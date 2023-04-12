Press TV Оригинал

Press TV: инструмент экономического шантажа — китайский дипломат объяснил, почему страны отказываются от доллара

Материал представлен в пересказе ИноТВ
В недавнем интервью посол КНР в Иране Чанг Хуа заявил, что американская валюта находится в «слабейшей позиции», поскольку утрачивает международное доверие. Он связал эту тенденцию с тем, что США часто используют доллар для давления на другие страны, сообщает Press TV.
Press TV: инструмент экономического шантажа — китайский дипломат объяснил, почему страны отказываются от доллара
AP

Усилия развивающихся стран по отказу от доллара набирают обороты. Такое мнение в недавнем интервью высказал посол Китая в Иране Чанг Хуа. По его словам, американская валюта находится в «слабейшей позиции», поскольку многие государства теряют к ней доверие, пишет Press TV.

Дипломат объяснил шаткое положение доллара тем, что он часто используется Вашингтоном в качестве «инструмента экономического шантажа». Поэтому, на взгляд Чанга, среди государств растёт желание дистанцироваться от валюты США в международной торговле.
 
Посол заверил, что КНР продолжит плодотворное сотрудничество с исламской республикой. Он ещё раз подтвердил, что его страна выступает против односторонних санкций, введённых Соединёнными Штатами в отношении Тегерана.
 
Его комментарии прозвучали на фоне растущего стремления Ирана и России, которые находятся под американскими санкциями, сократить объём двусторонних долларовых транзакций. Китай, главный союзник Москвы и Тегерана, а также другие крупные экономики Азии, включая Индию и Малайзию, заявили о своей поддержке подобных инициатив, напоминает Press TV.
Материалы ИноТВ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию RT
Публикуем в Twitter актуальные зарубежные статьи, выбранные редакцией ИноТВ
источник
Press TV Иран, Исламская Республика Азия
теги
Азия Ближний Восток доллар Индия Иран Китай Малайзия Россия санкции
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru

Ссылки по теме

Популярное

INFOX.SG

Лента новостей RT

Новости партнёров