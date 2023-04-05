Макгрегор: вместо защиты своих границ Штаты ведут опосредованную войну на Украине

Штатам стоило бы лучше озаботиться защитой своих границ и благосостоянием своего народа, пишет бывший чиновник Пентагона Дуглас Макгрегор в своей статье для The American Conservative. Но вместо этого, по его словам, они ведут опосредованную войну на Украине с Россией, что лишь сказывается отрицательно на самих американцах.

«Война — самое важное политическое решение, которое Вашингтон принимает от имени американского народа», — пишет полковник армии США в отставке Дуглас Макгрегор в своей статье для The American Conservative. Война сильно влияет на внутреннюю экономику, но в последний раз американским избирателям удалось добиться отказа правительства от войны только в 1968 году.



И снова американцы стоят перед выбором: поддерживать опосредованную войну на Украине, «побочный продукт стремления Вашингтона к глобальной гегемонии», или потребовать, чтобы Вашингтон защищал границы США, уважал культуру и традиции других народов и свободно торговал со всеми странами.



«Американская финансовая и экономическая система находится на грани катастрофического сбоя. И Украина проигрывает борьбу с Россией», — пишет Макгрегор. Если американцы сейчас не потребуют перемен во внешней политике, как в 1968 году, они «отдадут контроль над своей жизнью и доходами оргии вашингтонской элиты, тратящей деньги на опасную опосредованную войну против России и произвольное использование государственной власти против американских граждан внутри страны».



После Второй мировой войны США создали самую динамичную и производительную научно-промышленную базу в мире, у них была высококвалифицированная рабочая сила и культурно сильное, сплочённое общество. «Американская военная мощь была повсюду». «Очарованные иллюзией безграничной власти, президенты Кеннеди и Джонсон, не теряя времени, искали возможности изменить мир по образцу Америки».

Хотя война во Вьетнаме отрезвила американский электорат, пишет автор статьи, но после победы Америки в холодной войне президенты стёрли грань между войной и миром. «В возникшей неразберихе безрассудная погоня за глобальной военной гегемонией и морализирующий интернационализм, вдохновившие интервенцию во Вьетнаме, вновь обрели свою былую популярность».

Правящий класс Вашингтона проигнорировал тот факт, что важнее всего сохранять американскую национальную мощь. В итоге доля Америки в мировом ВВП упала с 40% в 1960 году до 24% в 2022-м. Транснациональные корпорации США перевели производство в Азию, и от этого пострадали американские рабочие. А благами, связанными с экономическим ростом, смогли воспользоваться только более богатые американцы.

Ещё в 2008 году эксперты предупреждали, что если в Мексике будет хаос, то это сильно скажется на Америке. Но ни Обама, ни нынешняя администрация не придают этому значения, сожалеет автор статьи. Мексиканские наркокартели не только безнаказанно действуют в США, но и нападают на самих американцев. Тем не менее не «метастазирующий рак преступности», который идёт от Мексики, приковывает внимание президента Байдена, а опосредованная война на Украине, пишет Макгрегор.

Вашингтон верит, что разделённая Украина по образцу разделённой Германии будет десятилетиями поддерживать новую холодную войну с Москвой. К этой же «оси зла» ястребы добавляют и Китай. Но автор статьи задаётся вопросом, не служит ли новая холодная война предлогом, чтобы гарантировать постоянный поток финансирования обороны, и не призвана ли эта новая опасность заставить замолчать инакомыслящих внутри страны.

Автор статьи предполагает, что Вашингтон столкнётся с нехваткой людей в вооружённых силах. «Война с такой континентальной державой, как Россия», так же, как и безопасность вдоль южных границ США, требует наличия мощных сухопутных войск.

«Москва больше не будет мириться с агрессивными действиями Вашингтона, — пишет автор статьи. — Превращение Вашингтоном Украины в оружие представляет собой экзистенциальную угрозу для Москвы».

«Перефразируя бывшего министра обороны Боба Гейтса, любой американский президент или политик, который готов рискнуть и затеять войну с Россией на суше с применением обычных вооружений, должен проверить голову или как минимум обратиться к психиатру. То же самое следует сказать о любом в Вашингтоне, кто хочет балансировать на грани ядерной войны с Москвой», — делает вывод Макгрегор в своей статье для The American Conservative.