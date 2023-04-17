WION: глава Минфина США признала негативное влияние санкций на привлекательность доллара

Глава Минфина США Джанет Йеллен выступила с предупреждением о том, что экономические санкции, которые Вашингтон продолжает применять в отношении ряда стран по всему миру, способны поставить под угрозу доминирование доллара. Всё больше государств начинают искать альтернативные варианты для международных расчётов, подчеркнула Йеллен. В то же время она отметила, что санкции по-прежнему остаются крайне важной мерой влияния, сообщает WION.

Американский доллар рискует потерять свои доминирующие позиции на мировом рынке из-за санкций, которые США используют против других стран, предупредила министр финансов США Джанет Йеллен. По её словам, поскольку Вашингтон продолжает применять ограничительные меры против ряда государств по всему миру, в ответ они начинают искать варианты для замены доллара в торговых и финансовых расчётах. И это создаёт угрозу для гегемонии доллара, сообщает WION.



«Когда мы используем финансовые санкции, которые связаны с ролью доллара, то существует риск, что со временем это может подорвать гегемонию доллара. И конечно, со стороны Китая, России, Ирана в результате возникает желание найти альтернативу», — пояснила Йеллен. В то же время она отметила, что американский доллар не случайно используется в качестве мировой валюты, и найти ему замену с аналогичными свойствами будет не так просто.



Кроме того, несмотря на все эти обстоятельства, санкции являются «чрезвычайно важным инструментом», заявила глава Минфина США, особенно если Соединённые Штаты и их союзники на международной арене вместе придерживаются этих ограничительных мер как «коалиция партнёров, действующих сообща», говорится в статье.



С таким заявлением Йеллен выступила спустя несколько дней после того, как Министерство финансов США и другие американские официальные ведомства ввели санкции в отношении почти 120 новых лиц и компаний, чтобы таким способом «оказать давление на Россию», поясняет WION. В этих санкционных списках, в частности, оказались фирмы из Китая, ОАЭ и Турции, которые сотрудничают с российской стороной.



По мнению ряда экспертов, введение ограничений против компаний из таких стран, как Турция и ОАЭ, которые традиционно являлись союзниками США на международной арене, может привести к негативным последствиям. В свою очередь, власти Китая уже выразили официальный протест и назвали действия Вашингтона «незаконными», сообщается в статье.



«Это типичная форма односторонних санкций в виде «юрисдикции с длинной рукой», которая серьёзно наносит ущерб законным правам и интересам предприятий, а также влияет на безопасность и стабильность глобальной цепочки поставок. Китай решительно выступает против этого», — говорится в официальном заявлении Министерства торговли Китая.



С 1944 года, когда доллар официально стал мировой резервной валютой, он традиционно пользовался господством на международном рынке, что позволяло США оказывать серьёзное влияние на экономику других стран. Однако после обострения конфликта на Украине и ввода серии новых санкций всё больше стран по всему миру начали задумываться о том, чтобы отказаться от доллара и использовать другие валюты, отмечается в статье.



В частности, Индия в прошлом месяце подписала соглашение с 18 странами о взаимной торговле с ипользованием индийской рупии для расчётов. Недавно аналогичное соглашение было заключено и с Малайзией, напоминает WION.



Иран также полностью отказался от расчётов в американских долларах при осуществлении торгово-экономических операций с Китаем и Россией. И даже Саудовская Аравия, которая является одним из ключевых членов ОПЕК, заявила, что планирует отказаться от нефтедолларов и перейти на «нефтеюань», говорится в статье.



Со своей стороны, Пекин активно продвигает юань в качестве альтернативы доллару, используя для этого такие глобальные платформы, как БРИКС, ШОС и ОПЕК, отмечает WION. Россия также всё активнее использует юань в международной торговле. Кроме того, всё чаще звучат призывы рассмотреть возможность создания общей валюты при поддержке банка БРИКС.



В то же время глобальные валютные резервы в долларах США за последний квартал прошлого года упали до уровня ниже 59%, согласно соответствующему отчёту МВФ. Ожидается, что в этом году аналогичная тенденция сохранится. И новое предупреждение Йеллен на эту тему также свидетельствует о том, что ситуация может обернуться не в пользу Вашингтона, заключает WION.