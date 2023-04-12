Press TV: инструмент экономического шантажа — китайский дипломат объяснил, почему страны отказываются от доллара

11:00
Совфед утвердил доклад комиссии по расследованию деятельности биолабораторий США
Совет Федерации на заседании единогласно утвердил доклад парламентской комиссии по расследованию деятельности биологических лабораторий США на Украине.
10:53
Рашид Рахимов возглавил «Рубин»
Российский специалист Рашид Рахимов стал новым главным тренером казанского «Рубина».
10:50
Вяльбе: я против нейтрального статуса, мы не должны быть предателями Родины
Глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе категорически против возвращения россиян к международным турнирам в нейтральном статусе.
10:47
ЦБ России уточнит свой макропрогноз в апреле
Глава российского Центробанка Эльвира Набиуллина заявила, что финансовый регулятор уточнит свой макропрогноз в апреле.
10:44
Депутат Госдумы предложил создать российский аналог Евровидения
Депутат Госдумы Сергей Колунов выступил с предложением о создании отечественного аналога песенного конкурса «Евровидение».
10:43
Сериалы «Ментовские войны» и «Тайны следствия» обошли «Дом Дракона» по числу пиратских ссылок
В начале 2023 года российские сериалы «Тайны следствия» и «Ментовские войны» опередили шоу HBO «Дом Дракона» по количеству пиратских ссылок в сети.
10:41
Захарова объяснила утечку данных Пентагона скорыми президентскими выборами в США
Официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире Радио Sputnik заявила, что утечка данных из Пентагона связана с приближающимися президентскими выборами в США.
10:38
Великобритания расширила антироссийский санкционный список
Власти Великобритании расширили список санкций против России и внесли в него 11 новых позиций.
10:37
Ренан — об интересе «Реала»: это значит, что я иду верной дорогой
Защитник «Зенита» Роберт Ренан прокомментировал информацию о том, что европейские топ-клубы интересуются им.
10:34
Рябков не исключил, что утечка документов Пентагона может быть намеренным вбросом
Замглавы МИД России Сергей Рябков не исключил, что утечка секретных документов Пентагона может быть намеренным вбросом для дезинформации.
10:28
В Санкт-Петербурге пассажир надругался над школьницей в вагоне метро
В метрополитене Санкт-Петербурга мужчина совершил насильственные действия сексуального характера в отношении 14-летней школьницы в вагоне поезда.
10:28
Трамп не стал комментировать роль США в подрыве «Северных потоков»
Экс-президент США Дональд Трамп в интервью Fox News отказался комментировать роль Вашингтона в подрыве «Северных потоков».
10:26
Клубы НХЛ впервые в истории сыграют в Австралии
Команды Национальной хоккейной лиги (НХЛ) примут участие в турнире, который пройдёт в Мельбурне (Австралия).
10:19
Рябков: Москва не приемлет попыток прессинга США по вопросу журналиста Гершковича
Россия не приемлет прессинга со стороны США по вопросу консульского доступа журналиста издания The Wall Street Journal Эвана Гершковича, заявил замглавы российского МИД Сергей Рябков.
10:14
RT опубликовал видео работы разведчиков на направлении Кременная — Сватово
RT опубликовал кадры боевой работы группы российских разведчиков на направлении Кременная — Сватово.
10:14
Решение об отмене парада на 9 Мая в Севастополе ещё не приняли
В Севастополе ещё не приняли решение об отмене военного парада на 9 Мая, заявил губернатор города Михаил Развожаев.
10:12
Marca: Гарсия уволен из «Аль-Насра» из-за конфликта с игроками
Французский тренер Руди Гарсия уволен с поста главного тренера «Аль-Насра».
10:02
Министр обороны Сербии опроверг информацию о поставках оружия Киеву
Сербский министр обороны Милош Вучевич опроверг информацию о поставках оружия киевскому режиму и назвал ложью соответствующие данные.
10:02
Овчинников: Дзюба нас-то с двухметровой высоты не видит, а о Семаке и разговора нет
Экс-тренер нижегородского «Локомотива» Валерий Овчинников отреагировал на то, что нападающий «Локомотива» Артём Дзюба не пожал руку главному тренеру «Зенита» Сергею Семаку после матча 22-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
10:00
Рябков заявил о рассмотрении вопроса консульского доступа к журналисту Гершковичу
Вопрос о консульском доступе к американскому журналисту Эвану Гершковичу находится на стадии рассмотрения, заявил замглавы МИД России Сергей Рябков.
09:59
Глава Минцифры Шадаев: на «Госуслугах» можно будет отключить уведомление о повестке
Глава Минцифры Максут Шадаев заявил, что пользователи смогут отключить на «Госуслугах» уведомления о том, что повестка выписана.
09:52
Рябков: США ещё не выдали визу Лаврову для участия в заседаниях Совета Безопасности ООН
Замглавы российского МИД Сергей Рябков заявил, что американская сторона всё ещё не выдала визы министру иностранных дел России Сергею Лаврову и российской делегации для участия в ряде заседаний Совета Безопасности ООН в этом месяце в Нью-Йорке.
09:51
Набиуллина: годовая инфляция в России в марте опустилась ниже 4%
Глава российского Центробанка Эльвира Набиуллина заявила, что годовая инфляция в России в марте опустилась ниже 4%, в апреле, вероятно, снизится ещё.
09:50
The Telegraph: «Ливерпуль» выбыл из гонки за трансфер Беллингема
«Ливерпуль» не будет пытаться подписать полузащитника сборной Англии и дортмундской «Боруссии» Джуда Беллингема.
09:49
Reuters: в Сербии допустили возможность поставок летального оружия на Украину
Власти Сербии не исключают возможности поставки на Украину летальных вооружений, следует из секретных документов Пентагона, попавших в сеть в результате утечки.
