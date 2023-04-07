Foreign Policy: перепады в денежной политике США вызвали «коррозию доверия» у азиатских стран

Азиатские страны сильно зависят от перепадов в денежной политике США, поэтому после недавних потрясений в банковской сфере они стали задумываться об использовании юаня вместо доллара. Чтобы этого не допустить, Штатам срочно нужно принимать меры, советует Foreign Policy.

Недавние банковские потрясения в США ставят под сомнение способность Америки сохранить лидерство в мировой валютной системе, пишет Foreign Policy. «Вашингтону необходимо предпринять решительные шаги для укрепления доверия, включая предоставление кредитных линий в долларах группе азиатских стран».



Крах Silicon Valley Bank после резкого повышения процентных ставок, проблемы банка Credit Suisse — всё это имело лишь опосредованное влияние на азиатские банковские рынки. Но долгосрочные последствия, вероятно, будут гораздо сильнее, поскольку именно в Азии глобальная финансовая гегемония Соединённых Штатов сильнее всего оспаривается Китаем, пишет автор статьи.



Пекин уже много лет проводит политику, цель которой — уменьшить использование доллара и привлечь азиатских соседей к новому региональному порядку, основанному на китайском юане. Китай хочет иметь возможность торговать, используя собственную валюту и собственные платёжные системы. Он хочет уменьшить свою зависимость от доллара и добиться большей финансовой самостоятельности.

Работу над этим Пекин начал в 2009 году: обеспечил возможность валютных операций в юане за рубежом и позволил иностранцам использовать юань. А с середины 2017 года он стал работать над тем, чтобы иностранцы были заинтересованы в использовании юаня для обмена, накопления и в качестве расчётной единицы — что присуще мировой резервной валюте. «По сути, Пекин пытается создать постоянный и устойчивый цикл юаня, который бы вытекал из Китая в мировую экономику, а затем возвращался обратно. Пекин пытается увеличить отток, сосредоточив свои усилия на торговле. При этом основным каналом притока являются инвестиции в финансовые рынки Китая».

Неспособность регулирующих органов США обнаружить проблемы, которые привели к краху банков, может только усилить привлекательность юаня для некоторых азиатских политиков. В регионе растёт разочарование Штатами, а он зависит от глобального притока долларов и, следовательно, реагирует на резкие колебания денежной политики США. И все последние события нанесли ущерб экономической репутации Соединённых Штатов в Азии.

Ситуацию ещё можно изменить, пишет автор статьи, но Вашингтону нужно остановить «коррозию доверия», установив более тесные связи со странами, которые готовы уважать финансовую систему под лидерством США. Стратегия администрации Байдена по Индо-Тихоокеанскому региону, опубликованная в феврале 2022 года, даёт понимание, что это за страны. Штаты заявили, что углубляют свои пять региональных союзов — с Австралией, Японией, Филиппинами, Южной Кореей и Таиландом — и укрепляют отношения с группой ведущих региональных партнёров, включая Индию, Индонезию, Малайзию, Новую Зеландию, Сингапур, Тайвань и Вьетнам.

Все эти страны опасаются слишком сильного влияния Китая, и пешками в китайско-американской борьбе за превосходство становиться тоже не хотят. Но некоторые могут легко сместиться в сторону Пекина, если, например, колебания денежной политики Вашингтона начнут сказываться и на их экономике, а Китай сможет предложить более устойчивую альтернативу.

«На карту поставлено многое». Эти азиатские страны генерируют большую часть мировых финансовых потоков. Пекин хотел бы, чтобы его соседи использовали юань, а не доллар для импорта и экспорта, чтобы держали резервы в китайских активах, а в будущем использовали цифровой юань Китая для трансграничных платежей. Плюс теперь Москва всё больше ведёт торговлю в юанях вместо долларов. «Так что у китайской валюты ветер в парусах».

Чтобы отразить вызов Китая и сохранить свою геополитическую роль в Индо-Тихоокеанском регионе, Штатам нужно вести политику в двух направлениях. Во-первых, они должны усилить военное присутствие в регионе, чем они уже занимаются, например поставляя подлодки Австралии. Во-вторых, Федеральная резервная система должна добавить центральные банки своих ведущих партнёров в Индо-Тихоокеанском регионе в список иностранных центробанков, с которыми у Штатов есть постоянные долларовые своп-линии, через которые банки могут обменивать свои национальные валюты на доллары, и наоборот. В настоящее время единственный, кому в Азии это доступно, — Банк Японии.

Штаты опасаются, что предоставление постоянных своп-линий развивающимся странам позволит им проводить безрассудную экономическую политику. Но внезапные притоки и оттоки капитала и колебания обменного курса из-за изменений политики Вашингтона ещё сильнее им угрожают, предупреждает автор статьи в Foreign Policy.