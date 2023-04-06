Fox News: санкции Вашингтона против России по-настоящему навредили только Америке

Мощнейшие санкции, введённые администрацией президента США Джо Байдена против Москвы, на деле так и не нанесли российской экономике серьёзного вреда, поскольку она живёт за счёт реальных ресурсов, а не кредитных средств, считает ведущий Fox News Такер Карлсон. По мнению журналиста, настоящей жертвой этих мер стала сама Америка — ведь они по существу запустили в мире процесс отказа от доллара в качестве резервной валюты.

А вот мы начали волноваться примерно год назад — а если совсем точно, вообще в тот самый день, когда российские военные пересекли украинскую границу. Это событие само по себе стало дестабилизационным фактором — войны ведь всегда дестабилизируют ситуацию в мире и становятся вызовом для существующего порядка, — но особенно зловещим обстоятельством казалась реакция Запада на действия России.

Политическое руководство США просто слетело с катушек: Джо Байден при активном содействии своих союзников среди республиканцев в сенате, казалось, твёрдо вознамерился не просто добиться свержения российского правительства при помощи чего-то очень похожего на войну с целью смены режима, но ещё и ликвидировать тот самый сложившийся после Второй мировой миропорядок, который так долго приносил США такую большую пользу. Поэтому мы тогда сочли, что настоящей угрозой нашему будущему является не столько то, что мы отправляем Зеленскому миллиарды долларов: шаг-то был, конечно, безрассудный, но к краху он Америку, наверное, сам по себе всё-таки не привёл бы. Настоящей угрозой стали беспрецедентные по масштабам экономические санкции, которые позволили ввести Джо Байдену, — даже больше, ему их ввести настоятельно советовали.

Если помните, предполагалось, что эти санкции навредят России — но уже в марте прошлого года было очевидно, что США они навредят гораздо сильнее. Вот, что мы говорили 13 месяцев тому назад:

ТАКЕР КАРЛСОН, ведущий Fox News (эфир от 7 марта 2022 года): А вот к утрате статуса страны — обладательницы мировой резервной валюты нам готовиться очень даже стоит. Ведь именно это сейчас с нами постепенно и происходит, это очевидно. Люди из команды Байдена, похоже, об этом и не подозревают — а то и вовсе именно этого и добиваются. Джо Байден в своём обращении «О положении страны» хвастался тем, что мы, дескать, всего за одни сутки спустили курс российского рубля на 30 процентных пунктов. Ура, вот мы молодцы! Но когда мы закончим праздновать свою победу в разрушении российской экономики — ну а что, они ведь это заслужили, — мы наверняка спросим себя: а нет ли тут каких-то минусов? А не пиррова ли это победа?





Давайте присмотримся поближе. Такая политика Вашингтона заставила Россию, Китай, Индию, Турцию и другие страны ещё быстрее предпринимать шаги по отказу от американского доллара. Внесу ясность: эти страны, вместе взятые, представляют большую часть мировой экономики. Наверное, ни один американский президент не поступил со своей страной настолько безрассудно и деструктивно, насколько поступили сейчас, избрав этот курс.

Так было в прошлом году — и на тот момент такая наша позиция по сути представляла собой глас вопиющего в пустыне: такая точка зрения считалась абсурдной, а то и вообще равносильной госизмене. Байден и его соратники из республиканцев называли санкции против России «обязательными с точки зрения этики». То есть вот мы конфискуем яхты олигархов, стоящие на якоре в портах, вот закрываем магазин Apple в Москве, а нас всех заверяют, что всё это — важные успехи, а любой, кто задаёт вопросы о долгосрочных экономических последствиях таких шагов, — путинский лакей.

Позиция большинства политиков в Вашингтоне — просто напоминаем на случай, если вы забыли, на что она была похожа, — была тогда вот какой:

КАМАЛА ХАРРИС, вице-президент США: Целью санкций с самого начала было и до сих пор является сдерживание. Но давайте также обратим внимание на уникальный характер санкций, которые мы обозначили. Они входят в число самых жёстких мер, которые мы вообще когда-либо вводили, а быть может, и вовсе являются самыми жёсткими.

