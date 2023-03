NYT: растущий в США дефицит лекарств стал угрозой национальной безопасности

Дефицит лекарственных средств в США в прошлом году вырос по сравнению с 2021-м на 30%, сообщает The New York Times. При этом в статье отмечается, что растущая нехватка недорогих, но критически важных препаратов представляет для Соединённых Штатов угрозу национальной безопасности.

Рост дефицита недорогих, но критически важных лекарств представляет собой угрозу национальной безопасности США и вынуждает больницы делать «ужасный» выбор, пишет The New York Times со ссылкой на доклад, подготовленный для слушаний в американском сенате.



Согласно этому докладу, нехватка лекарств в прошлом году увеличилась почти на 30% по сравнению с 2021 годом, при этом в среднем дефицит медикаментов наблюдается уже 18 месяцев, а по некоторым препаратам — 15 лет. Среди лекарственных средств, оказавшихся в дефиците, — обычные антибиотики и анестетики, говорится в статье.



Сенатор Гэри Питерс, демократ от штата Мичиган и председатель сенатского комитета по внутренней безопасности и правительственным делам, заявил, что эти проблемы связаны с экономическими факторами, непрозрачной цепочкой поставок и тем фактом, что от 80% до 90% некоторой продукции производятся за границей.



«В совокупности эти основные причины не только вызывают серьёзную озабоченность по поводу обеспечения надлежащего лечения пациентов, но и представляют собой серьёзную угрозу национальной безопасности», — подчеркнул Питерс.



Доктор Эндрю Шуман, хирург-онколог из Мичигана, заявил сенаторам на слушаниях, что дефицит лекарств в его сфере — это «трагедия, происходящая в замедленной съёмке».



Как отметил Шуман, в последнее время из-за дефицита одного дешёвого, но хорошо зарекомендовавшего себя лекарства от рака ему приходилось выбирать, какие пациенты получат этот препарат.



В статье отмечается, что многие из самых дешёвых лекарств, как правило, производятся в таких странах, как Индия и Китай, где они недороги в производстве. Однако подобная концентрация производственных мощностей создаёт дополнительный уровень уязвимости перед такими проблемами, как стихийные бедствия и политические волнения, подчёркивает The New York Times.