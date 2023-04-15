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Die Welt: наступает начало конца гегемонии доллара

Материал представлен в пересказе ИноТВ
Глобальная финансовая система находится на грани эпохального перелома, сообщает Die Welt. Дело в том, что доллар может лишиться своего статуса мировой резервной валюты. Всё больше стран отказываются от него, так как видят, что США используют свои деньги как экономическое оружие. К примеру, после начала боевых действий на Украине они заморозили $300 млрд золотовалютных резервов России. Всё это может «стать началом конца неоспоримой гегемонии доллара», считает немецкое издание.
Die Welt: наступает начало конца гегемонии доллара
AP

Своими заявлениями на этой неделе президент Франции Эммануэль Макрон вызвал «дипломатическое землетрясение», сообщает Die Welt. Он сказал, что Европа не должна становиться «вассалом США» в их конфликте с Китаем — ей следует превратиться в «независимую третью силу в концерте сверхдержав». При этом он раскритиковал роль доллара как мировой резервной валюты и предупредил об «экстерриториальности» американских денег, из-за которой в страхе перед санкциями предприятия в ЕС вынуждены отказываться от сделок с государствами за пределами союза.

На валютных рынках заявление Макрона прекрасно поняли, из-за чего стоимость доллара по отношению ко многим другим валютам сократилась. Евро, к примеру, укрепился на два цента, достигнув рекордной отметки за последний год. «И это может стать началом конца неоспоримой гегемонии доллара», — пишет Die Welt. Если от него откажутся не только Россия и Китай, но и Европа, мировая валютная система окажется на грани «эпохального перелома». При этом эксперты сомневаются, что одна из валют сможет действительно вытеснить доллар. Они склоняются скорее к мнению, что мировая валютная система просто станет более многополярной. И в ней большую роль будет играть в том числе и золото.
 
При этом США вполне способны ускорить этот процесс и «поставить сами себе подножку», убеждены специалисты. В частности, продолжая использовать доллар как финансовое оружие. После начала боевых действий на Украине американцы заморозили $300 млрд золотовалютных резервов России. В результате многие страны сократили свои запасы в долларах. К примеру, Китай существенно уменьшил число американских облигаций государственного займа, оставив только долговые ценные бумаги США.
 
И так поступает не только Пекин, продолжает Die Welt. Последние данные Международного валютного фонда показывают, что к концу 2022 года центробанки мира держали в долларах только 58,4% своих валютных резервов. Это самый низкий показатель с 1995 года. При этом ещё до атак на Всемирный торговый центр в 2001-м он составлял 73%.
 
Но другие валюты пока что так и не смогли извлечь выгоду из сокращения долларовых резервов. Евро немного подрос. Доля мировых валютных резервов в юанях составляет всего 3%. Китайские деньги — это до сих пор не конвертируемая валюта. И дело здесь не в технологии, а в политике Поднебесной. Пекин жёстко контролирует курс юаня и специально делает это непрозрачно, что отпугивает многих за пределами страны. Рынки капиталов для китайских денег, конечно, появляются, и Поднебесная даже создала свою собственную платёжную систему, альтернативную SWIFT, но всего этого всё равно недостаточно для получения статуса резервной валюты, не говоря о том, чтобы стать мировой резервной валютой. К примеру, Индия, опасаясь санкций США, не оплачивает поставки российской нефти в долларах, но предпочитает использовать не юань, а дирхам Объединённых Арабских Эмиратов.
 
Однако всё это не означает, что для доллара нет никаких экономических угроз, подчёркивает издание. США накопили гору долгов в размере $31,5 трлн. К тому же у американцев большой торговый дефицит, так как импорт значительно превышает экспорт. В прошлом году разрыв составил $960 млрд. Вашингтону приходится ежегодно тратить триллионы, чтобы компенсировать этот, как называют его специалисты, «двойной дефицит». «На финансовых рынках ощущается определённая нервозность. В последнее время выросла не только цена на золото, но даже наблюдается возвращение криптовалюты «биткоин», ценность которой вновь превысила порог 30 тысяч долларов».
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