ДЖЕЙК САЛЛИВАН, советник президента США по вопросам нацбезопасности: Президент считает, что санкции предназначены для сдерживания.

ЭНТОНИ БЛИНКЕН, госсекретарь США: Что же касается вопроса санкций, самое важное, что мы можем сделать — применить их в качестве средства сдерживания, средства для удержания России от дальнейших агрессивных действий.

ДЖО БАЙДЕН, президент США: Мы прямо сейчас вводим в действие мощные экономические санкции. Мы лишаем российские банки доступа к международной системе, а российский Центробанк — возможности поддерживать рубль, благодаря чему путинские 630 миллиардов долларов, отложенные на войну, полностью обесценятся.

Какие же они все клоуны — а все сенаторы-республиканцы соглашаются и кивают. Когда смотришь это, задаёшься вопросом, действительно ли они верят в то, что тебе говорят. Если и правда верят, то они на самом деле даже глупее, чем на вид. Изначально было ясно, что эти санкции не сработают так, как обещали эти люди, — ведь в отличие от США Россия обладает не кредитной экономикой на поздней стадии её развития. Российские олигархи зарабатывают не на свопах на дефолты по кредитам — зарабатывают они, продавая реальные ресурсы, нужные людям, чтобы жить: нефть, газ, железо, удобрения, уголь, пшеницу... По некоторым оценкам, Россия обладает самой мощной ресурсной экономикой в мире. Ха-ха! Вот оно как, значит. Получается, что если будет очень надо, они и на бартер могут ведь перейти.

И вот, прошёл год — и, несмотря на санкции, которые, как вас уверяли, стали мощнейшими в истории, курс российского рубля к доллару находится на той же отметке, на какой был до начала конфликта на Украине. Выходит, что России мы этими санкциями и не навредили — а в долгосрочной перспективе никакого вреда уж точно не будет. Так кому же мы тогда навредили? А себе.

И-Джей Энтони и Питер Сейнт-Онж на прошлой неделе написали для Daily Caller очень проницательный материал, в котором отчасти разъяснили, почему так вышло. Цитирую: «Одним из важнейших свойств резервной валюты является её аполитичность — и Байден её теперь уничтожает. Сперва представители обеих главных партий в Вашингтоне подорвали стабильность доллара инфляцией, а теперь администрация Байдена вдобавок решила пользоваться нашей валютой в качестве оружия. Оба эти фактора, вместе взятые, чётко дают иностранцам понять: бегите, пока ещё можете. В ответ на операцию России против Украины США заблокировали долларовые резервы российского Центробанка. Уточним: это были не американские активы — это были доллары, принадлежащие российскому Центробанку и народу России. Предполагалось, что эта блокировка вызовет массовое снятие вкладов населением и приведёт к коллапсу российской банковской системы. Но она так не сработала — но зато явила всему миру готовность администрации Байдена похищать целые триллионы долларов, по праву принадлежащие иностранным лицам. Это настолько опасный прецедент, что эту опасность сложно и преувеличить». Конец цитаты.

Всё это творилось у нас на глазах, но нам ничего нельзя было говорить, ведь «Россия — зло». Нам даже игру их хоккеистов смотреть нельзя! Ладно, хорошо. Но пока мы тут скачем и поминаем Уинстона Черчилля — вы не задумывались, что будет дальше? А вот что: иностранцы поумнее — а такие, представьте себе, бывают — начинают отказываться от американского доллара. Почему? А потому, что американский доллар больше не является надёжным средством для хранения ценностей. Он внезапно превратился в политическое оружие, которое можно по своему почину использовать против любого, у кого он есть.

Дата выхода в эфир 05 апреля 2023 года.