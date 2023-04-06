American Conservative: отказом от своего нейтралитета Финляндия открыла ещё один рубеж обострения отношений с Россией

Отказавшись от нейтралитета и став полноценным членом альянса Финляндия «открыла ещё один рубеж для обострения отношений с Россией», пишет The American Conservative. Финны забыли, какие блага принёс им нейтралитет, ведь благодаря ему они смогли сохранить независимое государство, развить рыночную экономику, социальную систему и укрепить оборону. Каков же будет их шок, когда они поймут, что быть членом НАТО — значит сражаться в войнах НАТО, отмечает автор статьи Брэдли Девлин.

В последние годы экс-премьер министр Финляндии Санна Марин стала любимчиком трансатлантических элит, пишет The American Conservative. Она с «освежающей моральной ясностью» высказывалась по поводу коронавируса и борьбы с глобальным потеплением. Но главное — она была красива и молода, чем и заслужила свою популярность, убеждён автор статьи Брэдли Девлин.

Однако восходящая звезда Санны Марин очень быстро превратилась в сверхновую. На прошедших в понедельник выборах её Социал-демократическая партия заняла третье место после правоцентристской Новой коалиции и «Истинных финнов». Оказывается, граждане скандинавской страны не любят, когда их премьер тратит деньги налогоплательщиков на дорогую еду и облуживание, и ещё меньше им нравится, когда глава правительства куда-то пропадает, а потом появляется в видео, обнимается в нём с поп-звездой и танцует.

Однако за время своего правления Санна Марин успела сделать одну вещь, которая, скорее всего, приведёт к самым серьёзным последствиям для страны, продолжает американское издание. Речь о вступлении Финляндии в НАТО. Это поспешное решение было якобы продиктовано страхом, что после Украины скандинавская страна станет следующей целью главы Кремля Владимира Путина, но у этих опасений не было оснований.

Финляндия в своё время входила в Российскую империю, но в историческом и культурном плане её не так много объединяет с Россией, как Украину. В Первую и Вторую мировые войны скандинавская страна воевала с Кремлём за территории, но финны смогли за себя постоять, однако были вынуждены отказаться от части своих земель. При этом Москва никогда не заявляла, что у неё остались какие-то претензии, напоминает Девлин: «Ситуация совершенно не похожа на украинскую после развала Советского Союза, в которой были нарушения Беловежских и Минских соглашений, поддерживаемый американцами «евромайдан» в 2014 году, война в Донбассе из-за его желания быть частью России и желания украинцев войти в НАТО».

Но страх перед «возращением царя» возобладал, заключает издание. По результатам опросов, 80% финнов поддерживают вступление их страны в альянс. И их трудно в этом винить, ведь им это ничего не будет стоить. Большинство европейских членов НАТО рады «прокатиться зайцем» за счёт США и при этом тратить на оборону меньше положенных 2% от внутреннего валового продукта. «Так почему бы и финнам не спрятаться под тень американского ядерного зонтика?» — задаёт автор риторический вопрос.

Проблема в том, что они забыли, какие блага им принёс нейтралитет, напоминает Девлин. Благодаря ему во время холодной войны страна оставалась независимой, в то время как другие вошли в Варшавский договор. Отказавшись от плана Маршалла и членства в НАТО, она продолжала поддерживать дипломатические отношения с СССР, смогла развивать рыночную экономику, создать масштабную систему государственной социальной поддержки, а также укрепить свою оборону. Финляндия стала примером для многих европейцев и левых американцев.

Отказавшись же от нейтралитета и став полноценным членом альянса, Финляндия «открыла ещё один рубеж для обострения отношений» с Москвой, сетует автор. Теперь протяжённость российской границы с НАТО увеличилась больше чем в два раза. И если раньше в Кремле не говорили о расширении военного присутствия на северо-западном направлении, то теперь там не смогут игнорировать тот факт, что ещё одно пограничное государство присоединилось к военному альянсу, единственная цель которого — противостояние с Россией. И в Москве уже заявляют о планах по укреплению обороны на этом фланге для обеспечения безопасности страны. «Поздравляю финнов с тем, что они стали 31-м членом НАТО. Представьте их шок, когда они поймут, что быть членом НАТО — это значит сражаться в войнах НАТО», — заключает автор.