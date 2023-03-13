SZ: из-за забастовок в нескольких аэропортах Германии отменены сотни авиарейсов
Авиапутешественникам придётся приготовиться к значительным задержкам и отменам рейсов в нескольких аэропортах Германии. В воскресенье вечером и в ночь на понедельник в аэропортах Гамбурга, Ганновера и в столичном аэропорту Берлин-Бранденбург начались предупредительные забастовки. Это подтвердил представитель объединённого профсоюза работников сферы услуг Ver.di. Сотрудников аэропорта Бремена также призывают прекратить работу. Предупредительные забастовки, вероятно, повлияют на расписание и в других аэропортах, пишет Süddeutsche Zeitung.
Остановка работы в аэропортах может стать отправной точкой для дальнейших забастовок в других отраслях транспортного сектора. Профсоюз железнодорожников и транспорта EVG в настоящее время ведёт переговоры с основным немецким железнодорожным оператором Deutsche Bahn и 50 другими железнодорожными компаниями о новых коллективных договорах. До 23 марта представители профсоюза встретятся с каждой из этих компаний по крайней мере один раз. Пресс-секретарь EVG заявил на выходных, что профсоюз сделает выводы по итогам встреч и затем определит дальнейшие меры. Ранее немецкие СМИ сообщали о том, что EVG и Verdi.de уже планируют провести совместную предупредительную забастовку 27 марта, в ходе которой будет парализован весь транспортный сектор Германии, передаёт Süddeutsche Zeitung.
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