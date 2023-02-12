Der Spiegel: 160 тысяч сотрудников немецкой почты могут объявить забастовку
Немецкая почтовая компания Deutsche Post не смогла договориться с профсоюзом Ver.di по поводу новых условий оплаты труда, сообщает Der Spiegel. В компании рассказали о том, что третий раунд переговоров с профсоюзом закончился ничем.
Ссылки по теме
-
Das Erste: забастовка немецких почтальонов грозит задержать миллионы посылок и писем по всей Германии
-
BFM TV: «если нужно, продержимся до лета» — французские железнодорожники готовят масштабную забастовку
-
Politico: Великобританию вот-вот накроет волна забастовок — и она угрожает смыть правительство Сунака
-
Independent: забастовка учителей грозит Великобритании временным закрытием большинства государственных школ