France 24: серьёзная проблема — Индия обошла Китай и стала самой густонаселённой страной в мире, считают в ООН

Индия впервые оказалась на первом месте в мире по численности населения, опередив Китай, передаёт France 24. По данным канала, к такому выводу пришли эксперты ООН. Как отмечает корреспондент France 24, большое и преимущественно молодое население поможет Дели развивать экономику, однако быстрый демографический рост усугубит проблему нехватки базовых ресурсов и благ, с которой индийское правительство сталкивается уже много лет.

Индия вышла на первое место в мире по численности населения, обойдя Китай, который сохранял этот титул несколько десятилетий. Такова оценка ООН, согласно которой население Индии на данный момент составляет почти один миллиард 400 миллионов и 28 тысяч человек. Разумеется, точная численность индийцев неизвестна, а полноценной переписи населения в стране не проводилось уже больше десяти лет — однако все признаки говорят о том, что растёт оно по экспоненте. Подробнее о том, какие проблемы возникают в связи с таким ростом, нам рассказала наш корреспондент в Дели Садия Рао.

САДИЯ РАО, журналист France 24: С одной стороны, индийцы, вероятно, будут очень даже рады тому, что их страна, согласно оценкам ООН, теперь стала мировым лидером по численности населения — ведь это значит, что население у нас преимущественно молодое: около 65 процентов индийцев находятся в возрастной группе моложе 35 лет. То есть это молодые и трудоспособные люди, которые могут внести вклад в растущую экономику страны.





Вместе с тем, если присмотреться, в каких бытовых условиях живут большинство индийцев, условия эти на деле оказываются крайне суровыми: они имеют в лучшем случае крайне ограниченный доступ к самым базовым благам, таким как водопровод и канализация, образование, услуги здравоохранения и чистая питьевая вода. Всего этого большинству индийцев по-прежнему не хватает, и это и так уже много лет остаётся серьёзной проблемой для индийского правительства — а по мере роста населения она, вероятнее всего, будет только усугубляться.





Можно привести несколько примеров: так, в 2022 году в Индии умерли 6,3 миллиона детей в возрасте младше пяти лет, и в 45 процентов случаев причиной смерти стало хроническое недоедание, а в 2021-м доступа к чистой питьевой воде не имели примерно 50 процентов граждан страны. При этом Индия входит в число мировых лидеров по скорости иссякания запасов грунтовых вод.





Учитывая подобные условия, рост населения станет как для правительства, так и для страны в целом серьёзной проблемой в плане обеспечения людей основными благами.

С нами с включением из Дели была корреспондент France 24 Садия Рао.

Дата выхода в эфир 14 апреля 2023 года.