WION: в США раскритиковали планы компании Moderna резко повысить цену вакцины после отмены господдержки

Руководство компании Moderna объявило о планах значительно повысить стоимость производимой вакцины от COVID-19, поскольку правительство США намерено отменить чрезвычайное положение в области здравоохранения уже в ближайшие месяцы. Это стало поводом для резкой критики, сообщает WION. В частности, сенатор Берни Сандерс на слушаниях в сенате осудил компанию за «беспрецедентный уровень корпоративной жадности».

После того как компания Moderna, выпускающая в США вакцину от коронавирусной инфекции, объявила о намерении повысить цены на свою продукцию, она стала мишенью для жёсткой критики. Её руководство обвинили в жадности и стремлении к наживе, несмотря на разъяснения, что рост цен связан с прекращением действия программы государственной поддержки, сообщает WION.



До сих пор стоимость вакцины производства Moderna составляла от $15 до $26 за каждую дозу, поясняется в статье. Однако в ближайшем будущем планируется повысить цены, которые могут вырасти до $130 за дозу.



Защищая решение о повышении цен, генеральный директор компании Moderna Стефан Бансел заявил на слушаниях в сенате, что система распределения вакцин в США полностью изменится, когда правительство отменит чрезвычайное положение в области здравоохранения. Причём по имеющейся информации, это может произойти уже в мае месяце, говорится в статье.



До сих пор единственным покупателем вакцины от COVID-19 производства Moderna были американские власти. Но как только это перейдёт в руки частного сектора, компания не сможет получать выгоду от былого эффекта масштаба государственных закупок, подчеркнул генеральный директор Moderna.



Как пояснил Бансел, после перехода к более традиционному маркетинговому подходу им придётся иметь дело с десятками тысяч отдельных клиентов. В результате компания должна будет доставлять вакцину по отдельности «в 60 тысяч аптек, врачебных кабинетов и больниц», заявил он.



«Помимо всего этого мы ожидаем 90-процентное сокращение спроса», — рассказал Бансель. До настоящего момента Moderna также не отвечала финансово за произведённые дозы вакцины, если у них истекал срок годности. Однако по новым правилам компании придётся нести за это убытки, а также самостоятельно заботиться о нераспроданных дозах, поясняется в статье.



Несмотря на эти объяснения, решение компании повысить стоимость вакцины вызвало массу критики. В частности, сенатор-демократ Берни Сандерс осудил эти планы, касающиеся роста цен, и назвал это «беспрецедентным уровнем корпоративной жадности» в фармацевтической отрасли.



Выступая на слушаниях в сенате, Сандерс также заявил, что Moderna решила таким образом «отблагодарить налогоплательщиков Соединённых Штатов», увеличивая цену своей вакцины более чем в четыре раза — в то время как затраты на производство, по его сведениям, «составляют менее трёх долларов», говорится в статье.