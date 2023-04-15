Die Welt: наступает начало конца гегемонии доллара

Глобальная финансовая система находится на грани эпохального перелома, сообщает Die Welt. Дело в том, что доллар может лишиться своего статуса мировой резервной валюты. Всё больше стран отказываются от него, так как видят, что США используют свои деньги как экономическое оружие. К примеру, после начала боевых действий на Украине они заморозили $300 млрд золотовалютных резервов России. Всё это может «стать началом конца неоспоримой гегемонии доллара», считает немецкое издание.

Своими заявлениями на этой неделе президент Франции Эммануэль Макрон вызвал «дипломатическое землетрясение», сообщает Die Welt. Он сказал, что Европа не должна становиться «вассалом США» в их конфликте с Китаем — ей следует превратиться в «независимую третью силу в концерте сверхдержав». При этом он раскритиковал роль доллара как мировой резервной валюты и предупредил об «экстерриториальности» американских денег, из-за которой в страхе перед санкциями предприятия в ЕС вынуждены отказываться от сделок с государствами за пределами союза.

На валютных рынках заявление Макрона прекрасно поняли, из-за чего стоимость доллара по отношению ко многим другим валютам сократилась. Евро, к примеру, укрепился на два цента, достигнув рекордной отметки за последний год. «И это может стать началом конца неоспоримой гегемонии доллара», — пишет Die Welt. Если от него откажутся не только Россия и Китай, но и Европа, мировая валютная система окажется на грани «эпохального перелома». При этом эксперты сомневаются, что одна из валют сможет действительно вытеснить доллар. Они склоняются скорее к мнению, что мировая валютная система просто станет более многополярной. И в ней большую роль будет играть в том числе и золото.

При этом США вполне способны ускорить этот процесс и «поставить сами себе подножку», убеждены специалисты. В частности, продолжая использовать доллар как финансовое оружие. После начала боевых действий на Украине американцы заморозили $300 млрд золотовалютных резервов России. В результате многие страны сократили свои запасы в долларах. К примеру, Китай существенно уменьшил число американских облигаций государственного займа, оставив только долговые ценные бумаги США.

И так поступает не только Пекин, продолжает Die Welt. Последние данные Международного валютного фонда показывают, что к концу 2022 года центробанки мира держали в долларах только 58,4% своих валютных резервов. Это самый низкий показатель с 1995 года. При этом ещё до атак на Всемирный торговый центр в 2001-м он составлял 73%.

Но другие валюты пока что так и не смогли извлечь выгоду из сокращения долларовых резервов. Евро немного подрос. Доля мировых валютных резервов в юанях составляет всего 3%. Китайские деньги — это до сих пор не конвертируемая валюта. И дело здесь не в технологии, а в политике Поднебесной. Пекин жёстко контролирует курс юаня и специально делает это непрозрачно, что отпугивает многих за пределами страны. Рынки капиталов для китайских денег, конечно, появляются, и Поднебесная даже создала свою собственную платёжную систему, альтернативную SWIFT, но всего этого всё равно недостаточно для получения статуса резервной валюты, не говоря о том, чтобы стать мировой резервной валютой. К примеру, Индия, опасаясь санкций США, не оплачивает поставки российской нефти в долларах, но предпочитает использовать не юань, а дирхам Объединённых Арабских Эмиратов.

Однако всё это не означает, что для доллара нет никаких экономических угроз, подчёркивает издание. США накопили гору долгов в размере $31,5 трлн. К тому же у американцев большой торговый дефицит, так как импорт значительно превышает экспорт. В прошлом году разрыв составил $960 млрд. Вашингтону приходится ежегодно тратить триллионы, чтобы компенсировать этот, как называют его специалисты, «двойной дефицит». «На финансовых рынках ощущается определённая нервозность. В последнее время выросла не только цена на золото, но даже наблюдается возвращение криптовалюты «биткоин», ценность которой вновь превысила порог 30 тысяч долларов».