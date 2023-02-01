Bloomberg: почти 500 тысяч человек — в Великобритании проходит крупнейшая за десятилетие забастовка

В Великобритании проходит самая масштабная за последнее десятилетие забастовка, на которую вышли около 475 тыс. машинистов поездов, учителей, сотрудников университетов и государственных служащих, пишет Bloomberg. Члены профсоюзов требуют повышения зарплаты в соответствии с инфляцией, которая в прошлом году превысила 10%.

Множеству офисных сотрудников в Англии и Уэльсе пришлось работать из дома, так как из-за масштабной забастовки закрылись школы и прекратилось движение поездов на нескольких направлениях железнодорожной сети страны, сообщает Bloomberg.

В среду на забастовку вышли около 475 тыс. членов профсоюза, требуя повышения заработной платы. В прошлом году многим из них повысили зарплату менее чем на 5%, несмотря на то, что инфляция в Великобритании превысила 10%.

В Лондоне полностью закрыты крупнейшие железнодорожные станции и более десятка основных линий пригородных поездов не работают. По данным Национального союза образования, около 85% школ в Англии и Уэльсе закрыты полностью или частично. Однако в среду утром министр образования Джиллиан Киган заверила, что «большинство школ» открыты, добавив, что более точные данные будут опубликованы позже. До начала забастовки предполагалось, что более 100 тыс. учителей из 23 тыс. школ не выйдут на работу в среду.

Как отмечает новостное агентство, среда, вероятно, станет самым серьёзным днём забастовок в Великобритании за последнее десятилетие, оказывая давление на администрацию премьер-министра Риши Сунака с целью урегулирования споров с работниками государственного сектора о заработной плате. Машинисты поездов, учителя, сотрудники университетов и государственные служащие протестуют все вместе.

По данным Bloomberg Economics, массовые забастовки могли стоить Великобритании около £1,5 млрд в последнем квартале прошлого года, а в первые три месяца 2023 года ожидается спад в экономике.

«Мы понимаем, что будут значительные перебои, учитывая масштабы забастовки. Это будет очень трудно для людей, пытающихся заниматься своей повседневной жизнью», — заявил пресс-секретарь премьер-министра Макс Блейн.

По данным опроса Ipsos, более половины населения считают, что правительство Сунака плохо справляется с переговорами с профсоюзами, чтобы избежать забастовок. Только 17% высоко оценили усилия правительства, в то время как почти треть — 31% — заявили, что оппозиционная Лейбористская партия Кира Стармера справилась бы с ситуацией лучше, если бы была у власти.

По словам помощника руководителя профсоюза Aslef Саймона Уэллера, переговоры с машинистами поездов «пошли в обратном направлении». «Сейчас мы находимся в худшем положении, чем были шесть месяцев назад», — добавил Уэллер.

По словам главы Национального профсоюза образования Кевина Кортни, ассистенты преподавателей начали увольняться с работы, предпочитая устраиваться в магазинах. «Зачастую вам предложат более высокую зарплату в супермаркете за менее квалифицированную и менее ответственную работу», — заявил во вторник Кортни.

Конгресс профсоюзов в прошлом месяце призвал работников провести 1 февраля день «защиты права на забастовку» в знак протеста против законопроекта, направленного на ограничение забастовок в ряде важнейших отраслей промышленности. Законопроект, который в понедельник прошёл через палату общин британского парламента и теперь направляется в палату лордов, предполагает установку минимальных требований к работе в дни забастовки, а также штрафов за их несоблюдение.

«Наше послание министрам таково: прекратите покушаться на право на забастовку и начните добросовестные переговоры с профсоюзами по заработной плате в государственном секторе», — осудил законопроект глава Конгресса профсоюзов Пол Новак.

В среду Новак добавил, что его «не интересуют пиво и бутерброды, а также чай и сочувствие»: единственное, чего он хочет, — обсудить повышение заработной платы работникам, пишет Bloomberg.