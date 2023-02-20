Die Zeit: госслужащие Германии грозят расширить забастовки, добиваясь повышения зарплаты
Профсоюз государственных служащих Германии (dbb) пригрозил новыми забастовками в ходе спора о повышении заработной платы в государственном секторе, пишет немецкая газета Die Zeit.
«Если работодатели будут продолжать упираться, предупредительные забастовки неизбежно придётся продлить», — заявил председатель dbb Ульрих Зильбербах в интервью немецким СМИ. Второй раунд переговоров по спору о зарплате начнётся 22 февраля. Ранее профсоюз ver.di заявил, что в случае необходимости значительно продлит забастовки.
Председатель муниципальных объединений работодателей Карин Вельге в ответ на угрозу dbb заявила, что у неё есть «неограниченная воля» достигнуть решения в ходе трёх раундов переговоров, как и планировалось. Однако она считает, что нынешние требования профсоюзных работников просто невыполнимы.
«Если бы требования были удовлетворены, это превысило бы возможности муниципалитетов», — пояснила Вельге. По её словам, финансовая ситуация сейчас «более чем напряжённая».
По мнению председателя профсоюза госслужащих Германии Зильбербаха, в тяжёлом финансовом положении муниципалитетов виноваты федеральные земли, а не работники муниципальных организаций. «Поэтому коллеги справедливо отказываются брать на себя ответственность за структурное недофинансирование муниципалитетов», — подчеркнул он.
Как напоминает Die Zeit, профсоюз ver.di ранее объявил, что будет усиливать давление на работодателей. «Следующие забастовки будут иметь другое измерение», — заявил лидер ver.di Франк Вернеке. Работодатели должны будут представить действительно хорошее предложение, иначе нынешние забастовки в аэропортах, а также на общественном транспорте и в детских садах будут только началом.
Ver.di и профсоюз государственных служащих dbb требуют увеличения дохода на 10,5%, но не менее чем на €500 для примерно 2,5 млн федеральных и муниципальных служащих, отмечает немецкая газета Die Zeit.
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