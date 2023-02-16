Guardian: такого количества забастовок в Великобритании не было со времён Маргарет Тэтчер

Согласно последнему отчёту статистической службы Великобритании, в прошлом году на забастовки было потрачено больше рабочих дней, чем когда-либо с 1989 года. The Guardian пишет, что это неудивительно: людям приходится бороться за сохранение уровня жизни, учитывая самую высокую инфляцию в стране за последние 40 лет. Зарплаты за ней не успевают.

Свежие данные от Национальной статистической службы Великобритании оказались неутешительными. В прошлом году на забастовки было потрачено больше рабочих дней, чем когда-либо с 1989 года. К тому же, как сообщает The Guardian, заработная плата не поспевает за инфляцией на фоне самого серьёзного падения за всю историю в реальном выражении.

Забастовки в Соединённом Королевстве охватили самые разные секторы, включая систему здравоохранения, железнодорожного сообщения, почту, пограничный контроль и даже инструкторов по вождению. Так, только в декабре страна потеряла 843 тыс. рабочих часов — это самый высокий показатель за последнее десятилетие. А в целом за год ушли впустую 2,4 млн рабочих дней — такого не было с 1989 года, когда этот показатель составил 4,1 млн.

Одной из главных причин аналитики называют рекордно высокую инфляцию. Такой уровень наблюдается впервые за последние 40 лет. При этом зарплата в реальном выражении упала на 3,6% за три последних месяца 2022 года. И это тоже один из самых высоких показателей с тех пор, как подобную статистику стали отслеживать в 2001 году, уточняет The Guardian.

Глава Британского конгресса тред-юнионов Пол Новак уверен, что правительство отказывается понимать трудности, с которыми сталкивается среднестатистическая семья. «Неудивительно, что работникам приходится идти на забастовки для защиты уровня жизни. Их довели до предела», — приводит издание слова политика.

Ежегодный рост регулярной заработной платы без учёта бонусов и без поправки на инфляцию вырос до 6,7% за три месяца в конце 2022 года. И даже этот показатель меркнет по сравнению с текущим общим уровнем инфляции, которая составляет 10,5%.

К тому же бросается в глаза разница в росте зарплаты: 7,3% в частном секторе против 4,2% в государственном. Неудивительно, что правительство подвергается нарастающему давлению, особенно учитывая, что приближается новая волна забастовок.

Канцлер казначейства Джереми Хант считает, что есть в нынешней ситуации и позитивные стороны. Например, самый низкий за последние 50 лет уровень безработицы на уровне 3,7% он назвал «обнадёживающим признаком жизнестойкости». Однако, по сообщению The Guardian, общее число вакансий стабильно сокращается из-за замедления темпов роста экономики.

Райчел Ривз, теневой канцлер казначейства, заявила: «У Британии огромный потенциал. Однако 13 лет правления консерваторов оставили реальную зарплату на низком уровне, семьи — в худшем положении, а нашу экономику — на задних рядах мировой арены. Хватит уже правительству сидеть сложа руки и следовать по пути управляемого падения».

Тем временем Банк Англии решает вопрос об очередном повышении процентной ставки, а она и так находится на самом высоком уровне с кризисного 2008 года и составляет 4%.

Экономисты же предрекают дальнейшее охлаждение рынка труда в Британии. Независимый аналитический центр Resolution Foundation считает, что замедление роста экономики в стране проявляется в росте безработицы, снижении числа вакансий и увеличении числа часов, которые люди готовы посвящать работе.

Най Коминетти, старший экономист центра, сообщил: «Рынок труда посылает предварительные сигналы политикам: есть данные об охлаждении рынка вакансий, росте предложений о поиске работы при замедлении роста заработной платы».