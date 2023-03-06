CNN: американские власти снова говорят о рукотворности коронавируса — но их заявления вызывают сомнения

Министерство энергетики США на минувшей неделе пересмотрело свои выводы о происхождении вируса SARS-CoV-2 и заключило, что он мог попасть в окружающую среду в результате утечки из лаборатории. В Америке снова стали активно обсуждать версию об искусственной природе этого патогена, передаёт CNN. Пока заявления американских чиновников не отвечают на давно интересующие всех вопросы, а лишь плодят новые — ведь никаких доказательств американцы не предоставляют.

Опубликованные на прошлой неделе сообщения СМИ, согласно которым эксперты Министерства энергетики США заключили, что коронавирусная пандемия началась из-за инцидента в одной из китайских лабораторий, вновь разожгли утихшие было споры о том, что же всё-таки стало отправной точкой коронавирусного кризиса, сообщает CNN. Однако поскольку в минэнерго уточнили, что о версии с утечкой пока можно говорить лишь с «низкой степенью уверенности», заявления ведомства так и не помогли ответить на интересующие всех вопросы, скорее даже породив новые, пишет сайт канала.

Как напоминает обозреватель CNN, свой вывод министерство энергетики оформило в виде обновлённой версии засекреченного доклада, к составлению которого приступили ещё в 2021 году: тогда президент США Джо Байден поручил разведывательным ведомствам страны установить происхождение вируса SARS-CoV-2, впервые обнаруженного в китайской Ухани и в итоге вызвавшего глобальный кризис. По итогам кропотливой работы разведсообщество США так и не смогло прийти к чёткому единому выводу и надёжно установить связь между патогеном и конкретным животным или же другим источником — в том числе потому, что Китай продолжает препятствовать любым попыткам провести серьёзное расследование вируса, подчёркивает журналист. В конечном счёте четыре американских агентства, а также Национальный разведывательный совет США «с низкой степенью уверенности» сообщили, что вирус, скорее всего, перешёл от животного к человеку в результате естественных причин, а одно ведомство «со средней степенью уверенности» заявило, что пандемия стала итогом происшествия в лаборатории; между тем ещё три агентства признали, что не могут высказаться в пользу одной из этих версий по причине отсуствия достаточного количества надёжных данных.

С тех пор большая часть американских ведомств либо так и не пришли к однозначному выводу, либо придерживаются версии о естественном происхождении вируса, к которой склоняются и большинство учёных, имеющих реальный опыт в соответствующей области, продолжает журналист CNN. Однако Минэнерго США всё же решило теперь свои выводы пересмотреть, тем самым углубив раскол внутри американского разведывательного сообщества — тем паче, что на этой неделе директор ФБР сообщил, что его ведомство «со средней степенью уверенности» смогло подтвердить версию о лабораторной утечке.

Как объясняет обозреватель CNN, разведывательные ведомства США сообщают свои выводы, присваивая им одну из степеней уверенности — низкую, среднюю или высокую, — и первая из них, как правило, означает, что полученная соответствующим агентством информация либо недостаточно надёжна, либо слишком обрывочна для того, чтобы прийти к более конкретным заключениям. А между тем, хотя новые комментарии минэнерго и ФБР снова привлекли внимание к гипотезе о рукотворности коронавируса, ни та, ни другая организация свидетельств в подтверждение своих заявлений так и не опубликовала. Из-за этого возникают серьёзные вопросы по поводу того, насколько обоснованны их заключения, подчёркивается в материале канала.

Пообщавшийся с газетой The Wall Street Journal высокопоставленный сотрудник одного из разведывательных агентств США, от которого впервые стало известно о новых выводах минэнерго, утверждал, что оценка была пересмотрена в связи с получением новых разведданных, дальнейшим изучением академической литературы и дополнительными консультациями с независимыми экспертами, передаёт CNN.

Гипотеза о том, что коронавирус мог случайно попасть в окружающую среду из лаборатории, изначально распространилась после того, как стало известно о том, что в ряде китайских учреждений — включая Уханьский институт вирусологии — исследовали в том числе и этот патоген. Поведение китайских властей, которые активно препятствовали проведению дополнительных изысканий, а также то обстоятельство, что учёным так и не удалось достоверно установить, от какого животного вирус мог передаться людям на Уханьском рынке, где была зафиксирована значительная часть первых случаев заражения, лишь подкрепили предположения об утечке, пишет сайт канала. Тем не менее как минимум часть экспертов, изучавших вирус, всё же воспринимают новые выводы американских официальных лиц скептически, отмечает журналист CNN.

«Поскольку у нас есть так много данных, указывающих на то, что на Уханьском рынке в конце 2019 года произошла именно естественная передача вируса, я сомневаюсь, что появились какие-то новые данные или же в имеющейся информации нашлись какие-то новые детали, которые заставят нас отказаться от нынешней концепции», — заявил в интервью каналу профессор Школы изучения инфекционных заболеваний и иммунитета при Университете Глазго Дэвид Робертсон, принимавший участие в недавнем исследовании, результаты которого подтвердили теорию о естественном происхождении вируса. Как отметил Робертсон, в пользу этой теории среди прочего говорит обнаружение большинства первых случаев заражения людей COVID-19 в районе рынка, присутствие коронавируса в окружающей среде, а также то, что на рынке действительно продавали животных, способных переносить патоген. Все эти свидетельства, впрочем, очень часто забывают или игнорируют как в рамках общественной дискуссии, так и в медийной среде, посетовал учёный.

Вместе с тем попытки понять истоки пандемии регулярно натыкались и натыкаются на «отсутствие прозрачности» со стороны Китая, которое стало особенно остро проявляться после того, как вопрос о происхождении коронавируса стал очередным предметом раздора в рамках набирающего силы соперничества между США и Китаем, пишет CNN. Как напоминает обозреватель канала, Пекин не позволил международным специалистам ни провести достаточно тщательную и длительную работу «в поле», ни осмотреть местные лаборатории и с большой неохотой делился собственными выводами о происхождении вируса, а единственное разрешённое властями КНР полевое исследование под эгидой Всемирной организации здравоохранения в 2021 году проходило под пристальным наблюдением китайских чиновников.

При этом Пекин в крайне жёстком тоне опровергает любые предположения о том, что пандемия началась в результате утечки из лаборатории на территории КНР, и неоднократно пытался заявлять, что патоген мог попасть в страну извне — к примеру, из какого-нибудь американского учреждения. Правда, никаких свидетельств, подтверждающих подобную версию, китайские официальные лица опять же не предоставляют, подчёркивает журналист CNN.