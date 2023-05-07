Der Tagesspiegel: санкции не помогли — обходными путями российская нефть продолжает течь в Европу

Несмотря на западные санкции, российская нефть продолжает попадать на европейский рынок, пишет Der Tagesspiegel. И связано это с тем, что некоторые страны перепродают чёрное золото Москвы, — в частности Индия, которая за последний год существенно нарастила объёмы закупаемых у Кремля ресурсов, а также импорт в ЕС. Запад же старается не критиковать Нью-Дели, так как видит в нём партнёра в будущем противостоянии с Китаем, рассказывает немецкое издание.

Индия закупает рекордные объёмы российской нефти, сообщает Der Tagesspiegel. В апреле страна впервые импортировала из России больше чёрного золота, чем из Саудовской Аравии и Ирака, вместе взятых. Речь идёт о 1,7 млн баррелей в день. В то же время Нью-Дели стремительно наращивает импорт энергоресурсов в Европу. Сейчас этот показатель составляет 365 тыс. баррелей в сутки. И наблюдатели убеждены, что речь идёт о переработанном российском сырье.

В декабре ЕС ввёл эмбарго на российскую неочищенную нефть, поставляемую по морю. С февраля также действует запрет на ввоз в союз дизеля и бензина из России. Эти санкции предоставили Индии возможность с выгодой для себя перепродавать покупаемые у Москвы ресурсы. В схожем методе обхода штрафных мер Запад также обвиняет Китай, Турцию, Объединённые Арабские Эмираты и Сингапур. США и Европа упрекают их в том, что таким образом они опосредованно финансируют боевые действия на Украине.

Но Нью-Дели этот аргумент не впечатляет, продолжает издание. Там говорят, что их главная цель — обеспечить своё население доступной по цене энергией, а российскую нефть сейчас особенно выгодно покупать, так как она продаётся по цене ниже рыночной. В ответ на это западные правительства стараются не критиковать Индию открыто, потому что видят в ней важного партнёра, особенно для возможного альянса против Китая.

Так что у Нью-Дели нет причин отказываться от углубления отношений с Москвой, подчёркивает немецкое издание. Страны планируют заключить инвестиционное соглашение, также идут переговоры о создании зоны свободной торговли с Евразийским экономическим союзом. Индия надеется таким образом освоить новый экспортный рынок и призывает Россию закупать больше индийских товаров, чтобы компенсировать торговый дефицит в экономических отношениях двух стран. Также Москва и Нью-Дели углубляют партнёрство в военной сфере.