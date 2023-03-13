Скотт Риттер: протесты в Грузии — попытка США открыть против России «второй фронт»

Протесты в Грузии, поводом для которых стала попытка парламента страны принять закон об иноагентах, на деле были спровоцированы США для того, чтобы разжечь вооружённый конфликт с Россией и тем самым «открыть второй фронт» против Москвы и отвлечь её внимание от Украины, полагает бывший офицер морской пехоты США Скотт Риттер. Как заявил Риттер в ролике, опубликованном на YouTube-канале U.S. Tour of Duty, эта операция — элемент общей стратегии Вашингтона по дестабилизации соседних с Россией государств с целью её ослабления.

СКОТТ РИТТЕР, бывший офицер Корпуса морской пехоты США: ...Мы пользуемся социальными сетями и цифровыми площадками для общения людей в качестве инструмента для завоевания превосходства в информационном поле. Когда вы слышите, как США заявляют о необходимости создать у общества устойчивость к дезинформации, под этим по существу подразумевается то, что всем, кто не согласен с американским курсом, нужно заткнуть рот, чтобы продвигался только этот курс. Вот в том числе и этим мы как раз занимаемся в Грузии.



Если бы там была одна только «бархатная революция», я всё равно был бы очень зол — как, в общем, и положено было бы злиться любому, кто оказался бы на месте грузин, ведь это, по существу, факт вмешательства другой державы в их дела. Но фокус тут вот в чём: те люди, которые всё это приветствует, которые выходят на демонстрации против этого закона, думают, что США, Евросоюз и НАТО думают о них. Они хотят вступить в этот замечательный клуб. Как помните, Боррель — ну тот, который в Европе за внешнюю политику отвечает, — как-то говорил о том, что Европа — это сад. Так вот, эти люди думают, что они — часть этого сада, что они в нём морковь или там сельдерей какой-нибудь. Они хотят расти в этом саду. Но это не так. Вы, ребята, сорняки. Вы в джунглях растёте, а не в саду, и в сад вам никогда не попасть.





Всё, что от вас надо США, — это чтобы вы посодействовали в создании так называаемого кризисного полумесяца, дуги нестабильности вокруг России. Мы так это всё и называем — корпорация RAND даже на эту тему исследования делала. Мы рассматриваем Грузию не как страну, с которой мы хотим дружить, чтобы помочь ей подняться до такого уровня жизни, который есть у нас, — мы её рассматриваем как место, где можно создавать кризисы, предназначенные для дестабилизации России.





И знаете, что конкретно мы от них хотим сейчас? Чтобы они создали второй фронт против России, дабы отвлечь внимание российской армии от Украины. Второй фронт. Именно поэтому студенты на этих акциях скандировали: «Сухуми! Сухуми! Сухуми!» — это название носит столица Абхазии, которую захватили абхазские повстанцы ещё в 1993 году. Этот регион называют «незавоёванной Грузией» — то есть подразумевается, что Грузии нужно его завоевать. Но для того, чтобы его завоевать, нужно будет вступить в прямой военный конфликт с Россией.

Дата публикации 13 марта 2023 года.