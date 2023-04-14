WION: Индия срочно возобновляет выпуск вакцины после вспышки заболеваемости COVID-19

В Индии ускоренными темпами возобновляется производство вакцины от COVID-19 после внезапного всплеска заболеваемости: по статистике, число новых случаев заражения в день уже превысило 10 тыс. По мнению экспертов, это связано с распространением новой разновидности «омикрона», которая впервые была обнаружена в стране в январе этого года и считается более заразной по сравнению с другими штаммами, сообщает WION.
В связи с ростом числа случаев заболевания COVID-19 в Индии, бывший гигант по выпуску вакцины Serum Institute of India возобновил производство своей вакцины против коронавируса под названием Covishield. Его генеральный директор Адар Пунавала заявил в среду, что в течение ближайших 90 дней будет выпущено от шести до семи миллионов доз Covishield.
Однако он добавил, что для дальнейшего наращивания запасов может потребоваться от шести до девяти месяцев, в зависимости от спроса. За последние 24 часа в Индии было зарегистрировано более 10 тысяч новых случаев заражения CODID-19.
Препарат Covishield был разработан компанией AstraZeneca и является одной из двух основных вакцин против коронавирусной инфекции, используемых в Индии. Вторая вакцина — это Covaxin, первый отечественный препарат против COVID-19, разработанный индийской компанией Bharat Biotech.
Причём это произошло примерно через три месяца после того, как крупнейший в мире производитель вакцин предложил правительству Индии 20 миллионов доз Covishield после решения завершить производство этого препарата.
Но несмотря на то что число случаев заражения COVID-19 в последнее время увеличилось, официальные представители индийского здравоохранения, слова которых цитируются в СМИ, заявляют о том, что болезнь пока прогрессирует в рамках эндемии.
Принято считать, что инфекционное заболевание находится в эндемической стадии, когда его распространение ограничено определённой территорией. И считается, что оно находится в стадии пандемии, если оно распространилось на более крупный регион или даже на весь мир.
Ожидается, что число новых случаев будет увеличиваться ещё примерно в течение десяти дней, прежде чем ситуация стабилизируется.
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