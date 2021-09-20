Министр финансов США: если Америка не увеличит лимит госдолга, она рискует навлечь на себя «экономическую катастрофу»

За последние 60 лет США порядка 80 раз увеличивали свой госдолг или приостанавливали его действие, и сейчас им нужно снова это сделать, призывает в своей статье в The Wall Street Journal министр финансов страны Джэнет Йеллен. Она предупреждает, что в противном случае Америке грозит дефолт, который погрузит страну в новый экономический кризис, когда она только встала на путь восстановления.

«Начиная с 1960 года американский конгресс увеличивал лимит госдолга или приостанавливал его действие порядка 80 раз, — пишет в своей статье для The Wall Street Journal министр финансов США Джэнет Йеллен. — И теперь он снова должен это сделать. В противном случае уже где-то в октябре — точное время предсказать невозможно — запасов наличности Минфина станет недостаточно и федеральное правительство не сможет оплачивать свои счета».

Как подчёркивает министр, Америка «всегда вовремя платила по счетам». И сегодня, по мнению многих экономистов и экспертов Минфина, если США не поднимут потолок госдолга, это грозит стране «масштабной экономической катастрофой». «В считанные дни миллионы американцев могут столкнуться с нехваткой наличных. Важные выплаты могут быть отложены на неопределённый срок. Почти 50 миллионов пожилых людей могут лишиться социальных пособий. Войска могут перестать получать жалование. С задержками выплат могут столкнуться миллионы семей, каждый месяц получающих налоговый вычет за ребёнка. Если вкратце, Америка не сможет выполнять свои обязательства», — предупреждает Йеллен.

Министр напоминает, что США за свою историю ни разу не сталкивались с дефолтом. Если это случится на этот раз, стране грозит серьёзный экономический кризис, который наложится на и без того сложную ситуацию в сфере общественного здравоохранения. Дефолт может повлечь за собой рост процентных ставок, обрушение курсов на фондовых рынках и прочие финансовые потрясения. «Наше нынешнее экономическое восстановление обратится рецессией, в ходе которой будут утрачены миллиарды долларов, заработанные на росте, и миллионы рабочих мест», — полагает министр.

По мнению Йеллен, потенциальный кризис значительно ослабит Америку. На протяжении столетия кредитоспособность США обеспечивала им существенное преимущество перед экономическими соперниками — Вашингтон мог заимствовать деньги на более выгодных условиях, и дефолт может лишить страну такого положения. Из-за этого жизнь в Америке может стать дороже, поскольку бремя более дорогих займов ляжет на плечи потребителей: увеличатся выплаты по всему, что куплено в кредит.

Министр заверяет, что нет никаких причин навлекать на США столь неприятные последствия. Увеличение лимита госдолга не даёт правительству право тратить дополнительные средства налогоплательщиков — оно необходимо, чтобы покрыть расходы, главным образом одобренные прошлыми конгрессами и президентскими администрациями.

Как обращает внимание Йеллен, при прошлой администрации конгресс три раза приостанавливал действие лимита госдолга, и всё это — без лишних обсуждений и при поддержке обеих партий. «Поэтому я уверена, что наши законодатели снова займутся вопросом потолка госдолга, но они должны действовать быстро», — отмечает министр.

«Нельзя мириться ни с отсрочкой, ни с дефолтом. Последние 17 месяцев стали испытанием на устойчивость для экономики нашей страны. Мы только начинаем выходить из кризиса. Нельзя завязнуть в новом, который тем более точно можно избежать», — уверена Йеллен.