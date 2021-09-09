CNN: глава Минфина США предупредила об угрозе первого в истории страны дефолта

Глава Минфина США Джанет Йеллен предупредила Конгресс, что если не принять соответствующе меры, то страна окажется близка к первому в своей истории дефолту, сообщает CNN. В связи с этим партия демократов предложила повысить лимит государственного долга, однако республиканцы в Сенате заявили, что не поддерживают такой меры.
В свете надвигающегося дедлайна спикер палаты представителей Нэнси Пелоси заявила о том, что Конгресс поднимет лимит государственного долга. В минувшую среду глава минфина США Джанет Йеллен направила Пелоси письмо, в котором подчеркнула, что Конгресс должен принять меры до середины октября, иначе у правительства закончатся деньги. Йеллен отметила, что «некогда полностью доступные меры и наличные деньги полностью истощены. США могут впервые в своей истории не выполнить своих долговых обязательств».
Республиканцы в Сенате заявили, что не поддерживают поднятие лимита, однако Пелоси заявила, что решение не будет приниматься путём простого согласования, когда закон принимают на основании простого большинства (51 голос в Сенате), а не квалифицированного большинства, по которому потребуется 10 голосов «за» от республиканцев.
НЭНСИ ПЕЛОСИ, спикер палаты представителей Конгресса США: Когда Дональд Трамп был президентом, мы, демократы, поддерживали поднятие лимита госдолга, потому что это ответственная мера. Я надеюсь, что республиканцы проявят такую же ответственность. Мы не будем принимать эту меру на основе простого большинства, нет.
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