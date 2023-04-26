Foreign Policy: новая валюта БРИКС сможет пошатнуть позиции доллара — и даже лишить его трона

Власти России, Китая и Бразилии всё активнее обсуждают проекты, направленные на дедолларизацию. Хотя в прошлом подобные планы ещё ни разу не увенчались успехом, страны БРИКС, обладающие значительной экономической мощью, действительно способны бросить вызов господству американской валюты, пишет обозреватель Foreign Policy и бывший советник Белого дома Джозеф Салливан.

В воздухе витают разговоры о дедолларизации. В прошлом месяце в Нью-Дели заместитель председателя Госдумы Александр Бабаков объявил, что Москва возглавляет разработку новой валюты, которую планируется использовать для внешней торговли между странами БРИКС.

Несколькими неделями позже в Пекине в дело вмешался президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва. Он признался, что каждую ночь задаётся вопросом, почему все страны должны основывать свою торговлю на долларе, пишет обозреватель Foreign Policy и бывший советник Белого дома Джозеф Салливан.

По его мнению, в свете этих событий начинают вызывать сомнения рассказы о стабильном господстве доллара, который считается «одноглазым в стране слепых» конкурентов, включая евро, иену и юань. «Европа — это музей, Япония — дом престарелых, а Китай — тюрьма», — говаривал один экономист.

Эти слова не далеки от правды. Но валюта, выпущенная БРИКС, была бы другой. Ведь речь шла бы скорее о «новом союзе энергичных недовольных» государств, которые по объёму ВВП коллективно обходят не только правящего гегемона, США, но и всю «Большую семёрку», вместе взятую, обращает внимание автор статьи.

В стремлении иностранных правительств освободиться от долларовой зависимости нет ничего нового. «Ропот» зарубежных столиц о необходимости свергнуть американскую валюту мелькает в заголовках газет с 1960-х. Но пока эти разговоры не давали конкретных результатов, напоминает Салливан.

По некоторым данным, доллар в настоящий момент используется в 84,3% внешней торговли, в то время как юань — в 4,5%. Кроме того, остаются неясными ответы на целый ряд практических вопросов, например, насколько другие страны БРИКС согласны с предложением Кремля, «который имеет привычку использовать ложь для управления государственными делами», утверждает публицист.

Тем не менее как минимум с экономической точки зрения перспективы успеха валюты БРИКС являются чем-то новым. Она действительно может «потеснить» американский доллар в странах, входящих в организацию, признаёт автор статьи.

«В отличие от конкурентов, предложенных в прошлом, вроде цифрового юаня, эта гипотетическая валюта на самом деле обладает потенциалом узурпировать или, по крайней мере, поколебать место доллара на троне», — отмечает Салливан. Он предлагает назвать гипотетическую валюту блока «брик» и подумать о её возможном применении.

Если страны Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР начнут использовать для международной торговли только «брик», то устранят препятствие, которое сейчас мешает их усилиям избежать гегемонии доллара. Они часто заключают двусторонние соглашения о деноминации торговли в недолларовых валютах, таких как юань, который остаётся основной валютой торговли между Китаем и Россией.

В чём заключается препятствие? Москва не желает получать весь импорт от Поднебесной. Поэтому после двусторонних сделок она обычно размещает выручку в долларовых активах, чтобы покупать товары у других стран, которые по-прежнему используют в торговле американскую валюту.

Но если Китай и Россия станут торговать только с применением «брика», Москве не придётся переводить выручку от двусторонней торговли в доллары. Поскольку Россия сможет использовать новую валюту для покупки остальной части импорта, поясняет Салливан.

Он считает вполне реалистичным, что страны БРИКС могут полностью перейти на «брик», так как имеют возможность покрывать общие расходы на импорт самостоятельно. Особенно с учётом положительного торгового баланса организации, который в прошлом году составил $387 млрд.

Валютный союз БРИКС также может достичь уровня самодостаточности в международной торговле, который ускользает от других подобных проектов. Ведь в отличие от предшественников, включая еврозону, он не включает страны, объединённые общими территориальными границами, а его члены, вероятно, смогут производить более широкий спектр товаров, чем любой существующий валютный союз.

При этом участникам БРИКС не придётся ограничиваться только торговлей друг с другом. Поскольку каждый член группы является экономическим тяжеловесом в своём регионе, страны всего мира наверняка захотят вести бизнес в их новой валюте, заключает Джозеф Салливан.