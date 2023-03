WP: за период пандемии показатели материнской смертности в США заметно выросли

Согласно новому отчёту, в 2021 году смертность среди американок во время родов или в последующие недели увеличилась более чем на треть, причём на протяжении последних лет этот показатель продолжает расти. При этом больше всего это касается темнокожих американок, пишет The Washington Post. По мнению экспертов, это связано и с общими условиями жизни, которые напрямую влияют на здоровье женщин ещё задолго до беременности.

Как показали исследования, показатели материнской смертности в США резко выросли во время пандемии COVID-19. Согласно статистическим данным, смертность среди американок во время родов или в последующие недели в 2021 году увеличилась более чем на треть, если сравнивать с предыдущими годами. Причём наиболее ощутимо пострадали представительницы национальных меньшинств, пишет The Washington Post.



Согласно опубликованному в четверг отчёту Национального центра по статистике здравоохранения, число смертей среди женщин, которые родили детей в 2021 году, подскочило до 1205 человек, в то время как в 2020 году было зафиксировано всего 861 смертельный случай. В результате средний показатель смертности от заболеваний, вызванных или усугублённых в результате беременности, увеличился с 23,8 до 32,9 смертей среди рожениц на каждые 100 тыс. живорождённых детей, говорится в статье.



Причём это был уже третий год подряд, когда уровень материнской смертности в США продолжал расти и оставался «значительным» для всех расовых и этнических групп. Как сообщается в отчёте, в 2021 году показатель материнской смертности среди латиноамериканок и других испаноязычных женщин вырос на 54%, среди белых — на 39%, а среди темнокожих американок — на 26% на фоне пандемии COVID-19.



При этом в абсолютных показателях уровень смертности был самым высоким среди темнокожих женщин: в 2021 году он составил 69,9 смертельных случаев на каждые 100 тыс. живорождённых детей, что в 2,6 раза превышает статистику среди белых женщин, отмечается в статье. Кроме того, согласно статистическим данным, к сентябрю 2021 года один из каждых 500 американцев в целом пострадал от какой-то болезни, связанной с коронавирусной инфекцией.



И хотя в новом отчёте не приводятся конкретные данные, касающиеся пандемии, эксперты считают, что негативное влияние COVID-19 также внесло свой вклад в эту печальную статистику. Другие исследования показали, в частности, что риск смерти среди беременных в случае заражения коронавирусом был в семь раз выше по сравнению с теми, кто не заразился, пишет The Washington Post.



Как рассказала врач-акушер Камилла Клэр, которая является председателем кафедры акушерства и гинекологии в Университете наук о здоровье SUNY в Нью-Йорке, заражение коронавирусной инфекцией также повышает риск возникновения неонатальных осложнений и преждевременных родов. «Пандемия COVID-19 действительно оказала драматическое влияние на эти показатели материнской смертности на фоне общей кризисной ситуации», — подчеркнула она.



В свою очередь, глава отделения по здоровью матери и ребёнка в организации Black Women’s Health Imperative Каника Харрис заявила, что для решения этой проблемы, особенно среди темнокожих рожениц, необходимо применять комплексный подход. «Вы не можете решить эту проблему, сосредоточившись лишь на процессе беременности и родов», — отметила она в интервью The Washington Post. По её словам, важно учитывать, что здоровье матери формируется в результате влияния различных жизненных событий, которые начинаются задолго до беременности и от которых зависит дальнейшее благополучие населения.



Эксперты и федеральные чиновники должны прийти к пониманию того, что решение проблемы материнской смертности означает изучение и понимание последствий, которые оказывают на будущих матерей такие факторы, как изменение климата, загрязнение окружающей среды, жилищная политика, деятельность полиции, проявления расизма, а также недавняя пандемия и многое другое, отмечается в статье.



«Вероятно, мы ещё не выявили полностью все варианты влияния пандемии на здоровье матери и младенцев», — отметила Рэйчел Хардман, директор и основатель Исследовательского центра против расизма и за справедливость в области здоровья в Школе общественного здравоохранения Университета Миннесоты. Как показали исследования, в частности, постоянный стресс, вызванный проявлениями расизма, и производимый в результате этого кортизол приводят к преждевременному старению организма, как один из факторов, влияющих на показатели материнской смертности.



По словам Хардман, на данный момент точно неизвестно, как выработка дополнительных гормонов в результате социальных потрясений, происходивших на протяжении последних нескольких лет, повлияли на здоровье людей. «Мы не смогли измерить, какое конкретно воздействие это всё оказало на организм, как тело смогло это выдержать и как это повлияло на беременность, которая начиналась у более или менее здоровых людей», — рассказала она в интервью The Washington Post.



Федеральный отчёт также показал, что уровень материнской смертности напрямую увеличивался с возрастом и был самым высоким для женщин старше 40 лет — около 138,5 смертей на 100 тыс. живорождённых детей, что примерно в 6,8 раза выше, чем среди женщин моложе 25 лет. В то же время в обеих возрастных группах общие показатели смерти в 2021 году увеличились, отмечается в статье.



Как считает специалист по акушерству Элизабет Черот, это связано с тем, что всё больше женщин задумываются о материнстве в более старшем возрасте. Зачастую люди больше беспокоятся о возможных осложнениях для плода, которые могут возникать с беременностью в старшем возрасте, а не для матери. Однако часто в более позднем возрасте проявляются такие хронические проблемы, как гипертония и сердечно-сосудистые заболевания, которые также могут негативно повлиять на исход беременности.



Об этом рассказал в интервью The Washington Post Эдвард Хиллс, профессор акушерства и гинекологии в Медицинском колледже Мехарри. Исследования показывают, в частности, что среди темнокожего населения США статистика в отношении гипертонии, ожирения, диабета и инсультов гораздо более серьёзная: в среднем эти хронические заболевания развиваются у них на 10 лет раньше, чем среди белых.



«Дай Бог, чтобы этим человеком не стала высокообразованная женщина с учёной степенью, которая проделала столько всего и отложила беременность ближе к 40-летнему возрасту, чтобы обеспечить себе место в жизни», — заявил Хиллс, который работает в сфере акушерства уже почти шесть десятилетий. «За этой подгруппой пациентов мы должны наблюдать с особым вниманием», — заключил он.