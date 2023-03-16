Fox News: медицинский туризм в Мексику грозит американцам потерей здоровья и даже жизни

В Америке набирает популярность практика поездок в Мексику за дешёвыми медицинскими процедурами, несмотря на риски, связанные с такого рода туризмом, сообщает Fox News. Как отмечает телеканал, опасным является не только обращение в мексиканские клиники с более низкими стандартами обслуживания, но и сам факт пересечения границы. К примеру, менее двух недель назад четверо американцев были похищены членами мексиканского наркокартеля. Двое из них позже были убиты.

АНДРЕС МАНУЭЛЬ ЛОПЕС ОБРАДОР, президент Мексики: Мексика безопаснее Соединённых Штатов. По Мексике можно без каких-либо проблем безопасно путешествовать. Об этом знают как граждане США, так и наши соотечественники, живущие в Соединённых Штатах.

ДАНА ПЕРИНО, ведущая Fox News: Вот что заявил мексиканский президент вчера, всего через десять дней после того, как четверо американцев были похищены прямо у границы Мексики. Двое из них были застрелены насмерть. Сообщается, что американцы отправились за дешёвыми медицинскими процедурами, что только подчёркивает опасность медицинского туризма. Я ждала этого репортажа весь день. Вы ведь расследовали эту историю, Алексис? Алексис Макадамс на связи с нами из Нью-Йорка. Алексис, расскажите нам всё, что нужно об этом знать.

АЛЕКСИС МАКАДАМС, корреспондент Fox News: Медицинский туризм приносит Мексике большие деньги. Американцы могут получить существенную скидку на операцию, однако переход через границу сам по себе может быть смертельным, как мы увидели на прошлой неделе. Однако ложась под нож в Мексиканской клинике, вы также можете лишиться жизни.

Джастин Родригес весила почти 400 фунтов (около 181,4 кг. — ИноТВ). Поэтому уроженка Айдахо приняла решение сделать операцию для снижения веса.

ДЖАСТИН РОДРИГЕС, бывшая пациентка: Я нервничала из-за этого, я была в отчаянии.

Когда выяснилось, что её страховка не покрывает эту процедуру, она отправилась в мексиканскую Тигуану.

ДЖАСТИН РОДРИГЕС: Вероятно, это было худшее решение в моей жизни.

В 2016 году операция обошлась ей всего в пять тысяч долларов, однако повлекла за собой серьёзные осложнения для 37-летней женщины.

ДЖАСТИН РОДРИГЕС: У меня отказали лёгкие, стали отказывать почки и печень, инфекция перешла в мозг.

Медицинский туризм в Мексике находится на подъёме. По данным ассоциации «Пациенты без границ», ежегодно границу пересекают более миллиона американцев, намеренных сэкономить до 70 процентов на определённых процедурах, вроде стоматологических работ и операций в области косметологии и снижения веса.

ДЖОЗЕФ ВУДМАН, исполнительный директор ассоциации «Пациенты без границ»: В Мексике меньше законодательных ограничений, поэтому необходимо самим изучать вопрос.

Пересечение границы также несёт в себе опасность и может оказаться смертельным. Совсем недавно, в этом месяце, четверо американцев, отправившихся за косметическими операциями, были похищены. Двух из них в мексиканском Матаморосе убили члены наркокартеля.

ДЖОЗЕФ ВУДМАН: Сообщество медицинского туризма потрясено, ведь мы привыкли, что для пациентов пересечение границы почти на сто процентов безопасно.

Однако, пока по другую сторону южной границы медицина дешевле, американцы продолжат рисковать.

ДЖАСТИН РОДРИГЕС: Экономия того не стоит. Она не стоит вашей жизни.

АЛЕКСИС МАКАДАМС: Дана, об агрессии наркокартелей по ту сторону границы уже предупреждали власти, и мы с вами говорим об этом постоянно. Центры по контролю и профилактике заболеваний также напоминают американцам об опасностях медицинского туризма, поскольку стандарты лечения в мексиканских клиниках отличаются от американских. Существует риск инфицирования, причём многие из инфекций, связанных с мексиканскими клиниками, на которые мы обратили внимание, устойчивы к антибиотикам. Дана?

ДАНА ПЕРИНО: Очень интересно. Алескис Макадамс, спасибо!



Дата выхода в эфир 14 марта 2023 года.