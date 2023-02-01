Politico: Великобританию вот-вот накроет волна забастовок — и она угрожает смыть правительство Сунака

В Великобритании в среду начнётся самая масштабная за 12 лет серия забастовок бюджетников, в которой готовятся принять участие полмиллиона человек, пишет Politico. Как подчёркивается в материале издания, в Соединённом Королевстве, похоже, повторяется «зима тревоги» конца 70-х, которая привела к краху правительства лейбористов — и не исключено, что нынешний кабинет министров во главе с Риши Сунаком ждёт аналогичное фиаско.

Перед правительством британского премьера Риши Сунака вырисовывается перспектива повторения «зимы тревоги» — тяжелейшего кризиса, поразившего Соединённое Королевство в конце 1978 года, пишет Politico. Как констатируют британские историки, не разглядеть параллели довольно трудно: как и тогда, страну терзает мощная инфляция, министрам едва удаётся хоть как-то справляться с многочисленными проблемами — а теперь ещё и начинается масштабная волна забастовок госслужащих.

Сравнение, разумеется, корректно лишь отчасти, ведь 45 лет назад со стачками, охватившими практически все сектора — от доставки еды до похоронной индустрии, пришлось иметь дело лейбористам под руководством Джеймса Каллагэна, тогда как консерваторы с Маргарет Тэтчер во главе были в оппозиции и дожидались своего шанса, который они получили уже на следующих выборах в 1979-м, говорится в материале Politico. Вместе с тем нынешнее консервативное правительство Сунака всё же рискует повторить путь кабинета Каллагэна, для которого стачки стали началом краха, отмечает обозреватель издания.

По информации Politico, в новой волне забастовок, стартующих в Великобритании в среду, примут участие около 100 тыс. госслужащих из правительственных учреждений, портов, аэропортов и центров проведения экзаменов по вождению, а сверх того — ещё несколько сотен тысяч бюджетников, в числе которых учителя из всех регионов Англии и Уэльса, машинисты поездов 14 британских железнодорожных операторов и сотрудники 150 британских университетов. Как напоминает обозреватель издания, за несколько минувших месяцев в стране уже успели побастовать работники железнодорожных компаний и почты, водители и медицинский персонал скорой помощи, а также медсёстры. Наконец, в понедельник вечером за проведение забастовки проголосовали и пожарные.

Хотя в каждом секторе хватает собственных причин для недовольства, многие из бастующих в первую очередь недовольны отсутствием повышения зарплат на фоне сохраняющейся до сих пор высокой инфляции — а это значит, что Сунаку будет гораздо сложнее применить традиционный для консерваторов политический трюк и возложить вину за забастовки и доставляемые ими гражданам неудобства на зловредные профсоюзы, пишет журналист Politico. Как разъясняет автор, раньше такая тактика отлично работала, позволяя консерваторам клеймить соперников-лейбористов как рабов своих спонсоров из тред-юнионов, но ныне воспользоваться удобным «пугалом» не получится, поскольку общественные настроения сильно изменились.

Сунак пока пытается выстраивать себе имидж «Мистера Адекватность»: он подчёркивает, что всегда готов выслушать требования работников, но при этом настаивает на том, что недовольным надо находить «равновесие» между потребностью реализовать своё право на забастовку и необходимостью обеспечивать гражданам бесперебойный доступ к необходимым услугам, отмечает обозреватель Politico. В этой связи премьер продолжает попытки продавить через парламент новые законы, которые установят в затронутых стачками секторах «допустимые нормы обслуживания», дабы предотвратить серьёзные сбои. И хотя профсоюзы эти нормативные акты приводят в бешенство, Сунак всё равно ведёт себя куда мягче, чем та же Тэтчер, которая в своё время буквально клялась, что не позволит бастующим «попрать базовые свободы» британцев, подчёркивает автор.

Осторожность Сунака меж тем как минимум отчасти обусловлена переменами в политической обстановке, произошедшими в результате пандемии коронавируса, констатирует журналист Politico. Как пишет автор, британская публика всегда сочувствовала медработникам — но после того, как им на фоне коронавирусного кризиса пришлось выносить экстремальные нагрузки, это сочувствие укрепилось ещё больше, благодаря чему избиратели стали значительно терпимее, чем в прошлом, относиться к требованиям вообще всех бастующих. Как констатируют теперь политологи, в такой конъюнктуре, да ещё и на фоне инфляционного кризиса, у главы британского правительства никак не получится подать стачки как идеологически мотивированные протесты.

