Скотт Риттер: США уйдут с Украины так же, как ушли из Афганистана, — и оставят украинцев у разбитого корыта

У американцев всегда есть удобный выход из конфликтов, в которые вовлекаются США: они могут просто вернуться домой, оставив людей, за которых они обещали биться, наедине с последствиями, убеждён бывший американский морпех Скотт Риттер. Как заявил Риттер в интервью YouTube-каналу Judging Freedom, так они поступили в Афганистане — и точно так же поступят и на Украине.

А что не даёт заключить перемирие прямо сейчас? Ну, помимо Джо Байдена.

СКОТТ РИТТЕР, бывший офицер Корпуса морской пехоты США: Знаете, этот конфликт может закончиться...

То есть если Зеленский распорядится заключить перемирие, они все вернутся в Женеву и начнут переговоры, ему что же, киллера подошлют?

СКОТТ РИТТЕР: Если бы он так поступил по собственной инициативе, у него действительно могли бы начаться проблемы — но опять же, если бы я был президентом США, я бы просто сделал звонок и сказал бы: «У нас всё, оборудования больше не получите, и НАТО я ничего отправлять не дам — это же ведь организация, где все решения принимаются единодушно. Мы это всё закрываем. Можете, конечно, решить продолжать борьбу своими силами, господин Зеленский, — прерогатива такая у вас, как у лидера суверенного государства, есть; но никакой помощи от нас вы получать не будете, поэтому погибнете. Но можно и по-другому — если смиритесь с тем фактом, что всё кончено, мы тогда поможем создать условия для того, чтобы вы могли достичь на переговорах настолько выгодных для вас договорённостей, насколько вообще возможно; мы будем на вашей стороне, будем именно вам помогать. Но в остальном — конец, у нас всё, мы больше не допустим, чтобы украинцы за нас погибали, и деньги больше на всё это просаживать не станем. Войне конец». И тогда бы всё тут же закончилось. Но мы этого не делаем.

Мы с вами, да и наши коллеги, уже об этом говорили: у Америки нет пути выхода из этой ситуации, нет инструмента для того, чтобы обеспечить «мягкую посадку» и из этого бардака вылезти. Потрачено уже 68 миллиардов — а сколько ещё отложили, одному Богу известно: мы ведь знаем, что Байден имеет возможность потратить ещё 35-40 миллиардов, таков закон — к слову, ужасный, а то ведь у нас по Конституции положено, чтобы все расходы госбюджета публиковались в официальных публикациях правительства, но ЦРУ с Пентагоном это теперь не указ... Но это отдельная тема, и обсуждать её надо отдельно. Но конгресс Байдену всё-таки выделил 113 миллиардов, которыми он может распоряжаться, как хочет. Он настолько глуп, что потратит все эти деньги? Или он всё-таки понимает, что расходы нужно сокращать?

СКОТТ РИТТЕР: То, что расходы нужно сокращать, он, очевидно, понимает — достаточно про Афганистан вспомнить. Но знаете, у американской географии есть такая особенность: у нас имеются «встроенные» инструменты для обеспечения «мягкой посадки», и называются они Атлантический океан и Тихий океан. Поэтому когда мы убегаем от схватки, как случилось в Афганистане и в Южном Вьетнаме — и как в итоге случится на Украине, — нам не приходится иметь дело с ужасными последствиями такого отказа: мы просто берём и уходим, возвращаясь в свою американскую крепость — ну, или натовскую, по-разному можно назвать. А люди, которые поверили, когда США сказали: «Мы будем рядом с вами, плечом к плечу, сражаться до конца», и рискнули всем, что имеют, оказываются сами по себе. Опять-таки вспомним Афганистан — то, что там происходило в августе 2021-го, было очень некрасиво, это был позор. И Кирби может сколько угодно пытаться это подать в выгодном свете — все, у кого есть желание, знают, что это было для Америки унижением. Но когда мы ушли, нам не пришлось за это платить: достаточно было просто выключить телевизор, чтобы не видеть все эти кадры.





То же самое будет и с Украиной: когда мы уйдём — а мы обязательно уйдём, — украинцы останутся сами по себе у разбитого корыта. Наша «мягкая посадка» — это наша американская крепость, у которой имеются буферные зоны в виде Тихого и Атлантического океанов.

Дата выхода в эфир 27 апреля 2023 года.