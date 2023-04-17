Скотт Риттер: тонущая американская империя пытается утянуть за собой Россию и Китай

Несмотря на сохраняющееся военное могущество, Соединённые Штаты переживают период упадка. Москва и Пекин хотят минимизировать ущерб и не допустить глобальный ядерный конфликт, к которому может привести неминуемое разрушение гегемонии Вашингтона, считает офицер разведки морской пехоты США Скотт Риттер.

По вашему мнению, какой курс является лучшим для внешнеполитического истеблишмента США, чтобы исправить ущерб, который они уже нанесли? Реально ли сейчас отступить и перезагрузить отношения с Россией и Китаем? Неужели они (американские власти. — ИноТВ) повели страну по необратимому пути к вооружённому конфликту?

СКОТТ РИТТЕР, офицер разведки морской пехоты США в отставке: Для танго нужны двое — это важный момент в текущей ситуации. И независимо от того, что вы сейчас думаете о Соединённых Штатах, на мой взгляд, необходимо считаться с тем фактом, что мы остаёмся ведущей военной державой в мире.

Россия и Китай могут нас одолеть вместе. Но мы обладаем большим военным потенциалом, чем Китай и Россия в отдельности. Так что это необходимо учитывать. Кроме того, у нас есть ядерное оружие. Впрочем, как и у России с Китаем.

Хорошая новость в том, что руководство России и Китая — взрослые люди, и они не хотят войны. И они также осознают, что происходит. Они прекрасно понимают, что происходит в Соединённых Штатах. Они видят, что это империя, которая находится в упадке и разрушается. Поэтому их работа состоит не в том, чтобы способствовать коллапсу, а в том, чтобы совладать с ним, потому что они не хотят войны.

Иногда самый большой риск — это когда люди… кажется, я уже проводил сравнение с утопающим. Когда вы плывёте, чтобы спасти тонущего человека, он начинает бить вас по лицу, пытается выдавить вам глаза и потопить вместе с собой. Соединённые Штаты сейчас тонут. Россия и Китай хотят спасти нас и не позволить нам увлечь их вниз за собой.

Другой момент: невозможно изменить траекторию, по которой движутся Соединённые Штаты. Мы идём по нисходящей траектории по всем направлениям, и собираемся достичь дна, несмотря ни на что. Я считаю, что Россия и Китай не допустят, чтобы этот коллапс перерос в войну. Они сделают всё, чтобы этого избежать.

Возникает вопрос, окажется ли руководство Соединённых Штатов достаточно зрелым, чтобы добиваться «мягкого приземления». И ответ может быть положительным. Всё зависит от того, кого мы выберем в 2024 году. Джо Байден не будет стремиться к «мягкому приземлению».

Я надеюсь, что американцы осознают тот факт, что они выбрали худшего президента в истории США — Джо Байдена. И я не собираюсь отпускать глупые шутки про мороженое и всё в таком духе. Этот человек просто очень плохой президент.

Он был плохим сенатором. Мы это знали. И вот что меня поражает. Все глупые заявления Джо Байдена времён его сенаторства были запротоколированы. С чего мы вдруг решили, что, просто сменив титул с сенатора на президента, он вдруг поумнеет?

Нет! Он ужасный-ужасный человек, ужасный-ужасный политик. Он всегда во всём ошибался, и тем не менее мы сделали его президентом. Так что, пожалуйста, не удивляйтесь, что всё разваливается из-за того, что страну возглавляет этот человек. Он буквально худший президент, который когда-либо заседал в Белом доме, и ситуация не станет лучше.

Поэтому, пожалуйста, не думайте, что после переизбрания Джо всё вдруг изменится. Этого не произойдёт. И если он будет править страной ещё четыре года, то просто затянет нас ещё ниже. И иногда, даже если вы пытаетесь справиться с коллапсом, может произойти катастрофа.

Конфликт из-за Тайваня может стать реальным, если Джо Байден продолжит в панике искать что-либо, что придало бы нам актуальности, и решит, что война с Китаем — единственный выход. Поэтому в 2024 году нас ждут очень, очень, очень важные выборы, и то, кого мы выберем вместо Джо, станет одним из фундаментальных решений Соединённых

Штатов, и оно определит то, что произойдёт с США в будущем.

(Ведущий U.S. Tour of Duty Джефф Норман включает отрывок из предвыборного интервью Джо Байдена, в котором он, запинаясь, говорит: «Я с охотой готов позволить американскому народу судить о моей физической… и умственной пригодности».)

СКОТТ РИТТЕР: Ладно, я тоже иногда так говорю, Джефф. Это просто несправедливо!

Дешёвая шутка.

СКОТТ РИТТЕР: Это была дешёвая шутка в адрес старика. Нужно быть добрее. Скажу так: я ненавижу Джо Байдена больше, чем вы можете себе представить. Я думаю, люди знают, что у меня есть для этого основания. Я презираю этого человека.

Но я также должен сказать: то, что разворачивается у меня перед глазами, — это цирк. Это жестоко. Этот парень не должен занимать президентскую должность. И тот факт, что жена позволяет так выставлять его напоказ и так обращаться с ним… его нужно осторожно убрать в сторону, дать ему соску, усадить в инвалидное кресло и отправить в дом престарелых. Он не должен занимать пост, который позволяет ему привести нацию к ядерному конфликту.

Дата публикации 16 апреля 2023 года.