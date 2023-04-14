AC: путь к миру на Украине возможен, если США призовут Зеленского к реализму и учтут озабоченности России

Утечки секретных документов показали, что несмотря на разговоры о контрнаступлении Украины, частные оценки в администрации Байдена довольно пессимистичны, пишет бывший специальный помощник президента США Рональда Рейгана Дуг Бэндоу. Поэтому, отмечает он на страницах издания The American Conservative, надо думать о переговорах, а не об обострении конфликта. Для этого, эксперт предлагает США призвать Зеленского к большему реализму в оценке ситуации, а также дать понять России о возможности обсуждения волнующих её вопросов безопасности.

США ведут крупномасштабную опосредованную войну на Украине против государства, обладающего ядерным оружием. Роль Соединённых Штатов в вооружённом конфликте на Украине была подтверждена через утечку секретных документов, в которых были подробно описаны планы США и НАТО по укреплению ВСУ в преддверии запланированного наступления на Россию. Помощь со стороны Брюсселя и Вашингтона определяет возможности Киева на поле боя и без неё ситуация на фронтах выглядела бы совсем иначе, отмечает специальный помощник президента США Рональда Рейгана Дуг Бэндоу в статье издания The American Conservative.

Хотя в Вашингтоне много говорили об украинском контрнаступлении, но важно смотреть дальше пропагандистских заявлений Белого дома. Утечка разведданных показала, что частные оценки в администрации Байдена гораздо более пессимистичны. Даже если помощь НАТО поддержит Украину в борьбе с Россией, Киеву всё равно будет трудно вернуть утраченные территории, особенно Крым*, не говоря уже о победе.

По мнению Бэндоу, для того, чтобы подтолкнуть стороны к миру, американские политики должны рассматривать украинский конфликт как вызов европейской безопасности, а не как моральный крестовый поход мирового масштаба. Американские интерес к Краине довольно ограничен. Ведь Россия управляла территорией нынешней Украины ещё до основания США, что у Америки никогда не вызывало озабоченности в плане безопасности. Однако расширяющаяся опосредованная война увеличивает риск обострений, что должно побуждать Вашингтон ещё больше стремиться подтолкнуть обе стороны к переговорам.

Автор считает, что для начала американцам следует отказаться от своего ханжеского пафоса о битве между демократией и автократией, как это было на широко разрекламированном, но не очень ценном демократическом саммите. На организованном Вашингтоном мероприятии госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Россия угрожает не только Украине, но и международному порядку, основанному на правилах, который направлен на «защиту международного мира и стабильности».

Американские политики и их союзники должны признать свою роль в развязывании вооружённого конфликта, поскольку Запад повлиял на поведение президента России Владимира Путина, чьи взгляды заметно изменились с момента его выступления в бундестаге в 2001 году до речи на Мюнхенской конференции по безопасности 2007 года. Если бы Вашингтон и Брюссель вели себя по-другому, сегодня в Европе почти наверняка был бы мир.

Дуг Бэндоу убеждён, что для разрешения украинского конфликта Вашингтон должен в первую очередь приложить усилия по прекращению боевых действий, поскольку, пока идут боевые действия, сохраняется потенциал для обострения ситуации с последующим применением ядерного оружия. Главной целью этого конфликта для Америки должно быть сохранение независимости Украины. США мало интересуют окончательные границы или военный статус этой страны. Блинкен настаивал на том, что мир «должен быть справедливым и прочным». Собственно, для Вашингтона важно только последнее, поэтому нейтральная Украина без Крыма стала бы приемлемым исходом для США.

Далее Вашингтону следует скорректировать свою помощь, чтобы подтолкнуть Киев к реалистичным целям окончания вооружённого конфликта. Урегулирование нынешнего противостояния должно стать важным шагом в перекладывании ответственности за оборону Европы на саму Европу, что означает не включать Украину в ряды НАТО и не предоставлять Киеву отдельных военных гарантий. Приоритетом должно стать развитие системы европейской безопасности, создание прочного мира для всех сторон. По прошествии более 70 лет европейцам давно пора взяться за собственную оборону, сетует автор.

Стабильность будет достигнута только в том случае, если Россия поверит, что урегулирование соответствует её основным целям. Ошибочное обращение союзников с Москвой после холодной войны подготовило почву для нынешнего конфликта точно так же, как такое же близорукое отношение к Германии после Первой мировой войны способствовало повторному соперничеству. США не должны пытаться навязать Москве второй Версаль, подчёркивает публицист.

Соединённые Штаты должны скорректировать свои финансовые и материальные обязательства перед Киевом, чтобы не раздувать украинские ожидания. Белому дому следует дать понять, что Украине крайне важно продемонстрировать свою готовность к переговорам, иначе она рискует оказаться в состоянии боевых действий без помощи Америки и, возможно, Европы. Автор приходит к выводу, что США должны показать свою готовность обсуждать все те вопросы безопасности, которые волнуют Москву, но и предостеречь Россию от предъявления чрезмерных территориальных требований.

* Крым вошёл в состав России после того, как за это проголосовало подавляющее большинство жителей полуострова на референдуме 16 марта 2014 года (прим. ИноТВ).