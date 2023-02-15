Independent: забастовки медработников вынуждают тысячи британцев ждать операций месяцами

Тысячам пациентов в Соединённом Королевстве приходится проводить в очереди на лечение, включая операции, более 1,5 лет. Причина этого — акции протестов работников Национальной службы здравоохранения, которые, вероятно, возобновятся в ближайшее время, сообщает The Independent.

В Великобритании тысячи пациентов вынуждены ждать лечения более 18 месяцев, включая операции на колене или головном мозге. Причиной тому послужили забастовки работников Национальной службы здравоохранения (NHS), пишет The Independent.

На прошлой неделе представительство NHS в Англии заявило, что находится «на пути» к поставленной цели по обслуживанию пациентов. Но достижение её выглядит маловероятным из-за длительных акций протеста медперсонала вкупе с беспрецедентным спросом на неотложную помощь, утверждает издание.

В прошлом году забастовки в сфере здравоохранения привели к отмене 140 тыс. приёмов. По словам высокопоставленных источников, к концу марта не менее 10 тыс. пациентов всё ещё придётся ожидать 1,5 года или более, чтобы получить помощь специалистов.

Один из собеседников издания поделился опасением, что в попытке устранить отставание от целей NHS начнёт уделять меньше внимания более срочным случаям. Другой предположил, что установленные службой планы по сокращению списков ожидания продолжат срываться, если забастовки возобновятся.

С декабря в стране неоднократно проводились забастовки медсёстер и работников скорой помощи. Младший персонал больниц, вероятно, возобновит акции после голосования, которое должно завершиться в этом месяце, отмечает The Independent.

Директор Королевского колледжа медсестёр Англии Патриция Маркиc заявила, что кризис, с которым столкнулась служба здравоохранения, лишь подтверждает необходимость инвестировать в рабочую силу. «Если министры серьёзно относятся к предотвращению дальнейшего исхода (медперсонала. — ИноТВ) и сокращению отставания, им необходимо прислушаться к призывам лидеров NHS, сесть за стол переговоров и обсудить оплату труда. Только тогда пациенты получат необходимую им помощь и списки ожидания начнут сокращаться», — подчеркнула она.