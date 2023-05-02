Straits Times: взаимная выгода — Россия и Индия укрепляют торговые связи

Москва и Дели предпринимают всё больше шагов, направленных на наращивание двусторонней торговли, констатирует The Straits Times. Как пишет сингапурская газета, эксперты отмечают, что для действительно серьёзного роста торгового оборота странам придётся решить немало проблем — однако признают, что в случае успеха выиграют оба партнёра.

Индия и Россия активно ищут способы укрепить торговые связи, сообщает The Straits Times. Как отмечает обозреватель издания, Москва рассматривает Индию как альтернативный рынок сбыта для своих товаров, необходимый ей из-за введённых против неё Западом экономических санкций, тогда как Дели надеется сократить растущий дефицит торгового баланса.

В период между апрелем 2022 года и февралём 2023-го объём импорта из России в Индию вырос по сравнению с аналогичным периодом прошлых лет в пять раз, достигнув $41,56 млрд, напоминает журналист The Straits Times. Как подчёркивает автор, такой резкий рост стал возможным главным образом благодаря наращиванию Москвой нефтяного экспорта в азиатском направлении: поскольку продавать чёрное золото на Запад Россия из-за санкций больше не может, она начала торговать им с Индией и Китаем, предлагая тем дисконт. Между тем объём импорта индийских товаров в Россию в том же периоде между апрелем 2022-го и февралём 2023-го составил $3 млрд.

В конце апреля Россию с четырёхдневным визитом посетила делегация из 50 представителей индийского сельскохозяйственного сектора и пищевой промышленности, которые провели переговоры, направленные на расширение торговых отношений между странами, говорится в материале The Straits Times. «Мы в первую очередь рассматривали экспорт животных кормов, соевых бобов и готовых к употреблению пищевых продуктов», — рассказал в беседе с изданием генеральный директор Федерации экспортных организаций Индии Аджай Сахай. Как отметил Сахай, «огромный торговый дефицит действительно вызывает определённые опасения — но вместе с тем он даёт нам шанс значительно нарастить экспорт». По мнению собеседника издания, Индии следует стремиться к диверсификации экспорта, развернув продажу таких категорий товаров, как автомобили и автозапчасти, электроника, медицинское оборудование, солнечные батареи, текстиль и другие.

Как констатирует обозреватель The Straits Times, Индия продолжает сохранять тесные отношения с Россией, даже несмотря на то, что параллельно укрепляет связи с США и Западом. В частности, Москва и Дели активно сотрудничают в оборонной сфере: в России произведено 60% всего военного оборудования, имеющегося у индийских вооружённых сил. На таком фоне Индии приходится находить компромиссы: так, в Организации Объединённых Наций она, «к досаде Запада», неоднократно отказывалась поддерживать различные резолюции, направленные против Москвы, но при этом призывает её прекратить боевые действия на Украине и найти способ урегулировать конфликт через переговоры, отмечает автор материала.

Между тем эксперты предупреждают, что развивать торговлю России и Индии будет непросто и одним из главных препятствий выступает плохо развитая транспортная инфраструктура. В настоящий момент Москва и Дели ведут переговоры об открытии морского коридора между портами Ченнай и Владивосток, благодаря которому можно будет сократить время доставки грузов между странами вдвое — до 20 дней — и доставлять их на Дальний Восток напрямую, а не через Европу, как это происходит сейчас, говорится в материале The Straits Times. Кроме того, Индия изучает возможность использования международного транспортного коридора «Север — Юг» — сети железных дорог, автомагистралей и морских путей общей протяжённосью 7,2 тыс. км, связывающего Индию с Ираном и Россией, пишет издание.

Эксперты, впрочем, предупреждают, что для всех этих шагов понадобится достаточно долгое время, особенно с учётом неразвитости инфраструктуры, а также возникающей для Индии угрозы навлечь на себя санкции Запада за реализацию проектов в Иране, подчёркивает обозреватель The Straits Times. «Торговля между Индией и Россией идёт весьма вяло, и сможет ли она развиться за счёт нынешнего подскока, обеспеченного ситуацией на нефтяном рынке, — вопрос открытый. Но возможность для развития есть — её обеспечивают санкции Запада против России», — приводит журналист слова Маножа Джоши, научного сотрудника базирующегося в Дели аналитического центра Observer Research Foundation. «Вместе с тем Индии будет сложно соперничать с Китаем в плане промышленного производства», — отметил эксперт.

По информации The Straits Times, Индии в последнее время удаётся наращивать экспорт в Россию, но растёт он значительно более скромными темпами, чем импорт: к примеру, в феврале 2023 года Дели экспортировал в страну различных товаров, включая инженерное оборудование, лекарства и химические препараты, на $337,58 млн против 280 млн в октябре 2022-го. Россия уже начала активнее закупать в Индии отдельные категории сельскохозяйственной продукции: например, объём кофе, ввезённого в страну индийскими поставщиками, за 12 месяцев с февраля 2022 года возрос с $4 млн до $7 млн. Тем не менее странам так пока и не удалось договориться о ведении расчётов в рублях и рупиях в связи с целым множеством проблем, включая разногласия по поводу обменного курса, — и, по сообщениям СМИ, это, скорее всего, уже оказало влияние на то, как Индия будет в дальнейшем рассчитываться с Россией при закупке запчастей для военной техники и новых её образцов, пишет сингапурское издание.

И всё же аналитики убеждены, что у России есть достаточно мотивации для развития торгового оборота с Индией — особенно на фоне роста зависимости Москвы от Китая. «Расширение экономических и политических контактов с Индией станет для Москвы серьёзным трофеем. Укрепление связей не только в конечном счёте может открыть ей доступ к ещё более крупному энергетическому рынку, чем в Европе, но и, вероятно, обеспечит ей противовес для Китая и поможет Москве не скатиться до роли подчинённого в отношениях со своим восточным соседом», — заявил в интервью The Straits Times генеральный директор консалтинговой компании Macro-Advisory Limited Крис Уифер. По мнению Уифера, Индия, в свою очередь, выиграет от доступа к дешёой российской нефти и углю, а в итоге — и к газу, поскольку это позволит важнейшим секторам индийской экономики повысить конкурентоспособность на мировом уровне, благодаря чему страна сможет нарастить и диверсифицировать экспорт и создать дополнительные и высокооплачиваемые рабочие места.