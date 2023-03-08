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France 3: «исторический момент» — по всей Франции проходят массовые забастовки

Материал представлен в переводе ИноТВ
На улицы крупных французских городов вновь вышли десятки тысяч протестующих против пенсионной реформы, рассказывает France 3. Профсоюзы подчёркивают, что таких массовых демонстраций во Франции не проходило на протяжении 30 лет, и это показывает, насколько сильны негодование и решимость населения страны.

Днём парижские бульвары вновь переполнены народом. Демонстрации против пенсионной реформы проходят в шестой раз, и сотни тысяч человек вышли на улицы протестовать.

АКТИВИСТ-ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИК: Как вы видите, здесь толкучка, сложно попасть, сложно идти. Снова два маршрута колонны, так что да, это исторический момент.
 
По данным Всемирной конфедерации труда, в Париже собралось 700 тысяч протестующих, по данным префектуры — 81 тысяча. Демонстранты готовы перейти к более решительным действиям и поощрять прекращение работы — как этот школьный учитель, который участвует в акциях с самого начала.
 
УЧИТЕЛЬ: Я думаю, что это дополнительный этап, который, возможно, был бы необязательным при правительстве, которое вас бы послушалось и услышало требования. Но сейчас это необходимо.
 
Так же решительно настроена эта женщина, которая пришла защитить свои права.
 
ПРОТЕСТУЮЩАЯ: У женщин карьера оказывается прерванной (из-за рождения детей. — ИноТВ). У меня тоже так. Я знаю, что теперь станет очень сложно получать пенсию в полном объёме.
 
В Париже сегодня днём вновь выступили единым фронтом различные профсоюзы, которые заявили, что эта демонстрация стала более массовой, чем предыдущие.
 
ЛОРАН БЕРЖЕ, генеральный секретарь Французской демократической конфедерации труда (CFDT): Я думаю, сегодняшняя демонстрация удалась. Она ещё более массовая, чем была 31 января, и теперь в случае остановки экономики это будет на совести правительства.
 
ФИЛИПП МАРТИНЕС, генеральный секретарь Всеобщей конфедерации труда (CGT): Мы наблюдаем массовые, исторические протесты, которых не случалось на протяжении 30 лет. Это показывает, насколько сильны негодование и решимость тех, кто вышел на улицы и участвует в протестах.
 
Широкомасштабные демонстрации прошли также в других частях Франции. По данным профсоюзов, в Марселе в демонстрации приняли участие 245 тысяч человек, по данным полиции — 30 тысяч. Некоторые считают сегодняшний день началом бессрочной забастовки.
 
АКТИВИСТ ПРОФСОЮЗА: Не нужно скрывать будет очень тяжело. Но именно поэтому нам требуется солидарность всех жителей: мы боремся не только за себя.
 
В Бретани также прошли массовые демонстрации: в Ренне на улицы вышло от 19 до 40 тысяч человек. Кроме того, протестовали в самом центре острова Груа — каждый пятый его житель прошёл в колонне по порту.
 
ФРАНЦУЖЕНКА: Тут все поколения.
 
Сегодня бастуют различные поколения и различные профессиональные гильдии.
 
ФРАНЦУЗ: Здесь много строителей и коллег из госслужбы.
 
400 жителей даже заблокировали на несколько минут паром, который жизненно необходим для пополнения запасов продовольствия на острове.
 
Дата выхода в эфир 07 марта 2023 года.
Материалы ИноТВ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию RT
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источник
France 3 Франция Европа
теги
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