09:40
Росавиация поддержала инициативу по бронированию мест в самолётах для участников СВО
В Росавиации заявили, что ведомство поддерживает идею бронирования мест в самолётах для участников спецоперации на украинской территории.
09:37
Валиева описала в трёх словах Загитову, Медведеву и Щербакову
Российская фигуристка Камила Валиева высказала мнение о подругах по команде Алине Загитовой, Евгении Медведевой и Анне Щербаковой.
09:36
Bloomberg: ряд восточноевропейских АЭС ищут замену российскому ядерному топливу
Некоторые восточноевропейские АЭС планируют заменить российский уран, чтобы снизить зависимость от ядерного топлива из России.
09:32
РИА Новости опубликовало видео последствий боёв в Артёмовске с высоты птичьего полёта
Агентство РИА Новости опубликовало видео последствий боёв в центре Артёмовска (Бахмута) с высоты птичьего полёта.
09:25
Юран: мне комфортно работать с Глушаковым, он проводник моих идей
Главный тренер «Пари Нижний Новгород» Сергей Юран рассказал о работе с полузащитником Денисом Глушаковым.
09:24
Глава Крыма Сергей Аксёнов отменил военный парад 9 мая из соображений безопасности
Глава Крыма Сергей Аксёнов сообщил, что военный парад 9 мая и «Бессмертный полк» в регионе проводить не будут из соображений безопасности.
09:22
Молдавия сократила в марте объём потребления российского газа на 56%
Молдавия в марте сократила на 56% объём потребления российского газа в сравнении с показателями за тот же период в 2022 году.
09:21
ВЦИОМ: 45% россиян верят в запуск пилотируемого корабля на Марс в течение 50 лет
Согласно результатам опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), которые имеются в распоряжении RT, 45% россиян считают, что в ближайшие 50 лет пилотируемый корабль долетит до Марса.
09:20
Курчатовский институт: термоэлектрическая станция «Елена» может использоваться на Луне
Президент Национального исследовательского центра «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук заявил, что атомная термоэлектрическая станция теплоснабжения «Елена», созданная центром, может использоваться в лунных экспедициях.
09:19
ВЦИОМ: 24% россиян хотели бы полететь на Марс
Почти четверть россиян (24%) заявили, что полетели бы на Марс, если бы представилась возможность побывать на любой планете Вселенной в качестве туриста. Об этом свидетельствуют результаты опроса (есть в распоряжении RT) Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
09:12
Капризов признан третьей звездой матча с «Виннипегом»
Российский нападающий «Миннесота Уайлд» Кирилл Капризов отметился забитой шайбой в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Виннипег Джетс».
09:10
В американском штате Индиана произошёл крупный пожар на складе пластика
В городе Ричмонд, который находится в американском штате Индиана, произошёл крупный пожар на складе пластика.
09:02
Ренан о банане в матче с «Волгой»: каждый бразилец сталкивался с расизмом
Защитник «Зенита» Роберт Ренан прокомментировал брошенный банан в одноклубника Вендела в матче Кубка России («Путь регионов») с «Волгой».
08:55
В Минцифры заявили, что реестр военнообязанных запустят не раньше осеннего призыва
Реестр военнообязанных в России в полном объёме запустят не раньше начала осеннего призыва на срочную службу, сообщил глава Минцифры Максут Шадаев.
08:54
Совмин Италии объявил режим ЧС из-за обострения миграционного кризиса
Совет министров Италии объявил режим чрезвычайной ситуации в связи с обострением миграционного кризиса. Уточняется, что режим ЧС объявлен в стране на полгода.
08:50
Сергачёв признан третьей звездой матча с «Торонто»
Российский защитник «Тампа-Бэй Лайтнинг» Михаил Сергачёв отметился голом и результативной передачей в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Торонто Мэйпл Лифс».
08:44
Пронин допустил возможность экспорта автомобиля «Москвич»
Директор Московского автомобильного завода «Москвич» Дмитрий Пронин заявил о возможности в будущем экспорта автомобиля «Москвич».
08:39
Капризов стал рекордсменом «Миннесоты» по числу сезонов НХЛ с 40 голами
Российский нападающий «Миннесота Уайлд» Кирилл Капризов отметился забитой шайбой в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Виннипег Джетс».
08:36
Глава города Богдановича опроверг данные о падении неопознанного объекта под Екатеринбургом
Глава города Богдановича в Свердловской области Олег Нейфельд опроверг появившуюся в СМИ информацию о якобы падении неопознанного объекта под Екатеринбургом.
08:33
Собянин поздравил россиян с Днём космонавтики
Мэр Москвы Сергей Собянин обратился к россиянам с поздравлениями по случаю Дня космонавтики.
08:29
Борисов сообщил о переговорах по полёту иностранцев в космос с несколькими странами
Гендиректор «Роскосмоса» Юрий Борисов сообщил о переговорах с рядом стран по полёту иностранных граждан в космос.
08:25
Малкин признан третьей звездой матча «Питтсбург» — «Чикаго»
Российский нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин забил гол в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Чикаго Блэкхоукс».
08:24
Басманный суд заочно арестовал соучастника нападения в Брянской области Алексея Огурцова
Басманный суд Москвы заочно арестовал Алексея Огурцова, являющегося соучастником нападения в Брянской области в марте этого года.
08:14
«Ванкувер» переиграл «Анахайм», у Кузьменко — гол
В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Ванкувер Кэнакс» одержал победу над «Анахайм Дакс».
08:13
Минск согласовал визит сотрудника российского консульства в колонию к Сапеге
Власти Белоруссии согласовали визит сотрудника российского консульства в колонию к россиянке Софье Сапеге в Гомельской области.