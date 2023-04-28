WION: из-за напряжённых отношений между Пекином и Нью-Дели на встрече министров обороны Индии и Китая не было рукопожатий

На полях предстоящей встречи министров обороны стран ШОС в Нью-Дели проходят двусторонние переговоры, которые сами становятся богатым источником новостей, отмечает WION. Так, министры обороны Индии и Китая перед началом двусторонней встречи не стали пожимать друг другу руки из-за напряжённых отношений, сложившихся между двумя странами в последние годы, говорится в материале.

Это, конечно же, наша главная новость. В настоящий момент Индия стала эпицентром дипломатии. (Саммит. — ИноТВ) Шанхайской организации сотрудничества — это центральное событие, на полях которого проходят двусторонние встречи. И эти встречи также становятся богатым источником новостей.



Всего несколько мгновений назад министр обороны Индии Раджнатх Сингх и его китайский коллега Ли Шанфу сели за стол переговоров. Однако во время совместной фотосессии рукопожатий не было. И это важно.



Между тем произошёл обмен любезностями. И этот визит в Индию китайского министра обороны стал первым со времён смертоносных столкновений в долине Галван в 2020 году. Напомним, что тогда как минимум 20 индийских солдат приняли мученическую смерть*. Китай сразу не стал оглашать количество погибших со своей стороны. Тем не менее позднее он заявил, что были убиты четыре китайских солдата.



Однако, по оценкам разведок США и других стран, количество погибших китайских военных в результате стычки в долине Галван составляет от 35 до 40 человек.



Но напомним, проблемы между Индией и Китаем не ограничились стычками в долине Галван. Между двумя странами с тех пор происходили и другие противостояния. Самая последняя вспышка напряжённости произошла в декабре прошлого года в округе Таванг в северо-восточном индийском штате Аруначал-Прадеш.



В целом в плане дипломатии выдался очень насыщенный день. Ранее Раджнатх Сингх провёл встречу с иранским министром обороны Мохаммад-Резой Караи Аштиани. Также он встретился с таджикским министром обороны генерал-полковником Шерали Мирзо и провёл переговоры с генерал-полковником Русланом Жаксылыковым.



Завтра, разумеется, станет большим днём для дипломатии. Впервые с начала конфликта на Украине Индию посетит министр обороны России Сергей Шойгу.



У Нью-Дели давние связи с Москвой. Нейтральная позиция нашей страны по этому конфликту усложнила отношения с Западом. Но Индия совершенно ясно дала понять, что соблюдает политику стратегической автономии и во внешней политике не идёт ни у кого на поводу.



Напомним, что Индия сохраняет свою позицию, заявляя, что переговоры — это единственный путь добиться разрешения конфликта.



Индийский премьер настаивает на том, что время конфликтов и экспансий совершенно однозначно ушло.



А теперь о председательстве Индии в ШОС в 2023 году. Индия стала страной — председателем этой организации в прошлом году. Политика ШОС предусматривает соблюдение суверенитета и территориальной целостности стран.



Встреча министров обороны Шанхайской организации сотрудничества, разумеется, состоится завтра, в пятницу, в столице Индии Нью-Дели.



Интересно также вот что. Министр обороны Пакистана тоже будет участвовать в этой встрече, но дистанционно.



Дата публикации 27 апреля 2023 года.



* Так сказано в оригинале (прим. ИноТВ).