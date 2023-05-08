Le Figaro: Еврокомиссия предложила новый пакет санкций против России

Европейская комиссия предложила 11-й пакет санкций против России, сообщает Le Figaro. На этот раз внимание чиновников нацелено на проблему реэкспорта товаров в Россию через третьи страны. Однако издание отмечает, что вряд ли новые меры примут в ближайшие две недели, — возможно, согласование затянется до конца июня.

Европейская комиссия сообщила, что в пятницу представила государствам — членам ЕС 11-й пакет ограничительных мер против России, пишет Le Figaro. «Цель состоит в недопущении товаров, запрещённых для экспорта в Россию, к снабжению российского военного комплекса», — пояснил официальный представитель Еврокомиссии.

Предложение выстроено против 541 компании, в том числе 526 российских, и впервые включает восемь китайских и гонконгских компаний, которые обвиняются в реэкспорте запрещённых товаров в Россию. Также там появилась иранская компания, 2 компании из Объединённых Арабских Эмиратов, 2 фирмы, базирующиеся в Узбекистане, одна из Армении и одна из Сирии. Комиссия предлагает ограничить возможности экспорта этими компаниями.

В предложении не упоминается запрет на импорт алмазов из России, к которому призывают многие государства-члены. Но эту меру, как планируется, будут обсуждать на встрече «Большой семёрки» 19—21 мая в Хиросиме. В случае согласования там её добавят к санкциям.

Это уже 11-й пакет санкций против России, обсуждать его начнут в среду. Источники издания отмечают, что для его принятия потребуется несколько встреч представителей стран ЕС, поскольку там много технических деталей. Они даже говорят, что «маловероятно», что его примут до встречи министров иностранных дел стран ЕС, которая запланирована на 22—23 мая. Но новый пакет санкций может быть представлен лидерам ЕС на их саммите 30 июня.

Евросоюз хочет получить средства для борьбы с обходом своих санкций и стремится разубедить иностранные фирмы и третьи страны помогать Москве путём реэкспорта товаров в Россию. Речь идёт о тех товарах, которые могут быть использованы российским военно-промышленным комплексом, в частности о полупроводниках и интегральных схемах. Поэтому в новом предложении говорится о запрете экспорта холодильников, принтеров, электронных калькуляторов. Этот список занимает 155 страниц. В ЕС заметили сильный рост импорта товаров с электронными компонентами в Турцию, Казахстан, Китай и ОАЭ, которые в дальнейшем реэкспортируются в Россию, пишет Le Figaro.