире производителем природного газа. Кроме того, регион богат другими природными ресурсами, такими как рыба и полезные ископаемые. Таким образом, у России есть существенные экономические интересы в Арктике, а также заинтересованность в их контроле и управлении. По словам Бьюкенен, Кремль надеется создать новую арктическую экономику, ориентированную на судоходство, инфраструктуру и добычу ресурсов, которые могли бы создать рабочие места и способствовать экономическому развитию северных регионов страны. Кроме того, в рамках своих обязательств по защите экосистемы региона Россия приняла меры по поощрению экологического сотрудничества в Арктике. Например, Россия приняла меры по сокращению выбросов парниковых газов в результате своих операций в Арктике и подписала Парижское соглашение об изменении климата, указывает издание.
Один из аспектов арктической стратегии России, который часто остаётся незамеченным, заключается в её сосредоточенности на развитии и расширении своей инфраструктуры в регионе. В последние годы Россия вложила значительные средства в строительство новых портов, аэропортов и других логистических объектов для поддержки своей растущей экономической активности в Арктике. Например, порт Мурманска был расширен и модернизирован для обработки возросшего потока грузовых судов и нефтяных танкеров, а новые аэропорты были построены для обслуживания отдалённых населённых пунктов и облегчения перевозки товаров и людей через обширный арктический ландшафт, пишет The American Conservative.
Кроме того, Россия инвестирует в науку и инновационные технологии в Арктике. У страны есть многолетний опыт проведения исследований в регионе, и она накопила множество научных знаний об уникальных экосистемах, климате и геологии Арктики. Как отмечает автор, сегодня в России находится множество научно-исследовательских институтов и университетов, специализирующихся на арктических исследованиях, и страна активно продвигает разработку новых технологий и инноваций, помогающих лучше понимать и справляться с трудностями работы в этой суровой и удалённой среде.
Для ясности, среди экспертов до сих пор ведутся споры о том, представляет ли Россия военную угрозу в Арктическом регионе. Но, по данным Шведского агентства оборонных исследований, наращивание Россией присутствия в Арктике в первую очередь направлено на защиту своих границ и обеспечение доступа к своим природным ресурсам. Кроме того, сотрудничество между Россией и другими арктическими странами, такими как США, продолжается, несмотря на политическую напряжённость, что свидетельствует об общей заинтересованности в поддержании стабильности в регионе. Более того, ВМС США участвовали в совместных с Россией учениях в Арктике, продемонстрировав потенциал для сотрудничества, несмотря на разногласия в других частях мира.
Книга Элизабет Бьюкенен убедительно доказывает, что политика России в Арктике не представляет собой «растущую геополитическую угрозу». Вместо этого военные усилия России в Арктике, такие как модернизация военных аванпостов, призваны продемонстрировать свою военную мощь, защитить свои экономические интересы и установить свой суверенитет над континентальным шельфом. В целом работа эксперта описывает подробную картину арктической политики России, которая отличается от широко распространённого взгляда на пережитки времён холодной войны. Лучшее понимание подходов и целей каждого члена «арктической пятёрки» имеет важное значение, поскольку регион приобретает всё большее значение как для глобальной безопасности, так и для коммерческих интересов, завершает The American Conservative.