А тем временем лейбористам, напротив, приходится гораздо легче, чем раньше, полагает автор материала. Когда Каллагэн не стал для восстановления порядка в стране применять против профсоюзов чрезвычайные полномочия, Тэтчер смогла изобразить его слабым лидером — а во время прошлой волны забастовок бюджетников в 2011 году бывший премьер Дэвид Кэмерон с нескрываемым удовольствием призывал тогдашнего лидера Лейбористской партии Эда Милибэнда осудить своих «работодателей из профсоюзов», поясняет журналист. Профсоюзы действительно сыграли ключевую роль в избрании Милибэнда на пост председателя партии, и тори делали всё возможное, чтобы этого никто и никогда не забыл — однако когда Сунак пытается проворачивать то же самое с нынешним главой лейбористов Киром Стармером, ему, похоже, мало кто верит, отмечает он.

По мысли обозревателя Politico, это во многом связано с искушённостью самого Стармера: он предпринимал активные усилия по ослаблению влияния левых сил на партию и даже уволил одного из членов своего теневого кабинета за то, что тот пренебрёг данным всем теневым министрам распоряжением не принимать личного участия в стачках. Однако немаловажную роль сыграли и действия самого Сунака: как утверждают сейчас в теневом правительстве, поскольку премьер продолжает проталкивать свои законы о допустимых нормах обслуживания, лейбористам для ублажения профсоюзов достаточно просто противодействовать принятию этих норм, а появляться на забастовках уже не нужно. Судя по всему, пока такая стратегия работает: как заявил Politico генеральный секретарь объединяющего десятки профсоюзов Британского конгресса тред-юнионов (TUC) Пол Новак, на данный момент профсоюзных деятелей интересует не личное участие видных лейбористов в акциях, а «то, что действительно имеет значение», а именно — попытки консерваторов «ещё сильнее ущемить право на забастовку».

Впрочем, в Консервативной партии курс Сунака, по всей видимости, всех устраивает — даже несмотря на то, что фракция консерваторов в парламенте славится своей «неугомонностью», пишет колумнист Politico. Как поведали журналисту несколько парламентариев-тори, в правящей партии многие искренне убеждены в том, что инфляция вот-вот начнёт сокращаться, а публика перестанет сочувствовать бастующим — а потому они считают, что премьеру нужно гнуть свою линию. Судя по последним соцопросам, на данный момент забастовки медработников поддерживают 59% британцев, но в остальных секторах цифры поскромнее: учителям готовы сочувствовать 43% респондентов, работникам почты — 41%, а железнодорожникам — 36%, приводит статистику автор статьи.

Тем не менее среди консерваторов крепнут другие, более масштабные опасения — по поводу того, что нынешняя волна забастовок разбудит в британском обществе глубинную тревогу за состояние страны в целом, подчёркивает журналист. Инфляция до сих пор сохраняется на высоком уровне; экономисты прогнозируют скорое сваливание Соединённого Королевства в затяжную рецессию; забастовки работников скорой помощи привлекли ещё больше внимания к так и не урегулированному кризису британской Национальной системы здравоохранения, из-за которого пациентам с сердечными приступами порой приходится полтора часа дожидаться, пока им окажут помощь в больнице; а перемещаться по стране британцам мешают отнюдь не только стачки железнодорожников, но ещё и многочисленные технические сбои на ключевых направлениях, перечисляет обозреватель Politico. Как разъяснил в беседе с журналистом один консерватор-старожил, его сопартийцы боятся, что такая обстановка привьёт публике определённый фатализм, то есть «мысль о том, что в стране всё прогнило и просить правительство что-то исправить уже бессмысленно».

Другие консерваторы предупреждают, что забастовки сулят правительству серьёзные политические проблемы, поскольку публика будет винить в хаосе не бастующих, а министров. Судя по тому, что канцлер Казначейства Великобритании Джереми Хант в программной речи на прошлой неделе высказался против «упаднических настроений» по поводу ситуации в стране, в правительстве Сунака такую угрозу понимают, но вот смогут ли министры что-то изменить — вопрос уже другой, предостерегает в свою очередь колумнист Politico.

Историки между тем отмечают, что в самом начале «зимы тревоги» бастующие ещё были готовы дать правительству Каллагэна шанс, но уже к 1979 году сочувствия к властям у них не осталось, что обернулось для последних фатальными в политическом плане последствиями. Причина — в том, что забастовки становятся не только реакцией на падение уровня жизни, но и выражением утраты веры в то, что правительство способно добиться перемен к лучшему. А поскольку выборы в Великобритании состоятся уже в следующем году, на возвращение доверия публики у Риши Сунака времени почти не осталось, подытоживает обозреватель Politico.