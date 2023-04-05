WT: всё больше стран ищут альтернативу доллару в качестве резервной валюты

Многие страны, враждебно настроенные к США, ищут способы свержения доллара с пьедестала основной мировой резервной валюты. Как пишет The Washington Times, они открыто бунтуют против «финансового империализма» Америки, однако в обозримом будущем создание резервной валюты станет для этих стран непосильной задачей. Но если ситуация с долларом продолжит ухудшаться, всё больше центральных банков предпочтут диверсифицировать активы в другие валюты, золото, серебро, алюминий и медь — и даже биткоин.

Страны, враждебно настроенные по отношению к США и их союзникам, включая Китай, Россию, Бразилию, Индию, Индонезию, Аргентину и Южную Африку, ищут способы свержения доллара с пьедестала основной мировой резервной валюты. Как пишет The Washington Times, эти и другие государства открыто бунтуют против «финансового империализма» Америки.

Как продолжает автор материала, резервная валюта — это иностранная валюта, которой владеют центральные банки и другие финансовые органы для обеспечения международных операций и инвестиций, а также средство хранения сбережений.

В XVIII веке с ростом Британской империи основной резервной валютой мира стал фунт стерлингов и оставался таковой до 1914 года. Две мировые войны едва не обанкротили Великобританию, а экономика США становилась всё сильнее, и фунту всё чаще предпочитали доллар. Большинство мировых цен на сырьевые товары и большая часть международной торговли указываются в долларах США.

В 1944 году в городе Бреттон-Вудс была проведена конференция по планированию экономического порядка после Второй мировой войны с участием 44 стран. Они решили, что США привяжут стоимость доллара к золоту, а другие привяжут свои валюты к нему, сделав его без пяти минут официальной резервной валютой. Первые лет 20 система работала нормально, но по мере послевоенного восстановления и роста некоторые страны начали обменивать долларовые запасы на золото, что вызвало бешеный спрос на американский золотой запас.

Президент Ричард Никсон закрыл «золотое окно» в 1971 году. Правительство США прекратило предоставлять золото в обмен на доллары от иностранных правительств. Несмотря на это, большинство стран продолжали хранить крупные суммы, в среднем около 70%, валютных резервов в долларах США. Цены на большинство основных сырьевых товаров, таких как нефть, медь, кофе, пшеница и так далее, по-прежнему котировались и рассчитывались в долларах.

Преимуществ у основанной на долларе глобальной экономики было немало. Проценты по иностранным активам часто были равны или ниже уровня инфляции, что, по сути, обеспечивало США беспроцентные займы. Многие иностранные граждане, не доверяя собственным правительствам, хранят значительную часть сбережений в физической американской валюте.

Когда в США наступает период высокой инфляции, как сейчас, скрытые субсидии, выплачиваемые иностранными держателями американских банкнот и ценных бумаг, стремительно растут. Многим зарубежным странам не нравится такое положение дел, но на сегодняшний день они мало что могут с этим поделать, за исключением некоторых двусторонних соглашений о торговле.

Как отмечает автор статьи, Россия согласились принимать китайскую валюту в качестве платы за нефть и другие сырьевые товары. У китайцев, в свою очередь, есть много интересных для России промышленных товаров, поэтому в таком соглашении есть определённая логика. Но даже если китайцы заключат несколько двусторонних соглашений со странами — производителями сырья, китайская валюта далека от статуса резервной. На данный момент на долю юаня приходится всего около 3% международных резервов, тогда как для доллара США этот показатель составляет 60%.

Для некоторых других стран, в том числе Китая, заключает автор The Washington Times, создание резервной валюты станет непосильной задачей. Использование денег других стран в качестве резервов — это вопрос доверия. Да, США теряют его, но и другие страны его не обретают. Должна быть уверенность в том, что страна — обладатель резервов не станет конфисковывать их из-за какого-то спора, как США поступили с Россией. Страны вроде Швеции, Австралии и Японии знают, что им нечего бояться; другие не так уверены.

«Центральные банки несут ответственность перед всеми своими гражданами за защиту резервов — и для большинства стран, несмотря на все проблемы, лучшей альтернативой остаётся доллар США. Но если ситуация с ним продолжит ухудшаться, всё больше центральных банков предпочтут диверсифицировать активы в другие валюты, золото, серебро, алюминий и медь — и даже биткоин», — подводит итог автор статьи.