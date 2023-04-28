Le Figaro: бельгийский парламент призвал к запрету импорта российских алмазов в ЕС

Депутаты бельгийского парламента поддержали резолюцию о запрете импорта российских алмазов в Европейский cоюз, сообщает Le Figaro. Как передаёт издание, этот текст призван послать «мощный сигнал» лидерам ЕС, после которого запрет на поставку драгоценных камней из России должен быть внесён в новый пакет европейских санкций. При этом до сих пор правительство Бельгии не поддерживало эту идею, опасаясь, что торговля алмазами переместится из Антверпена в другие точки планеты, отмечает издание.

Депутаты бельгийского парламента проголосовали за резолюцию, призывающую запретить импорт российских алмазов в Европейский союз, сообщает Le Figaro. Как передаёт издание, этот текст призван послать «мощный сигнал» в ответ на пожелание, высказанное ещё в марте 2022 года президентом Украины Владимиром Зеленским. «После такого громкого сигнала со стороны бельгийского парламента я не совсем понимаю, как алмазы могут быть проигнорированы в 11-м пакете санкций», — заявил в среду депутат партии зелёных Самуэль Коголати — один из депутатов, активно поддержавших документ.

Как напоминает газета, спустя месяц после начала российской спецоперации на Украине Владимир Зеленский призвал Бельгию «ударить по кошельку Москвы», прекратив импорт российских драгоценных камней. Бельгийский город Антверпен является крупным центром мировой торговли необработанными алмазами, поясняет издание.

Как утверждается в тексте, принятом бельгийскими депутатами, с одной стороны, через Антверпен проходит «примерно 85 процентов необработанных алмазов» со всего мира, «половина огранённых алмазов и 40 процентов промышленных алмазов». А с другой стороны, Россия как крупнейший в мире алмазодобытчик ежегодно получает «около четырёх миллиардов долларов дохода от экспорта необработанных алмазов». В частности, речь идёт о российской компании «Алроса», которую обвиняют в использовании прибыли для финансирования военных действий на Украине.

До сих пор бельгийские власти довольно сдержанно реагировали на призывы ввести запрет на импорт алмазов из России, опасаясь, что торговля переместится в другие точки, такие как Дубай, в ущерб Антверпену, отмечает газета. Парламентская резолюция призывает бельгийское правительство «открыто выступить в Европейском совете за введение запрета на импорт, направленного как на прямую, так и на косвенную торговлю российскими алмазами». Бельгийские депутаты настаивают, что эта мера должна быть также введена на уровне «Большой семёрки». Эта тема может быть обсуждена на следующей встрече группы в Хиросиме, запланированной на 19—21 мая.