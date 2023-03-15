NTD: медики и работники аэропортов требуют повысить зарплаты

Тысячи врачей-ассистентов, протестующих против низких зарплат, вышли на трёхдневную забастовку в Великобритании. Как передаёт NTD, бастуют также работники в аэропортах Берлина, Бремена и Гамбурга. Сотрудники службы авиационной безопасности годами пытаются добиться более высокой оплаты за работу ночью, в выходные и праздничные дни.

Тысячи врачей-ассистентов вышли на трёхдневную забастовку в Великобритании. Они протестуют против низких зарплат. Говорят, что нередко в час зарабатывают меньше, чем бариста.

Это последняя из серии стачек работников Национальной службы здравоохранения страны. Ранее протестовали медсёстры, фельдшеры и другие работники. Они также требовали повышения зарплат, учитывая высокий уровень инфляции в Великобритании.

РОБЕРТ ЛАУРЕНСОН, врач: Врачи-ассистенты за последние 15 лет потеряли 26,1 процента своей зарплаты из-за инфляции. Мы просим просто восстановить эту заработную плату, потому что сегодня ни один врач-ассистент не стоит меньше, чем врач-ассистент в 2008 году.

В стране протестовали и работники других сфер государственного сектора. При этом уже скоро правительство Риши Сунака должно представить бюджет на следующий финансовый год.

Между тем, в аэропортах Берлина, Бремена и Гамбурга отменяют десятки рейсов из-за забастовки профсоюза Verdi, тоже из-за заработной платы.

Протестуют сотрудники службы авиационной безопасности. Они уже годами пытаются добиться более высокой оплаты за рабочие ночи, выходные и праздничные дни.

АНН ЗОННТАГ, пассажирка: Это очень грустно, потому что это не наша вина. Не думаю, что это правильно. Мы копили на этот отпуск весь год, а теперь застряли здесь.

Сотрясают протесты и другие европейские страны, включая Испанию и Францию.

Правда, во Франции масштабные протесты и стачки вспыхнули из-за планов Эммануэля Макрона заставить людей больше работать. Пенсионный возраст планируют поднять с 62 до 64 лет. В стране наблюдаются перебои в работе нефтеперерабатывающих заводов. Также проходят пикеты на складах с топливом. Законопроект недавно принял французский сенат. Финальное голосование в парламенте состоится в четверг.

Дата выхода в эфир 14 марта 2023 года.