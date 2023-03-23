Der Tagesspiegel: новый вариант коронавируса привёл к резкому росту заболеваний в Индии

Новый вариант штамма «омикрон» «арктурус» привёл к резкой вспышке заболеваемости коронавирусом в Индии, сообщает Der Tagesspiegel: за две недели число заражений подскочило на 280%. При этом отмечается, что поводов для паники пока нет: абсолютное число заражений всё ещё невелико и в большинстве случаев заболевание протекает в лёгкой форме.

В Индии очень быстро распространяется новый вариант штамма «омикрон», названный «арктурус», сообщает Der Tagesspiegel. Отмечается, что из-за нового варианта заболеваемость коронавирусом в Индии за последние две недели выросла на 280%. По мнению индийского вирусолога Випина Вашишты, «арктурус» может преодолевать сформировавшийся в стране коллективный иммунитет.

Вашишта отмечает, что если новый штамм продолжит активно распространяться, то это станет причиной для международного беспокойства. На данный момент «арктурус» был зафиксирован в 12 странах: среди них США, Великобритания и Германия. По мнению бывшего руководителя индийского оперштаба по борьбе с коронавирусом Рандипа Гулерии, пока поводов для паники нет: в большинстве случаев новый штамм протекает легко.

Как пишет Der Tagespsiegel, «арктурус» представляет из себя дальнейшую мутацию омикрон-штамма коронавируса. В ходе мутации «арктурус», судя по всему, получил возможность преодолевать иммунную защиту привившихся и переболевших. При этом издание отмечает, что абсолютные цифры по заражённым в Индии по-прежнему низкие: 5400 случаев на всю страну.

Что же касается Германии, то новый вариант «арктурус» пока не упоминался в сводках института имени Роберта Коха, пишет Der Tagesspiegel. Отмечается, что в ФРГ по-прежнему преобладают старые штаммы коронавируса.